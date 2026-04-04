2026-04-04 09:05 旅遊經
晶華軒「四鳳呈祥」春禽宴登場 太后「鴨」隊添粵式春日新「知」味！
晶華軒「四鳳呈祥」春禽宴登場 「太后鴨」領軍添粵式春日新「知」味！圖為珍珠貝瑤柱太后鴨(圖：台北晶華提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
台北晶華三樓「晶華軒」，是台灣極具代表性的頂級粵菜餐廳，在中餐廚藝總監鄔海明的帶領下，餐廳不僅蟬聯多年《米其林指南》入選推薦，今(2026)年入選了最佳50最佳餐廳(64名)，是台灣唯四入選餐廳之一！「晶華軒」以「正宗粵菜」為核心，融合台灣在地頂級食材，成為許多老饕心目中的飲茶與大菜首選，在今年春季美食活動，即日起至4月30日以「春江水暖鴨先知」為概念，推出春季限定的「鴨宴」，為求菜色豐富多元，中餐廚藝總監鄔海明在鴨之外，加碼加入鴿、鵝、雞等禽類，以「四鳳呈祥」來演繹時令美味。值得一提的是──主廚還創作出全新的「太后鴨」系列料理，鄔師傅帶領饕客一起來了解「太后鴨」，同時也增加這「太后鴨」的風華！
台北晶華中餐廚藝總監鄔海明(攝影：洪書瑱)
晶華軒春鴨_主廚將鴿、鴨、鵝、雞四種珍禽透過粵式料理手法演繹經典時令美味。(圖：台北晶華提供)
此次菜單中的核心食材「太后鴨」，是由鄔主廚親自全新命名。不同於一般農場飼養的肉鴨，「太后鴨」是專門生蛋的「蛋鴨」，因為蛋鴨的飼育期較長，通常約在三年左右，蛋鴨的生產力逐漸降低，此時鴨隻將離開「生產線」，多被淘汰或作為鴨賞等加工產品，但事實上這時期鴨的肉質結實細緻，且油脂含量低，風味也更加濃郁。主廚秉持永續利用食材的理念重新發掘其價值，並透過粵菜細膩火候重新詮釋其特色，也因「太后」二字，重新定義了老母鴨的新名稱及新價值！而主廚首次大膽選用脂肪量極低的蛋鴨入饌，創作出全新的系列料理，從湯頭清潤鮮美的珍珠貝瑤柱燉太后鴨、飄散優雅酒香的玫瑰太后鴨、再到以巧思呈現八寶鴨與鴨肉酥的鴨箱寶雙味，共計有十六款春禽佳餚，單點價格360元起。
晶華軒春鴨_珍珠貝瑤柱太后鴨(攝影：洪書瑱)
晶華軒春鴨_玫瑰太后鴨(圖：台北晶華提供)
太后駕到！菜單中兩道太后鴨料理包括：「珍珠貝瑤柱燉太后鴨」以及「玫瑰太后鴨」，前者是以特級珍珠貝肉與北海道瑤柱搭配太后鴨細火燉煮，成品湯頭清澈甘潤，海味與肉香層層交織，滋味鮮醇。後者「玫瑰太后鴨」則是以玫瑰露酒與玫瑰花香調製的滷水浸泡鴨身，透過精湛刀工切成宜入口的片狀，精瘦肉質佐以酒香與花香，展現優雅且迷人的風味層次。
晶華軒春鴨_鴨箱寶雙味(圖：台北晶華提供)
晶華軒春鴨「鴨箱寶雙味」之八寶糯米鴨(攝影：洪書瑱)
晶華軒春鴨「鴨箱寶雙味」之八寶糯米鴨(攝影：洪書瑱)
晶華軒春鴨「鴨箱寶雙味」之黑椒鴨肉酥(攝影：洪書瑱)
縱觀這次新菜色，最亮眼莫過於主打料理──「鴨箱寶雙味」，食材選用了彰化玉露鴨為主角，主廚以巧思將鴨肉轉化為兩款風味小點，呈現豐富的口感層次。「鴨箱寶」的命名靈感以寶箱意象，加上象徵將鴨肉的多重風味珍藏其中，也寓意珍味齊聚。其中一款如壽司狀，是將源自傳統將八寶飯填入鴨肚子裡再進爐燒烤而成的八寶鴨，改變它的味型重新解構，只取香酥鴨皮包裹八寶糯米餡，做成壽司狀後再進入烤箱一次讓鴨皮的油脂滲入糯米飯中，外層更加酥香、內餡則溢著軟糯油香，上方再點綴魚子醬再添鮮香及秀色。另一道為「黑椒鴨肉酥」則是取鴨肉製成千層酥點，內餡搭配黑胡椒提味，入口酥脆、香氣濃郁。兩款料理一酥一糯、一濃一雅，不僅展現鴨肉多樣風味，也體現主廚對食材運用的能力。
「四鳳呈祥」之一「老廣碌鵝」(攝影：洪書瑱)
香酥馬蹄芋茸鴨(攝影：洪書瑱)
這波限定主題料理「四鳳呈祥」匯集鴿、鴨、鵝、雞四種珍禽佳味，來象徵春日豐饒與吉祥寓意。「脆皮燒乳鴿」選用台灣胭脂鴿，以傳統燒味技法料理，外皮酥香、肉質細嫩多汁。「香酥馬蹄芋茸鴨」將綿密芋泥包裹鴨肉酥炸，芋香與鴨肉鮮味交織，口感豐富、滋味迷人。「蠔皇鵝掌炆花膠」將花膠與鵝掌入鍋慢火炆煮，成品膠質豐厚、醬香濃郁。「乾蔥豆豉雞煲」則以玉米雞搭配乾蔥與豆豉煲煮，雞肉鮮嫩多汁、香氣濃郁。多道料理各具特色，展現粵菜細膩火候與層次風味，同時也展現了春禽盛宴豐富與精彩。
晶華軒春鴨_主廚發揮巧思將春禽食材融入前菜及港點中，打造時令限定美味。(圖：台北晶華提供)
此外，菜單中亦規劃多款精緻前菜與港點，如：「老酒醉鵝肝」選用頂級鵝肝搭配紅棗與老酒醃漬，入口酒香悠長、口感細緻滑順；「雲煙素鵝卷」則以蟲草花、羊肚菌與萵筍為內餡，包裹腐皮後煙燻呈現，煙香輕柔、風味清雅；「春筍鴨絲春捲」以春筍與鴨絲為餡，採用空氣春捲工法炸製而成，外皮輕盈酥脆、層層分明，入口酥香不膩，春筍清甜與鴨絲鮮味交織，口感爽脆細緻；「瑤柱鵪鶉蛋燒賣」則以蝦仁、豬肉與香菇製成餡料，搭配溏心鵪鶉蛋與瑤柱提鮮，入口層次豐富，展現粵式點心細膩工藝。
鄔海明主廚表示，粵菜講究順應時節、尊重食材本味，而春季正是品嘗珍禽料理的最佳時節，以「四鳳呈祥」為主題，希望透過鴿、鴨、鵝、雞四種春禽食材展現粵菜火候與技藝，讓賓客在一道道料理中感受到季節與食材交織的細膩風味，也透過春日限定的珍禽盛宴呈現粵菜經典與創新的魅力。