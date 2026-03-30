【搭近鐵遊伊勢志摩】伊勢海洋樂園 水獺握手 海象合影

2026-03-30 15:04 水返腳浪人的旅行之詩

不少旅人前往三重縣伊勢志摩，都是為了參拜莊嚴的伊勢神宮。而就在距離神宮約十公里外的二見浦海岸邊，有一座相當特別的伊勢海洋樂園（伊勢 Sea Paradise），堪稱是全日本最沒有距離感的水族館之一，這裡以「互動與親近」為理念，創造一種溫馨、熱情的遊賞體驗。

與水獺握手。
與水獺握手。

水獺握手會

伊勢海洋樂園是注重與動物近距離互動的水族館，舉凡海象、水獺、海獅等各種動物，都有不同的互動方式。

其中水獺就是招牌明星之一，園內有一對水獺雙胞胎，遊客透過特別設計的孔洞，可以直接跟水獺沃握水，那種濕潤、軟綿綿的觸感，是十分奇妙的感受。

近距離互動。
近距離互動。

與海象合影

來到沒有柵欄的廣場上，特定時段可以直接與海象、海豹等近距離接觸，一起拍照留念，或是體驗餵食。看似笨重的海象緩緩爬過來，在飼育員引導下，不僅會隨著指令發出逗趣的聲音，甚至會向觀眾送上「飛吻」或輕輕拍打自己的肚皮，相當逗趣。

餵食花園鰻。
餵食花園鰻。

海馬的纏繞

伊勢海洋樂園擁有全日本品種最多的海馬展示區，除了可以見到許多珍稀的海馬，或是體驗親手餵食之外，這裡還可讓海馬纏繞於遊客手指上，是極少數可跟海馬直接互動的水族館。

除了這些獨特的體驗，伊勢海洋樂園有九大區域，沒有特定的先後順序，可以輕鬆自在地參訪。樂園旁就是著名的地標「夫婦岩」，此外還有美食商店街「夫婦橫丁」，可以買到珍珠藝品、赤福餅等當地代表性的伴手禮，集結各類遊趣。

與企鵝相見歡。
與企鵝相見歡。

有趣的互動體驗。
有趣的互動體驗。

夫婦橫丁發現的水獺點心。
夫婦橫丁發現的水獺點心。

交通指南：

前往伊勢海洋樂園，最推薦的方式是搭乘四通八達的近鐵電車。從大阪、京都、名古屋等地搭乘近鐵列車至伊勢市站或鳥羽站後，轉搭伊勢二見鳥羽周遊巴士CAN巴士前往。

可考慮購買近鐵電車周遊券，包含1日券、2日券、5日券、5日券plus等不同選擇，5日券plus包含三重交通巴士等在地交通。 

近畿日本鐵道：https://www.kintetsu.co.jp/foreign/chinese-han/

近鐵周遊券：https://www.kintetsu.co.jp/foreign/chinese-han/ticket/

伊勢海洋樂園：https://ise-seaparadise.com/

欲知更多旅遊美食訊息，可至【水返腳浪人的旅行之詩】部落格

水返腳浪人的旅行之詩

水返腳浪人的旅行之詩

文字與影像、音樂工作者，行旅天下、記述見聞。

#名古屋 #鐵道旅行 #日本旅遊

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

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大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

2026-03-17 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

春天的儀式感，就是賞花 🫠

八百種玫瑰，5000多株，從含羞嬌嫩含苞待放，台北玫瑰園尋尋覓覓，那ㄧ種最得人心呢？

是花的顏色？還是花的型狀呢？或者說，一叢叢花海呢？

今年入我眼也入我心的玫瑰品種

第一名的是來自法國的⟪風中玫瑰⟫

輕鬆賞花中，每一種花株的顯眼位置有寫上花名的名牌，對照花朵，從顏色和花瓣觀賞，會發現百百種的玫瑰品種，各有其獨特，有些品種的花型和顏色還長的很像，都好好看就是了…

開展以來，到今天（3月16日），我來過三次，還會繼續來🌸

  • 超過十年的玫瑰展，算算是第14年了，連看五年的卡娃思，年年都驚艷，過去曾迷上好幾年的「奇蹟玫瑰花」，現在又有新認識的品種取代，2026年玫瑰展驚艷連連！
  • 目前的花況超棒的，天天都有新綻放的花朵，前幾天在花海裡一株花開三朵，在附近聞到超強的花香味，聞到了花香的來源，看到了千層花瓣胭脂紅好大花朵的⟪風中玫瑰⟫。

🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。
🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。

🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）
🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）

🔺🔻甜蜜飄移、水蜜桃飄移玫瑰花，有層次的花色，一年四季開花不間斷，靠近些有甜蜜迷人的濃香，⟪水蜜桃飄移 Peach Drift⟫玫瑰，多花叢開，花期長 😘。

🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。
🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。

🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。
🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。

🔺⟪博斯科貝爾⟫：英國玫瑰，鮭粉紅，杯型，四季開花。
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🔺⟪紫戀⟫：強香，花瓣多，波浪裂瓣（芳香玫瑰園公開資訊）
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🔺⟪紅色達文西⟫：也稱紅色達芬奇，法國玫瑰，暗紅色微香，花半可到900~100，一莖可開多種花，可爬圍牆或圍籬。
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🔺⟪白伊甸⟫：一莖多花，淡香，花色外圍青白中心粉紅，在台灣花開時間主要在春季，正是現在玫瑰展時節。
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🔺⟪櫻霞玫瑰⟫：淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
🔺⟪櫻霞玫瑰⟫：淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠

🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘
🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘

🔺⟪莫梅森的紀念品⟫：1843年法國育種，淡粉紅色花朵濃郁茶香，花名來自於馬勒梅城堡，拿破崙皇后約瑟芬所居住之處。被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
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🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠
🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠

多到記不住的百款玫瑰品種，萬紫千紅繽紛美艷，台北玫瑰展的五大展區，從哪開始觀賞！

  • 800品種5000多株，雖然說看得眼花撩亂，多年賞花經驗，不要愛貪心的慢看漫拍，我們可以專注在一眼看上，或者說聞到花香，也或者是不熟悉的品種來開始認識。
  • 五大展區，先擇一區來觀賞，譬如從秘密花園開始，新生北路和民族東路交叉口的入，進入園區，一地理位置順序慢慢觀賞。
  • 在台北玫瑰園更可以大開眼界，來自歐洲英法的外品品種以很多，在每一個圍起來的小小花圃裡，更可以盡情地認識欣賞，有的玫瑰樹年齡上小，慶幸自己過了半百年紀仍可以輕鬆的彎下腰或屈膝來觀賞。

主辦舉辦的「玫瑰品種大蒐集」活動，賞花找花參加就有機會得到精美贈品，有Lacoste經典玫瑰香精、osewaya冰封玫瑰手鍊、心語花意花藝教室玻璃花園、Cristina candle玫好恕語小茶臘。

辦法，見官方臉書粉專，https://www.flowersfestival.taipei/event/501.html

延伸閲讀（回顧）

【2022台北玫瑰展】萬種風情的2022年玫瑰花展【士林官邸玫瑰園 】

台北玫瑰展2026官網https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=21












卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#法國 #展覽帶逛 #臺北玫瑰展

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2026-03-25 15:26 Rhsuan

最近在朋友的分享中，被阿里山隙頂一間新開幕的莊園民宿璦勒芬莊園民宿」默默燒到，位置就在以前常追雲海的路線附近。樂爸就趁著假期跟朋友約一約來到阿里山放風啦～璦勒芬莊園民宿 位於隙頂生力農場後側，從阿里山公路轉進小巷，短短約 50 公尺，即可看見佇立在山景之中的民宿。



一下車就被眼前的山嵐美景吸引而拍起照，熱情的小管家上前招呼，原來民宿莊園取名為「璦勒芬」，正是源自藏匿於右前方這座外型神似大象的「象山」。


璦勒芬莊園民宿的外觀相當有設計感與質感，能在這充滿茶香、雲海主題的隙頂民宿區，且鄰近阿里山英迪格酒店落腳，更讓人期待它有所自信能展現自己的獨特魅力。




一樓是接待大廳兼品茶區，聽說未來還會規劃交誼廳與更多娛樂設施。現場提供的茶葉來自生力農場，35 年種茶資歷、獲獎紀錄一字排開，對愛喝茶的人來說，入住期間大概會直接把一樓當成第二個房間（笑）。


從大廳到民宿外觀的設計都能感受到，璦勒芬莊園民宿刻意留白了許多空間，並大量運用大片玻璃，引入自然光線，讓整體視野更加通透，同時把周圍的山嵐景色完整保留下來。這樣被自然包圍的空間感，大概正是現在大家最嚮往的自然系度假氛圍吧。




 

