2026-04-04 11:05 旅遊經
2026大坑蝶螢嘉年華將登場 螢光蝶舞尋蹤「趣」！
2026大坑蝶螢嘉年華將登場 螢光蝶舞尋蹤「趣」！
【旅遊經 洪書瑱報導】
大坑素來有臺中後花園，在夏季的到來之際，將舉行「2026大坑蝶螢嘉年華」邀您到後花園賞蝶螢，活動將分為二個系列，由春季賞螢活動，於4月11日、12日及18日率先登場，邀請大家在專業導覽老師帶領下走入森林祕境，親身感受螢火蟲點點飛舞，親眼目睹宛如金色星光灑落林間的迷人景緻；緊接第二波活動為夏季賞蝶活動也將於5月登場！
一、春季賞螢活動：
賞螢示意(攝影：巫茂熾)
賞螢活動將於4月11日、12日及18日率先登場，於3月31日上午10時開放網路報名，喜愛自然生態的民眾，因採限額，請把握時機，參與者可見證這份限量的春夜浪漫。活動中將由中市府觀光旅遊局結合台灣紫斑蝶生態保育協會專業導覽老師，帶領民眾夜間探訪螢火蟲的夢幻世界。而活動期間與大坑商圈合作，提供商圈消費券，喜歡夜間精靈夜間派對的大小朋友，不妨藉機攜手走入山林，感受自然之美，也順道品嘗在地美食、選購特色商品。
二、夏季賞蝶活動：
蝴蝶示意_紫斑蝶(攝影：洪書瑱)
根據研究，台灣因複雜的地形、氣候等因素，營造出生物多樣性，以蝴蝶而言約有400種， 甚至其中約1/10為特有種，而台中大坑蝴蝶種類甚至約有140多種，含蓋蛺蝶、斑蝶、鳳蝶、粉蝶、灰蝶等，甚至還有台灣鳯蝶、埔里三線蝶等台灣特有種。而賞蝶活動將於5月登場，於5月17日起推出連續5場生態導覽，報名日期分別為5月11日及5月25日。民眾可在初夏暖陽下欣賞蝴蝶翩翩飛舞，並透過「纏繞畫杯墊」及「手機掛繩」等手作課程，將自然之美化為生活中別具意義的紀念。
蝶類生態解說
台中觀旅局表示，考量生態場域遊客承載量，活動採總量分流方式辦理，每場次開放網路預約60個名額。另為減少學習資源浪費並落實使用者付費原則，活動將酌收報名費新台幣200元。今年大坑蝶螢嘉年華除規劃精彩的螢火蟲與蝴蝶生態導覽活動外，也準備精美好禮回饋參與民眾。凡報名參加活動者，皆可獲得餐盒、飲料及特色紀念品；夏季賞蝶活動安排手作課程，讓大小朋友透過親手體驗，感受生態之美。活動期間民眾只要完成指定任務，還可獲得大坑商圈提供的消費券，輕鬆享受在地美食與特色商品。
石虎保育宣導
蛙類生態解說
親子DIY手作
親子互動參與
提醒，大坑生態園區為免費開放的戶外空間，民眾若於活動時間外自行前往賞螢，建議穿著長褲、布鞋及帽子，須防蚊蟲叮咬及避免受傷。賞螢時手電筒請覆蓋紅色玻璃紙，減少光害，避免驚擾螢火蟲，並謹記「不捕捉、不帶走、不驚擾」原則，共同維護友善生態環境，讓這片生態樂園持續在春夏之際綻放動人光芒，與大家共享螢火蟲點亮夜空的美好時刻！
相關活動及報名資訊，可至活動官網（https://purplecrow.org.tw/news_content.php?id=147），或至可至台中市政府觀光旅遊局網站、「大玩台中」及「台中市風景區管理所」臉書查詢！
以上圖片：台中市政府觀光旅遊局提供