日本當代藝術家六角彩子個展「THE ISLAND - ONIGASHIMA」香港中環登場

「 Art LANDMARK」全新「THE ISLAND - ONIGASHIMA」藝術體驗至04/17止。 圖：置地公司 （ Media OutReach Newswire）／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】置地廣塲隆重揭幕「 Art LANDMARK」全新藝術體驗，由全球知名藝術 家六角彩子與 GALLERY TARGET 攜手打造，呈獻其迄今規模最大型的互動藝術裝置－「THE ISLAND - ONIGASHIMA」。作為香港藝術三月不容錯過的盛事，置地廣塲中庭將於即日起至04/17期間，幻化為一個活潑生動、觸動感官的的藝術體驗空間，誠邀觀眾走進其中，盡 情體驗這個迷人而神秘的藝術島嶼。

▲六角彩子香港首個個展「THE ISLAND - ONIGASHIMA」。 圖：置地公司 （ Media OutReach Newswire）／提供

置地公司一直致力於為中環帶來世界級藝術體驗，是次特意將六角彩子香港首個個展、迄今於商業場所規模最大型的裝置藝術「THE ISLAND - ONIGASHIMA」引進置地廣塲。六角彩子以極具張力的指繪作品享譽國際，作品描繪充滿活力和童趣盎然的奇妙世界，在亞洲各地備 受追捧，是當代藝術界炙手可熱的代表人物之一。

探索「THE ISLAND－ONIGASHIMA」：沉浸式夢幻島嶼

作品以日本民間傳說「ONIGASHIMA」作為靈感。當六角彩子確定於香港舉辦個展時，靈感 隨之而來－她洞察香港與日本同為島嶼的地理特質，遂將日本童話故事《桃太郎》中充滿 想像力的「 ONIGASHIMA 」引入創作。此外，日本童話角色桃太郎「半人半鬼」的傳說形象， 巧妙象徵著夢境與現實的界限；這份奇幻特質啟發六角彩子在藝術裝置中融合童趣與神秘感， 藉此模糊了藝術家與觀眾之間的界線。

作品以柔軟形態及多款豐富質感的布料精心編織，不僅供人觀賞，更鼓勵公眾親身體驗。裝 置最高點達六公尺，在中庭內盛大綻放，營造出博物館般的互動區域。觀眾可親身互動、觸摸、 感受，甚至倚靠於作品上，按照個人喜好來編織屬於自己的藝術旅程。

參觀者可以想像自己 步入一件巨大且有生命力的柔軟雕塑，透過觸覺感受其肌理脈動，全然投入這個迷人而神秘 的夢幻島嶼。藝術裝置內部設計了一道獨特通道，當中展出12件木製雕塑，供訪客近距離 觀賞，另有11幅畫作藏於藝術裝置周邊。這些精心挑選的珍藏作品為非賣品，只為觀眾創 造層層疊疊的藝術探索體驗。

▲泰國知名演員兼歌手 Bright 及藝術家六角彩子出席開幕活動。 圖：置地公司 （ Media OutReach Newswire）／提供

為慶祝「THE ISLAND－ONIGASHIMA」正式揭幕，六角彩子更親臨現場，呈獻了一場精彩指繪表演。現場觀眾得以親睹她以雙手直接揮灑顏料、即興創作，見證其標誌性角色與風景的 誕生瞬間，深刻體現其「以直覺連結創作」的藝術理念，以及藝術家與創作之間的緊密連結。慶祝酒會當晚，更吸引了來自亞洲各地的嘉賓出席，當中包括泰國知名演員兼歌手 Bright。

▲六角彩子作品融合漫畫元素及抽象情感色彩。 圖：置地公司 （ Media OutReach Newswire）／提供

自學成才的六角彩子於2006年首次嶄露頭角，她的作品融合了漫畫元素和抽象情感色彩， 並以即興且無草圖的方式創作，展現其直接表達藝術情感的方式。她以標誌性的「大眼睛女 孩」及繽紛夢境般的背景著稱，受到世界各地藝術收藏家的高度評價，更曾在由當代藝術大 師村上隆主辦的「GEISAI」藝術祭中榮獲大賞。是次合作再次展現置地公司將世界最具創意 與聲譽的頂尖創意翹楚帶進中環，締造香港前所未有的文化體驗。

以藝術重新定義奢華：沉浸式文化地標

置地公司香港及澳門商用物業首席商場業務總監李國榮先生表示：「六角彩子『THE ISLAND – ONIGASHIMA』的作品展出，充分體現了我們對於卓越體驗的定義－沉浸式、充滿驚喜， 且觸動人心。六角彩子選址置地廣塲舉辦展覽，足證我們為中環締造世界級、獨一無二體驗 的宗旨。這正是我們持續推動『Tomorrow's CENTRAL』願景的核心，亦是『體驗即核心』對 我們的深層意義。」

▲現場推出專屬收藏品。 圖：置地公司 （ Media OutReach Newswire）／提供

獨家互動體驗與專屬收藏品 延伸藝術之旅

除了中庭展覽外，「BELOWGROUND」亦設有期間限定店，引領觀眾進一步探索六角彩子的藝術 世界。店內匯聚9幅原創作品、多款獨家限量版藝術品，包括限量50張版畫和限量3件的 青銅雕塑，以及一系列獨家周邊商品。觀眾可選購限量版手提袋、服飾、書籍、絲巾，以及與「AllRightsReserved」合作推出的限量版燈具，把「THE ISLAND – ONIGASHIMA」的獨特魅力帶回家，拉近與六角彩子藝術世界的連結。

為締造更全面的藝術體驗，建議從「BELOWGROUND」啟程的觀眾，隨後移步至中庭主展區，從 不同角度感受「THE ISLAND－ONIGASHIMA」的互動魅力。此外，港鐵將推出一款印有展覽 主視覺的特別版電子八達通，讓觀眾能將這趟藝術之旅隨身攜帶。更多精彩內容，細節安排、藝術家分享會及互動體驗等詳情將陸續公佈。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野