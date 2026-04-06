2026-04-06 14:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
探索亞利桑那主題旅遊系列／賞鳥天堂多元魅力 引領慢活慢遊生態旅遊新風潮
【旅奇傳媒/編輯部報導】慢遊加慢活，生態主題旅遊風潮興起，海外賞鳥觀光提供貼近自然的沉浸式體驗，也成為連結環境與深度旅行的重要方式。亞利桑那憑藉其多元棲地與完整生態系，正逐步成為台灣旅客探索生態的新興旅遊亮點。
亞利桑那旅遊局台灣代表處處長蔡璧如表示：「季節精準的賞鳥生態主題旅遊，伴隨著沉浸式渡假，成為了慢遊的象徵，而亞利桑那州由北至南都有這樣得天獨厚的環境，讓熱愛生態的遊客一賭大自然精彩生命力與珍稀動物足跡與風采。」
透過全年多元且具主題性的活動規劃，亞利桑那不僅滿足專業賞鳥族群的深度需求，也為一般旅客提供親近自然、輕鬆入門的生態旅遊新選擇。
生態旅遊第一招／觀察百變地貌 揮想像力開發豐富賞鳥熱點
亞利桑那州橫跨沙漠、河岸、濕地與草原的多元地貌，形塑出層次豐富的鳥類棲地，為旅人打造出兼具深度與廣度的探索路線，帶來截然不同的賞鳥體驗。
位於西南部的尤馬（Yuma）鄰近三大國家野生動物保護區，總探索面積逾1,000平方英哩，涵蓋沙漠、草原至森林等多樣生態系。旅客可在此觀察走鵑、大藍鷺與白翅鳩等代表性鳥類，並深入造訪「 Cibola National Wildlife Refuge」（記錄超過288種鳥類）、「科法國家野生動物保護區」（Kofa National Wildlife Refuge）及「帝國國家野生動植物保護區」（Imperial National Wildlife Refuge）於觀景塔上有機會一覽大白鷺、肉桂鴨，甚至偶見大角羊出沒。
春季特別是4月與冬季為尤馬最佳賞鳥時節。轉往亞利桑那中部，位於梅薩（Mesa）的「下鹽河」（Lower Salt River, Mesa）則提供結合戶外活動的動態賞鳥體驗。每年5至8月夏季期間旅客可透過皮划艇順流而下，在河岸間觀察大藍鷺、雪鷺等水鳥，甚至有機會目睹白頭海鵰的英姿。建議於清晨出發不僅可避開高溫與人潮，也更有利於觀察鳥類活動，沿途亦可一睹著名的鹽河野馬，為自然探索增添亮點。
而在北部亞利桑那，距離普雷斯科特（Prescott）市中心不遠的「沃森森林濕地保護區」（Watson Woods Riparian Preserve）展現四季分明的賞鳥魅力。這片占地126英畝的河岸生態區以高聳的棉白楊與柳樹林構成豐富棲地，冬季可觀察白頭海鵰與魚鷹等遷徙水鳥，夏季則可見黃林鶯與林鴨等繁殖鳥類。在當地長年保育與復育努力下，園區現已成為橡實啄木鳥、小山雀與綠背鷺等多樣鳥種的重要棲息地。
生態旅遊第二招／把握候鳥遷徙季節 親眼見證精彩空中遷徙秀
把握候鳥遷徙季節，展現出令人驚豔的自然奇觀，成為全球賞鳥與生態攝影愛好者追逐的焦點，仔細感受自然循環與生命流動的壯麗時刻。
被譽為「美國蜂鳥之都」的「謝拉維斯塔」（Sierra Vista）於每年4至9月迎來約15種蜂鳥遷徙至此，在山谷間輕盈飛舞，為靜謐自然景致增添靈動氣息。
走訪「拉姆齊峽谷保護區」（Ramsey Canyon Preserve）可近距離觀察藍喉蜂鳥與暗頂霸鶲等多樣物種；而鄰近的「聖佩德羅河濱國家保護區」（San Pedro Riparian National Conservation Area）則記錄超過100種繁殖鳥類與250種遷徙鳥類，是北美重要的候鳥棲地之一。