完成 check in及簡單介紹後，我們其實是直接被帶往頂樓，而在接下來的入住期間，絕大多數時間也都待在頂樓活動。有別於我們入住其它旅宿多只把重點放在大廳或房間，璦勒芬莊園民宿似乎把亮點藏在更高的地方——先在這裡賣個關子，接下來就來開箱樂爸今天入住的房間吧！


今天入住的房型除了基本的開放式掛衣區、迷你吧、浴廁空間與戶外浴缸外，還多了一個讓樂樂一看到就失心瘋的小塌塌米區，完全是他的最愛，直接樂歪（笑）。其實這間房是大家抽鑰匙決定的，沒想到運氣這麼好 XD。更貼心的是，管家早早就把浴巾摺成可愛的大象造型，迎接入住的旅客，第一眼就讓人心情大好。



小塌塌米空間還配有高檔音響，本以為這個空間會是樂爸與樂樂入住期間常待之處，殊不知......繼續賣關子，不過我們也在這裡迎接隔日的日出。



房內所有的東西都可以免費使用，也多以阿里山在地產品為主。


一走進房內，滿滿的高規格設備真的讓人小小驚訝了一下，從飲用水、衛浴設備、吹風機、垃圾桶，到床頭的燈光與電源配置等等，每個細節都感受得到非常用心提供奢華的度假感。房內配備了高檔音響、飲水機、吹風機與感應式免治馬桶，而最特別的是，衛浴設備竟然可以在進入浴室前，就先於外部以電子面板調整水溫，這種設計還真的是第一次遇到。







 


木造細節處處到位，邊角還貼心做了消邊設計，細節控(龜毛的樂爸)忍不住讚嘆這份用心。



加碼分享友人的家庭房及無障礙房，以及縮水機!? 連脫水機都使用滾筒！！





頂樓，我們大部分的時間都膩在這，這裡有2台按摩椅，餐廳，而戶外有無邊際戲水池、蒸氣室等設施，並提供食物、飲料等等，所有的東西都是免費使用。

璦勒芬莊園民宿，入住是提供一泊二食(下午茶及早餐)以及頂樓所有餐點都是免費享用，所以會有非常多住客在這裡聊天


啤酒、可樂、雪碧、豆漿、鮮奶、果汁、優格都是自取，還有提供阿里山當地茶種飲品

 



下午茶時間這裡會有甜點師，為大家客製化專屬的水果、蛋糕甜點。



很特別的留窗空間，看出去是整片茶園。



到了傍晚時分，二延平步道的夕陽落下，這裡的天空雲彩也會隨之變化，整個氛圍又是另一種浪漫的感覺，我們就在這裡等待傍晚用餐才離開前往餐廳。



隔日的早餐也在同一空間享用，陽光灑落，帶來另一種溫暖寧靜的感受，餐點大部分都是在地食蔬或食材。




用餐時剛好看到一幕美景，山嵐雲霧繚繞，「太美了！」立馬拿起相機捕捉，整個感覺有點像在日月潭，只想靜靜坐在這裡好好享受。


用完餐，太陽高昇，眼前景致又是另一種清新、開闊的感受，我們就在這裡又坐到了退房前(喝飲料喝回本 XD)~



戶外的戲水池也是一大亮點，規劃有深有淺，小朋友玩水也不用擔心。同行的夥伴還自備了造型泳圈，整個玩得不亦樂乎。在這片寬敞又舒服的環境裡戲水，放空的感覺簡直是一大享受，最後面則是蒸氣室，可惜這次沒使用到~



以上就是簡單的璦勒芬莊園民宿分享，來這裡度假可以看夕陽、看雲海、看日出、看星空銀河，而我們晚餐就直接前往生力農場吃團餐，吃完繼續前往頂樓泡茶聊天~，有時間也來體驗一趟什麼事都不用作的度假吧！附上夜間照片~



 

















Rhsuan

Rhsuan

人生就應盡情揮灑自己的色彩，閒暇不要留白，食尚玩家駐站、輕旅行駐站、親子就醬玩駐站、愛食記駐站、痞客邦部落客、媒體專欄、政府機關、飯店旅宿合作部落客、媒體model，還有身富使命感的媽媽都是阿璇的人生斜槓。 阿璇是個熱愛生活的人，再忙也要美好得過生活，阿璇曾在觀光領域工作，擔任各大媒體所需畫面之model，也曾下鄉野關心鄰里，執行各項庶民生活所衍生的一切，透過眼見而期許自己始終如少女般清新脫俗。

