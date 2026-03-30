2026-03-30 15:04 水返腳浪人的旅行之詩
【搭近鐵遊伊勢志摩】伊勢海洋樂園 水獺握手 海象合影
不少旅人前往三重縣伊勢志摩，都是為了參拜莊嚴的伊勢神宮。而就在距離神宮約十公里外的二見浦海岸邊，有一座相當特別的伊勢海洋樂園（伊勢 Sea Paradise），堪稱是全日本最沒有距離感的水族館之一，這裡以「互動與親近」為理念，創造一種溫馨、熱情的遊賞體驗。
水獺握手會
伊勢海洋樂園是注重與動物近距離互動的水族館，舉凡海象、水獺、海獅等各種動物，都有不同的互動方式。
其中水獺就是招牌明星之一，園內有一對水獺雙胞胎，遊客透過特別設計的孔洞，可以直接跟水獺沃握水，那種濕潤、軟綿綿的觸感，是十分奇妙的感受。
與海象合影
來到沒有柵欄的廣場上，特定時段可以直接與海象、海豹等近距離接觸，一起拍照留念，或是體驗餵食。看似笨重的海象緩緩爬過來，在飼育員引導下，不僅會隨著指令發出逗趣的聲音，甚至會向觀眾送上「飛吻」或輕輕拍打自己的肚皮，相當逗趣。
海馬的纏繞
伊勢海洋樂園擁有全日本品種最多的海馬展示區，除了可以見到許多珍稀的海馬，或是體驗親手餵食之外，這裡還可讓海馬纏繞於遊客手指上，是極少數可跟海馬直接互動的水族館。
除了這些獨特的體驗，伊勢海洋樂園有九大區域，沒有特定的先後順序，可以輕鬆自在地參訪。樂園旁就是著名的地標「夫婦岩」，此外還有美食商店街「夫婦橫丁」，可以買到珍珠藝品、赤福餅等當地代表性的伴手禮，集結各類遊趣。
交通指南：
前往伊勢海洋樂園，最推薦的方式是搭乘四通八達的近鐵電車。從大阪、京都、名古屋等地搭乘近鐵列車至伊勢市站或鳥羽站後，轉搭伊勢二見鳥羽周遊巴士CAN巴士前往。
可考慮購買近鐵電車周遊券，包含1日券、2日券、5日券、5日券plus等不同選擇，5日券plus包含三重交通巴士等在地交通。
近畿日本鐵道：https://www.kintetsu.co.jp/foreign/chinese-han/
近鐵周遊券：https://www.kintetsu.co.jp/foreign/chinese-han/ticket/
伊勢海洋樂園：https://ise-seaparadise.com/
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