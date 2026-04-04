2026-04-04 15:04 旅遊經
台北新板希爾頓榮登「台灣最佳酒店」 搶攻兒童節商機，推多元親子體驗與主題餐飲！
台北新板希爾頓酒店榮登《DestinAsian》2026年度讀者之選「台灣最佳酒店」前十強。圖台北新板希爾頓酒店提供
【旅遊經 廖晨光報導】
台北新板希爾頓榮獲《DestinAsian》2026 年度讀者之選「台灣最佳酒店」，為搶攻四月兒童節連假與春季餐飲商機，同步推出多項親子限定活動，涵蓋手作課程、主題自助餐及兒童優惠，打造多元假期用餐體驗。其中館內三樓青雅中餐廳整個4月，於每週一至週四午餐時段推出「港點吃到飽」活動，每位成人費用999+10%元；二樓悅．市集全日自助餐廳以「美墨經典風味饗宴」為整月主題菜色，另在兒童節連假4月3日至6日還有加碼優惠，兩位同行可免費攜帶一位兒童用餐，並贈送氣球畫冊小禮包一組。此外，4月4日至5日限定推出親子體驗活動，一樓逸廊酒吧結合毛根娃娃DIY與雙人下午茶饗宴，每組費用1,680+10%元，三樓青雅中餐廳則是讓孩童化身小小廚師，讓小孩們可以親手製作港式點心，雙人費用每組2,180+10%元。
大廳逸廊酒吧4月4日至4月5日舉辦「親子手作體驗」。圖台北新板希爾頓酒店提供
青雅中餐廳4月推出「平日快閃港點吃到飽」，可享逾20道經典料理無限供應。圖台北新板希爾頓酒店提供
青雅中餐廳瞄準親子家庭客需求，連續三年於兒童連假舉辦「親子廚藝課」，雙人費用每組＄2,180+10%元，由點心師傅親自帶領孩童製作奶皇小雞餃、魚翅餃及椰子奶凍三款點心，並搭配港式下午茶享用，課程結束後，另頒贈專屬兒童專屬廚師服與廚藝證書。此外，滿足平日聚餐需求，整個4月每週一至週四午餐時段推出「港點吃到飽」活動，每位成人費用999+10%元、每位孩童499+10%元，活動期間逾20道經典料理能無限供應，菜色包括：蜜汁叉燒、鹹魚雞粒炒飯、紅蘿蔔素絲捲、香煎臘味蘿蔔糕、黑金流沙包等多樣菜色。
悅．市集全日自助餐廳4月推出全新主題「美墨經典風味饗宴」。圖台北新板希爾頓酒店提供
悅．市集全日自助餐廳主打多國美饌，於4月1日起推出全新主題「美墨經典風味饗宴」，以德州與墨西哥料理為主軸，餐檯匯集墨西哥玉米餅、墨西哥牛肚湯、墨西哥紙包烤魚、美墨風味烤豬肋排等多道佳餚，其中特別推薦「墨西哥牛肚湯」，概念源自墨西哥中西部經典燉湯，選用蜂巢牛肚，搭配紅辣椒、洋蔥、大蒜與奧勒岡葉慢火燉煮，湯頭濃郁且香氣層次豐富，入口溫潤不嗆辣，亦可依個人喜好加入檸檬汁與香菜提味。此外，餐廳依不同餐期時段推出限定主菜：平日晚餐供應人氣爐烤肋眼牛排與香料鹽烤大西洋鮭魚；假日則再加碼提供威靈頓牛排和紅白酒無限暢飲。
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