#民宿 #阿里山

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每天都是抹茶季！京都名店北川半兵衛兼修抹茶濃縮液

每天都是抹茶季！京都名店北川半兵衛兼修抹茶濃縮液

2026-03-23 22:42 Suru

三月是抹茶季的月份，許多店家和便利商店都退出抹茶季～最近入手了這罐宇治濃萃抹茶液，在家有這罐，隨時都能是抹茶季！

這款由「尋酒趣工作室」代理的抹茶濃縮液，是京都名店北川半兵衛監修，使用的是嚴選宇治優質抹茶，不想自己刷茶時一罐就有多種變化～


這罐容量是500ml，搭氣泡水、牛奶啤酒刨冰都很可以，滿意！除了官方建議的加牛奶，以下也分享幾種試過很喜歡的組合：


➊ 抹茶咖啡拿鐵

原料：抹茶液、牛奶、濃縮咖啡

作法：牛奶當基底，加入濃縮咖啡和適量抹茶液

喜歡程度：★★★★★


➋ 清爽抹茶氣泡飲

原料：抹茶液、氣泡水、檸檬汁

作法：氣泡水當基底，倒入抹茶液，加入些許檸檬汁

喜歡程度：★★★★



草莓抹茶氣泡／牛奶

原料：抹茶液、氣泡水／牛奶、草莓果醬

作法：適量草莓果醬搭配牛奶／氣泡水，最後淋上抹茶液

喜歡程度：★★★★


-➍ 抹茶啤酒

原料：抹茶液、蜂蜜啤酒

作法：蜂蜜啤酒約7成滿，再加入適量抹茶液

喜歡程度：喜歡程度：★★★


-➎ 草莓抹茶刨冰

原料：抹茶液、冰塊、草莓果醬、新鮮草莓

作法：草莓果醬先下，攪拌機打出碎冰後中間加入新鮮草莓，最後淋上抹茶液

喜歡程度：★★★★★



整體來說是挺百搭的一款抹茶液，本身是有加糖，如果只加牛奶個人覺得甜度稍高，但做成抹茶咖啡拿鐵和刨冰淋醬效果都很好～和氣泡水也可以做很多變化，草莓季尾聲自己煮了草莓果醬後就可以和抹茶液做各種搭配，濃度也可以依個人喜好程度調整，推推～


到4/1前表單下單（https://reurl.cc/Z2j4LQ）還有超級特價，比加入代理商官方LINE還優惠，敬請把握！

Suru

Suru

喜歡抹茶，內建全台抹茶地圖，資料持續更新中。 喜歡旅遊，單身時獨旅過倫敦、東京、關西，完成網球大滿貫和迪士尼全壘打，成為人妻後持續和先生探索世界。

#草莓 #牛奶 #啤酒 #咖啡 #抹茶 #日本 #刨冰

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2026兒童節清明連假 臺南旅遊攻略一次看

2026兒童節清明連假 臺南旅遊攻略一次看

2026-03-27 16:03 旅遊經


2026兒童節清明連假 臺南旅遊攻略，圖為學甲蜀葵花文化節01(學甲區公所提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

 

一連四天4/3（週五）至4/6（週一）的清明兒童連假即將來臨，隨著春意盎然、百花齊放，臺南府城春季真可說多元精彩，臺南各地花景陸續綻放，營造出豐富多元的春日氛圍，可賞花、市集、美食與藝文展演等，適合民眾規劃一場輕鬆愜意的春日小旅行。

一、花見春日好時光賞花遊──

 

※.學甲蜀葵花文化節（至5/3）


學甲蜀葵花文化節02(學甲區公所提供)


臺南春季重要活動「學甲蜀葵花文化節」今年邁入第13年！活動期間每週六、日及清明連假也安排街頭藝人表演。今年花海景觀專區廣達2.6公頃，並首度打造「多層次五彩花毯」，以高聳亮眼的蜀葵花為主角，搭配青葙、火焰雞冠花、鼠尾草、紅藜及萬壽菊等多樣花卉，營造層次分明、色彩繽紛的春日景觀。賞花後更別忘了造訪學甲在地美食，如品嚐米其林必比登推薦的鮮甜虱目魚及在地老字號牛肉湯等，體驗兼具視覺與味覺的豐富行程。



虱目魚湯(歷史照片)(南市觀旅局提供)

 

※.南化花旗木（至4/6）


南化玉山寶光聖堂花旗木(歷史照片)(南市觀旅局提供)


