2026-04-04 10:05 旅遊經
太陽富國航空開啟台北直航「富國島」 頂級海島度假新選擇！
太陽富國航空開啟台北直飛富國島新紀元，島上擁有跨海纜車可以俯瞰無敵海景。（攝影／曹憶雯）
【旅遊經 曹憶雯報導】
隸屬越南太陽集團的「太陽富國航空」於昨(29)日正式開啟台北－富國島直飛航線 。這座被譽為「珍珠島」的熱帶天堂，不僅是越南目前唯一免簽證地區，更以迷人的歐洲情調與世界級度假設施聞名 。隨著直航開啟，旅客僅需3.5小時航程，即可輕鬆沉浸在蔚藍海域與頂級五星飯店的奢華體驗中 。
※.台灣旅客享30天免簽證停留──
嘉賓齊聚桃園機場剪綵，見證台灣直飛富國島 。（攝影／曹憶雯）
嘉賓齊聚桃園機場剪綵，見證台灣直飛富國島 。（攝影／曹憶雯）
太陽富國航空以全新飛機開啟首航盛事，空服員皆是俊男美女，格外親切。（攝影／曹憶雯）
「太陽富國航空」（Sun PhuQuoc Airways）3月29日在桃園國際機場舉行盛大的首航剪綵儀式，宣告首班國際航班「台北－富國島」正式啟航 ，現場邀請駐台北越南經濟文化辦事處代表潘喬鍾、太陽富國航空副總經理Trương Việt Cường，以及擁有37年深耕越南經驗的台灣總代理「鴻毅旅行社」總經理等貴賓，共同見證歷史性的一刻 。根據統計，首航9G511出發總計224位旅客，座位數236，載客率95%；而9G510首航抵達193位旅客，均為FIT旅客，載客率82%。來回平均載客率為88%。
富國島免簽證，護照在手說走就，隨時能入住五星酒店享受熱帶假期 。（攝影／曹憶雯）
這次直飛航線的開通，主打「護照在手說走就走」的極致便利，大幅降低台灣旅客前往這座「亞洲夢幻勝地」的門檻 。太陽富國航空副總經理Trương Việt Cường也強調，富國島擁有特殊的政策優勢，由於全境免簽證，台灣旅客無需事先申辦繁瑣的電子簽證（E-visa）或支付額外費用，即可享有30天的免簽證停留 。這項政策不僅讓富國島成為國人短期度假的首選，更預見了未來企業獎勵旅遊的龐大潛力 。
※.強強聯手 搶攻高端旅遊與APEC商機──
鴻毅旅行社強強聯手太陽富國航空，提供高品質旅遊產品 。（攝影／曹憶雯）
富國島目前已進駐超過45間全球頂級五星級酒店品牌，更被《Travel + Leisure》國際雜誌評選為「亞太地區三大最佳島嶼」之一 。隨著新一代機場航廈的落成，富國島的國際地位正攀向巔峰，並積極搶灘即將到來的2027年APEC高峰會旅遊商機 。這次太陽富國航空與鴻毅旅行社的強強聯手，憑藉深厚的專業地緣資源，為台灣旅客量身打造高品質、更具效率的旅遊產品，帶領旅客親身體驗這座實至名歸的頂級渡假天堂 。
※.見證富國島的迷人蛻變──
金沙灘水清沙細連綿數公里，夕陽西下特別夢幻。（攝影／曹憶雯）
位於泰國灣的「富國島」是越南境內最大的島嶼，面積約590平方公里，約等於兩個台北市的大小 。這座蔚藍島嶼，行政區劃上隸屬堅江省富國市，屬於熱帶雨林氣候，年均溫維持在舒適的攝氏23至27度之間 。
歷史上，富國島曾是國共內戰時期國軍部隊暫時的棲身之處，見證過一段艱辛的歲月。此外，島上盛產珍珠、胡椒與家喻戶曉的魚露，傳統產業與現代觀光並存 。時至今日，富國島早已洗盡悲情，蛻變為洋溢濃濃歐風情調、景色美侖美奐的國際級旅遊熱點 。島上不僅擁有全球最長的跨海纜車，更匯聚了國際頂級飯店、遊樂園、水族館、野生動物園及高爾夫球場等建設，同時保留了尚未被過度開發的悠閒步調，讓旅人能在陽光與沙灘間尋得純粹的快樂 。
富國島不僅洋溢歐風情調，也保留傳統的漁業風貌。（攝影／曹憶雯）
※.享受海釣浮潛與慢活時光──
現在免簽證就能直飛富國島熱帶天堂，護照在手說走就走。（攝影／曹憶雯）
富國島 夜市美食（攝影／曹憶雯）
富國島現已成為亞洲國際會議與精緻旅遊的首選地 。無論經貿會議、學術研討會、員工教育訓練，或是親子、蜜月、甚至是私人別墅婚禮，都能提供客製化的服務 。對於喜愛戶外活動的旅人，富國島連綿數公里的水清沙細海灘是漫步的絕佳去處 。旅客可透過酒店預訂船隻出海，體驗富國島「魚多人少」的海釣樂趣，往往下竿不久便有收穫 。此外，浮潛、游泳以及探索原始森林，都是島上不容錯過的動靜皆宜選擇 。
若想感受最悠閒的時刻，不妨躺在海邊的茅草傘下，吹著烈日下的清爽海風；或是入夜後，眺望遠方海上點點漁火，盡享「珍珠島」的銷魂氛圍 ；島上的漁村、胡椒園與珍珠養殖場則提供深入在地文化的機會 。隨著太陽富國航空的直航開啟，無論是喜歡團體旅遊的熱鬧，或是三五好友小包團、機加酒自由行，富國島都以其豐富的天然資源與免簽便利性，成為台灣旅客最新後花園 。