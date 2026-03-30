2026-03-30 14:53 水返腳浪人的旅行之詩
【搭近鐵遊伊勢志摩】鳥羽國際飯店 賞覽海灣風情
才走進坐落於鳥羽灣山坡上的鳥羽國際飯店(鳥羽国際ホテル)，隔窗所見海景，就已令人心曠神怡。來到露天平台上，俯望海灣，更是動人絕景。散落海灣上的珍珠養殖筏，則展現此地的人文韻味。
鳥羽國際飯店建於1964年，是三重縣知名的海景飯店，曾接待過許多皇室貴賓與外國訪客。飯店內的牆上，高掛著許多接待貴客經典時刻的照片。這裡既有歷史風華，在近年改建後，也有現代舒適，提供放鬆身心的休憩空間。
飯店提供多種房型，其中面海客房景致絕佳，日初時有機會感受到晨曦穿透窗簾薄紗的迷人氛圍。
鳥羽國際飯店還有一個吸引人遠來到訪的理由，便是館內「潮路亭」提供的珍珠極光露天溫泉，是日本罕見的「珍珠湯」，與御木本製藥 (MIKIMOTO COSMETICS) 合作開發的泉池內，加入珍珠裡提取的成分，整座乳白浴池微光閃動，浸泡後肌膚觸感柔滑，是奢華感滿點的泉湯。
美食也是鳥羽國際飯店不可或缺的靈魂。主餐廳Seahorse提供法式套餐，主廚巧妙運用伊勢志摩捕獲的新鮮海產，將鮮甜的伊勢龍蝦等在地特產，以精緻的法式烹飪手法呈現，美味又具巧思。在這間鄰近鳥羽車站的飯店裡啖美食、泡暖湯，可卸下諸多平日疲憊。
交通指南：
前往鳥羽車站，可從大阪、京都、名古屋等地搭乘近鐵列車，比如「Shimakaze 志摩之風」、「伊勢志摩 Liner」等。抵達鳥羽站後，可搭免費接駁巴士前往鳥羽國際飯店，或步行約15-20分可抵。
可考慮購買近鐵電車周遊券，包含1日券、2日券、5日券、5日券plus等不同選擇。
近畿日本鐵道：https://www.kintetsu.co.jp/foreign/chinese-han/
近鐵周遊券：https://www.kintetsu.co.jp/foreign/chinese-han/ticket/
鳥羽國際飯店：https://www.tobahotel.co.jp/
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