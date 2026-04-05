2026-04-05 11:04 旅遊經
彰化花卉接力賽 蜀葵花、木棉花、花旗木及杜鵑花爭美！
彰化花卉接力賽 蜀葵花、木棉花、花旗木及杜鵑花爭美！
【旅遊經 洪書瑱報導】
彰化縣在台灣一直享有「花卉之鄉」的美譽，在3月除了黃金風鈴木外，3月底及4月還有不同花卉展美，如：員林南區公園旁蜀葵花田目前正值「2026員林蜀葵花季－花中巨人大冒險」活動，活動於即日起至4月19日止，另外，從埤頭一直到二林，火紅的木棉花全面盛開，還有花旗木及杜鵑花等不同花卉爭美，民眾除了至彰化賞花外，不妨藉機品嘗在地美食，一起感受最浪漫的春日時光！
彰化二林木棉花全開檔案照片__施志穎攝（圖：二林鎮公所提供）
木棉花又稱為英雄樹
3月是春暖花開的時節，彰化春季由木棉花、蜀葵花、花旗木及杜鵑花接力綻放，處處都有花海可以欣賞！其中從埤頭至二林，紅紅火火的木棉花悉數盛開，民眾在木棉花的季節，不妨來走一下這條火紅，綿延兩公里的木棉花道！木棉花又稱為「英雄樹」，花語為「英雄、熱血與豪邁」，也代表二林人的精神，除了壯闊的自然地景，也期盼結合農業生產及休閒觀光，塑造二林特有的文化場域。 另外，二林為全台酒莊密度最高的小鎮，擁有優質釀酒文化與豐富在地美食，適合遊客前來漫遊踏青，旅人可以感受二林的自然之美與人文魅力！
員林蜀葵花季已登場，花季近一個月至4月19日止
員林蜀葵花季，蜀葵比人還高，有花中巨人之稱，又名一丈紅
員林蜀葵花有30多種花色、上萬株的蜀葵花盛開
員林蜀葵花有30多種花色、上萬株的蜀葵花盛開
彰化不只有火紅的木棉花道外，員林也有「一丈紅」可賞，員林蜀葵花季在員林南區公園旁有一處蜀葵花田登場，今年的蜀葵花田廣達8,000平方公尺，擁有30多種花色、上萬株的蜀葵花盛開，並以「花中巨人大冒險」為主題，在賞花之餘，亦可尋找原創吉祥物「小葵」與「蜀來寶」等，來兌換創意獎品。活動期間於即日起至4月19日止，花期近1個月，相關活動已歷經12年深耕，成功建立觀光品牌，每年吸引大批人潮湧入，更帶動社群打卡熱潮，是彰化春季深受遊客喜愛的賞花景點。
民眾在員林欣欣賞花中巨人──各色蜀葵花外，不妨至周邊，如：百果山探索樂園、琉璃仙境等景點。今年員林市公所將兒童節活動併入花季，規劃了10場精彩的兒童劇團與歌仔戲演出，參加2場即可兌換小禮物，參加場次越多則禮物越豐富。此外，為鼓勵親子走出戶外、遠離3C產品，縣府已建置16座共融公園，期盼家長以陪伴取代手機平板，引導孩子親近自然，讓親子關係更加緊密。
彰化3月起百花齊放，從員林蜀葵花、二林、埤頭木棉花、二水花旗木，還有4月浪漫的桐花祭，處處皆能「花現」美景。另，今(2026)年彰化還首度邀請國際知名的《韓國塗鴉秀》，將於4月24日至26日在員林演藝廳盛大演出。此外，「萬人健檢」巡迴活動將自4月起跑，員林場定於5月16、17日在員林國小辦理，鄉親僅需一小時即可完成多項篩檢，完成一項癌症篩檢就能獲得100元禮券。
以上圖片：彰化城市暨觀光發展處提供