除了色彩斑斕的學甲花毯，亦不能錯過南化的浪漫粉色花海！南化區公所在玉山寶光聖堂舉辦「2026南化糖蜜浪漫遇 寶光花旗尋覓境」（3/21-4/6），結合花旗木美景、市集、美食及農遊體驗，讓大小朋友都能盡情享受春日假期。賞花之餘，也推薦走訪近期全新優化開放的「龍湖步道」健行踏青。這條全長約356公尺、坡度平緩的親子友善步道，沿途林蔭環繞、生態豐富，登上步道頂端，更可遠眺嘉南平原遼闊景致。此外，更可順訪龍湖寺祈福參拜，及規劃夜宿玉井ヽ楠西區合法露營場，進行一場兩天一夜深度小旅行。

 

二、兒童節系列活動──

※.「葫蘆埤玩埤一下－2026童趣派對」（4/3-4/4）

葫蘆埤自然公園於4/3至4/4推出「葫蘆埤玩埤一下－2026童趣派對」，每日上午11時至16時熱鬧登場，結合超人氣闖關遊戲、街頭藝人表演與親子DIY體驗，打造出色的親子放電樂園！今年活動融入葫蘆埤特色景觀與文化為設計主軸，以水雉、菱角、吊橋與葫蘆為主題設計場域，營造兼具教育與娛樂的沉浸式體驗空間，讓大小朋友在遊玩中認識地方特色與自然生態，邊玩邊學超有趣。


※.「水域x在地 與水童行Cha Cha好」（4/3-4/6）

隆田chacha文化資產教育園區在連假期間特別規劃「水域x在地 與水童行Cha Cha好」主題活動，以官田埤塘傳說為靈感，打造沉浸式水域世界。透過「水童」、田螺精、泥鰍精等角色，結合動畫電影與互動體驗，帶領親子認識在地文化與水資源歷史，非常適合親子共遊、好友同樂！

 

※.「2026 蕭壠14倉兒童藝術節」（4/4-4/5）


蕭壠14倉兒童藝術節(歷史照片)(南市文化局提供)

 

蕭壠文化園區辦理「2026蕭壠14倉兒童藝術節」，以「四大才子」為主題，規劃兒童劇場、創作體驗、沉浸式文學、音樂展演及藝術共創等多元活動，並串聯《風・鹽・海的光》戶外裝置藝術展，打造豐富的親子藝術場域。在4月4日至5日兒童節連假推出的系列特別活動，結合兒童演出、小老闆市集、藝術互動體驗等，邀請親子一同走進倉庫展開藝術冒險！

 

※.「水交社童趣時光」（4/4-4/5）


水交社文化園區(南市觀旅局提供)

 

水交社文化園區推出的「水交社童趣時光」活動，不僅規劃闖關遊戲、街頭表演、兒童節市集與定時泡泡派對，並結合天文觀測、說故事與文化走讀等，讓孩子在遊戲中探索知識。不妨在連假期間，與親朋好友在春日暖陽下留下難忘回憶。

 

※.敲響百年記憶，河樂廣場「聽」見運河（4/3-4/6）



河樂廣場(南市觀旅局提供)

 

為迎接臺南運河百年，河樂廣場將推出沉浸式表演活動「鼓舞水城」，以鼓樂劇為核心，結合變臉、扯鈴、溜溜球、魔術等多元演出，打造穿越時空的觀賞體驗，並設計「稚兒鎧甲」互動，讓孩子化身水城小守護者。邀請大小朋友在四天的藝文饗宴中，共同寫下屬於府城的當代運河記憶。

 

※.「走馬瀨童心大馳騁」（4/1-12）

 

走馬瀨農場推出12歲以下兒童免費入園優惠，並規劃一系列精彩表演，包括：歡樂小丑氣球秀、奇幻魔術秀、親子帶動跳及扯鈴特技秀。另設童玩專區，提供多樣趣味遊戲，邀請大小朋友在連假好好FUN電!

 

台南觀光旅遊局林國華表示，連假期間除可走訪虎頭埤風景區，享受湖光山色與悠閒氛圍，也推薦前往臺南兩大熱門觀光遊樂據點—頑皮世界野生動物園與尖山埤渡假村，不僅是台南重要的旅遊勝地，也是中央考評獲獎連連的常勝軍。另外四月的臺南活動精彩不間斷，連假過後緊接登場的春季重頭戲—「螢光花泉季」，結合賞螢、生態與自然景觀，將再掀一波旅遊熱潮。

以上圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供


 

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