隨著季節轉入秋冬，壯觀景象延續至威爾科克斯（Willcox）每年10月至翌年2月約有兩萬隻沙丘鶴遷徙至「Willcox Playa」成群飛舞的畫面蔚為奇觀。每年1月舉辦的「Wings Over Willcox Birding & Nature Festival」更透過導覽行程、專題講座與自然展覽，讓旅客深入體驗遷徙季節的生態魅力。此外鄰近的「Chiricahua National Monument」擁有超過200種鳥類，為延伸探索亞利桑那多樣鳥類生態的理想據點。
生態旅遊第三招／走訪重要生態區 走進大自然的多重宇宙
亞利桑那從沙漠植物園到峽谷高原處處都是值得探索的生態秘境，多樣棲地串聯豐富賞鳥路線，滿足鳥迷以近距離見證瀕危鳥類的身影。
位於蘇必利爾的「博伊斯湯普森植物園」（Boyce Thompson Arboretum, Superior）被美國國家奧杜邦學會列為「重要鳥區」記錄約275種鳥類，其中62種具保育地位。園區內匯集超過10,000種沙漠植物，從河岸棲地到林地生態，為各類鳥種提供理想棲息環境，旅客可在此觀察科斯塔蜂鳥等特色物種，並透過導覽步道輕鬆入門賞鳥體驗。
鄰近佩吉（Page）與大峽谷，「格倫峽谷國家遊憩區」則提供另一種壯闊的自然體驗。此地為全球少數可觀察到珍稀加州神鷲野放族群的地區之一，展翼近3公尺的巨鳥翱翔於科羅拉多河上空，成為令人難忘的生態景象。此外，亦有機會觀察西南柳鶲與墨西哥斑點貓頭鷹等稀有物種，展現北亞利桑那獨特的生態價值。而以涼爽氣候著稱的「旗桿鎮」，則結合高原景觀與濕地生態，成為春夏賞鳥的熱門據點。
在「卡奇納濕地保護區」（Kachina Wetlands Preserve）已記錄超過247種鳥類，包括小葦鳽與短嘴半蹼鷸等珍稀物種；旅客亦可於夏季搭乘「亞利桑那雪碗纜車」（Arizona Snowbowl）輕鬆觀察紅面鶯與啄木鳥，或在「Buffalo Park」白天賞鳥、夜晚觀星，感受自然與星空交織的多層次體驗。
生態旅遊第四招／參與當地節慶活動 與愛好者相聚分享經驗
亞利桑那州全年舉辦多項以鳥類生態為主題的活動，透過節慶、導覽與教育體驗，展現其作為北美重要賞鳥目的地的多元魅力。
旅客可於克拉克代爾（Clarkdale）參與結合景觀列車與生態教育的「Verde Canyon Railroad」猛禽主題活動，在搭乘列車前近距離認識猛禽與其棲地生態，深入了解保育議題。於謝拉維斯塔（Sierra Vista）舉辦的「Southwest Wings Birding Festival」為亞利桑那歷史最悠久的賞鳥節之一，並多次被評選為全美五大賞鳥活動，每年分別於5月與8月舉辦，吸引全球賞鳥愛好者齊聚交流。
每年7月登場的「聖多納（Sedona）蜂鳥節」，則以輕鬆愜意的休閒節奏，結合蜂鳥觀察、市集與講座活動，讓旅客近距離感受飛羽魅力。
此外，8月於圖桑（Tucson）舉行的「Southeast Arizona Birding Festival」，提供專業導覽、專題講座與鳥類辨識工作坊，適合不同程度的鳥迷深入探索生態。
而4月在卡頓伍德（Cottonwood）舉辦的「Verde Valley Nature & Birding Festival」，則融合導覽行程、展覽、市集與親子活動，打造兼具教育與娛樂的自然體驗。
從沙漠綠洲到高海拔森林，亞利桑那得天獨厚生態環境孕育出超過數百種鳥類，不僅能觀察候鳥遷徙與珍稀物種，更能走入多元棲地，感受自然散發的生命力節奏，提供旅客全然不同的生態旅行新選擇。
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