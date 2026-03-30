2026-03-30 15:17 水返腳浪人的旅行之詩
遊日本｜奈良長谷寺 千年寺院的清麗之美
講到奈良，首先肯定會想到奈良公園以及東大寺，還有最近甚至出現在大阪的奈良鹿。但從大阪搭上近鐵列車南行，前往被稱為「花之御苑」的長谷寺，卻能看見另一種奈良風情。位於櫻井市初瀨山的長谷寺，不僅是真言宗豐山派的總本山，更是日本文學名著《源氏物語》、《萬葉集》中多次提及的古刹，瀰漫歷史情懷，別具清麗之美。
登廊：踏上洗滌心靈的階梯之旅
穿過兩側有仁王像的仁王門後，映入眼簾的是長谷寺最具標誌性的建築——登廊。這條蜿蜒而上的長廊共有 399 階，懸掛古樸燈籠。腳踏石階，隨著坡度緩緩升高，身旁景色隨之變幻。隨著季節遷移，長廊兩側也有盛開的牡丹花、轉紅的楓葉等不同景象。
參拜十一面觀音
來到列為國寶的本堂，這裡擁有與京都清水寺相近、獨特的「舞台造」結構，還有能俯瞰山谷的壯麗視野。
穿過幽暗的殿堂，高約10公尺的十一面觀音菩薩立像赫然聳立。這是日本最大的木造佛像之一，通體閃耀幽微的金光，表情慈悲莊嚴，右手持錫杖、左手持淨瓶，腳踏磐石，象徵觀音走入民間救苦救難。在特定的「特別入山」期間，訪客甚至能親手觸摸觀音足部，讓祈願透過指尖，與古老信仰產生共鳴。
四季流轉的「花之御苑」
長谷寺擁有「花之御苑」美譽，除了最著名的牡丹花季之外，春日有櫻花滿山，初夏則有台灣稱繡球花的紫陽花盛放，深秋裡則見楓紅似火。無論何時造訪，長谷寺都能展現別具魅力的風采。
品味草福餅
長谷寺前有古色古香的參道，沿途有販售草餅或稱草福餅的店家，包括總本舖白酒屋、寶園堂等老店，口感Q彈、瀰漫艾草香氣，適合參拜後品嘗或做為伴手禮。
交通指南：
前往長谷寺可搭乘近鐵電車大阪線，從大阪難波站、大阪上本町站等車站出發。下長谷寺站後，步行約15~20 分鐘即可抵達寺門。
可考慮購買近鐵電車周遊券，包含1日券、2日券、5日券、5日券plus等不同選擇。
近畿日本鐵道：https://www.kintetsu.co.jp/foreign/chinese-han/
近鐵周遊券：https://www.kintetsu.co.jp/foreign/chinese-han/ticket/
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