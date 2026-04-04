2026-04-04 14:04 旅遊經
臺北花卉中心群芳復甦 如大自然的調色盤，為春天浪漫上色！
臺北花卉中心群芳復甦 如大自然的調色盤(圖：臺北公園處、旅遊經提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
位於台北後花園陽明山半山腰的花卉試驗中心，是一個充滿歐洲莊園氛圍且適合婚紗攝影、親子散步的免門票秘境，隨著氣溫回暖，園區內的球根植物悄然甦醒，展開一場層次豐富的春日花景，如：厚實葉片襯托著挺拔花梗的「君子蘭」，以橙紅色系展現端莊典雅之姿；花形碩大、色彩飽滿的「孤挺花」，則如舞台主角般綻放，為春天揭開序幕，這些球根植物歷經冬季養分積累，在此刻盛開，展現生命循環的節奏與力量。另外，還有花卉加碼秀也同樣亮麗登場！
君子蘭
孤挺花
園區潔白如雪的流蘇被稱為「四月雪」，也輕盈綻放，細緻花絲隨風搖曳，如霧如煙，盛開時所散發淡淡的清香，為空間及空氣增添一抹清新；一旁「杜鵑」鋪展出柔和粉色花海，層層堆疊，宛如春日浪漫的底色，另外「紫藤」也將美麗的花朵如串垂掛花架之上，花穗隨風輕晃，為景致注入優雅氣息與浪漫。
流蘇(攝影：洪書瑱)
紫藤
杜鵑
除此之外，園區步道旁，飛燕草也以藍與綠交織，展現優雅；白色的「華八仙」花形輕盈，宛如群蝶翩翩停駐枝頭，增添細膩的觀賞趣味；水池邊的「鳶尾花」也隨風輕擺，更顯靜謐詩意。園區內不同花卉在空間中交錯配置，從高低層次到色彩冷暖，交織出一幅春日多彩的景觀。
華八仙
青梅
花卉試驗中心可以免費入園，無論是親子出遊、好友相聚，或攝影愛好者捕捉光影變化，都能在園區中找到屬於自己的春日角落。春天，不只是季節的更替，更是由無數花色與情感交織而成的風景，民眾不妨走入園區，拍下心中的「春天代表色」，一起欣賞這幅大自然為春景上色的各色調色盤！在花卉試驗中心遊玩後，下山可以前往士林官邸感受玫瑰的愛情之姿，或上山前往陽明公園欣賞杜鵑，或至竹子湖感受白色海芋的田園之美！
提醒花卉試驗中心周邊停車空間有限，建議多加利用大眾運輸工具前往。平日可搭乘公車260、303、681、紅5、小15及皇家客運金山線（1717線），假日另有休閒公車109、111，於山仔后派出所站下車，往下山方向步行約5分鐘即可抵達，不僅節能減碳，還能輕鬆賞花！
以上圖片：臺北市政府工務局公園處提供