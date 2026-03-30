2026-03-30 12:27 V妞的旅行
宜蘭17 House-一泊三食豪華包棟
位於宜蘭三星鄉田野間的「17 House」外觀設計走簡約米白色調，與周邊翠綠的稻田景緻相映成趣，讓人彷彿置身於南洋的海島度假村。民宿最受好評的就是「純白戶外戲水池」，園方每日更換池水確保水質清澈，並貼心提供透明獨木舟與造型泳圈，讓住客在民宿內就能拍出度假大片。池畔旁更設有寬敞的草皮區與戶外BBQ烤肉區，適合親友在星空下小酌談心。
走入室內，17 House展現了非常有誠意的硬體配置。寬敞的客廳配備了專業級的JBL喇叭卡拉OK系統、任天堂Switch遊戲機以及Netflix追劇服務。針對喜愛社交的族群，民宿更配置了自動電動麻將桌，娛樂設施一應俱全。此外，民宿特別設置了「全天候點心車」，供應泡麵、零食與膠囊咖啡，讓住客完全不用擔心半夜宵夜問題。
廚房區域則採用開放式中島設計，不僅擁有雙口IH爐、烤箱、微波爐，更配置了包棟民宿少見的「專業製冰機」，無論是調製飲品或品嚐冰咖啡都極為便利。
17 House全棟共規劃五間客房，可容納6至14人入住。房間設計延續簡約美學，全數採用三菱變頻冷暖空調與獨立筒乳膠床墊，確保睡眠品質。衛浴設備則選用TOTO免治馬桶，並每間房標配Dyson吹風機與泰國皇室御用品牌PAÑPURI精油備品。
其中，位於二樓的「203四人房」更是整棟民宿的隱藏版亮點，不僅擁有專屬觀景浴缸，還選用了義大利藝術品牌TOILETPAPER美學洗沐組，將奢華感推向極致。對於親子族群，民宿亦提供嬰兒床、消毒鍋與嬰兒澡盆等完善備品。
為了讓住客徹底放鬆，17 House主打「一泊三食」全包式方案。從Check-in時的精緻午茶盤，到晚餐由知名品牌「熊飽鍋物」提供的海陸豪華火鍋套餐，肉品與海鮮份量十足。隔日早餐則提供「手作晨食計畫」，冰箱備有鮮奶吐司、紅心蛋及宜蘭在地知名的義豐蔥油餅食材，讓住客能依照自己的步調，悠閒開啟美好的一天。
17 House位於三星鄉大排二路，距離羅東市區僅約15分鐘車程交通便捷且環境幽靜。無論是家族旅行、好友慶生或企業小聚，17 House都以頂級的硬體與溫馨的服務，定義了宜蘭包棟渡假的新高度。
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