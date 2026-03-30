2026-03-30 14:47 水返腳浪人的旅行之詩
【搭近鐵遊伊勢志摩】鳥羽海螺街 嘗海女燒烤技藝
從大阪搭上近鐵列車，前進伊勢志摩，一路來到鳥羽站。才走出站外不久，就發現了鄰近車站南口的「海螺街」(鳥羽さざえストリート)，成排海鮮燒烤小舖，正在等待訪客登門。
海女的職人技藝
才走進海螺街，就能望見從店裡飄出的白色煙霧，還能聞到濃郁的海鮮香味。這裡的店鋪多半已在地多年，早年有許多都是由海女開設，親自捕撈新鮮水產後，為客人提供現烤現嘗的美味。如今有些仍由海女親自操刀，有的則由二代甚或三代接手。
而雖然這整條街的海鮮燒烤店，品項大同小異，都是鮑魚、海膽、蠑螺、扇貝、牡蠣等等，還有三重縣招牌的伊勢龍蝦，不過由於每間店的「海女家傳」調味方式皆不同，呈現的風味也迥異，並吸引不同喜好的支持者。此行我先後造訪水沼サザエ店、みさきさざえ這兩間店，格局、水槽、烤架看起來都相近，但烤出來的味道，的確都有獨門風味。
美食之外的文化體驗
在品嘗這些海鮮時，由於店主就在客人旁將鮮活的海螺直接放在熾熱的炭火上現烤，格外有種原汁原味的感覺。有些店家甚至可以讓客人體驗抓龍蝦。此外，在海螺街吃燒烤，享受地也不僅只有美食，許多店主都樂於分享海女故事，因而也是一種文化體驗。
除了燒烤，這些小店也還有其他料理方式，比如伊勢龍蝦也可以用生魚片的方式享用，極盡鮮甜甘美。由於海螺街就在車站旁，交通可說十分便利，拜訪鳥羽地區時，實在別錯過這種易於親近、別具風情的美食體驗。
交通指南：
前往鳥羽海螺街可從大阪、名古屋、京都等地，搭乘近鐵列車往鳥羽、伊勢志摩，下鳥羽站後步行即抵。
可考慮購買近鐵電車周遊券，包含1日券、2日券、5日券、5日券plus等不同選擇。
近畿日本鐵道：https://www.kintetsu.co.jp/foreign/chinese-han/
近鐵周遊券：https://www.kintetsu.co.jp/foreign/chinese-han/ticket/
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