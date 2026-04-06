探索亞利桑那主題旅遊系列／賞鳥天堂多元魅力 引領慢活慢遊生態旅遊新風潮

亞利桑那濕地吸引成群候鳥停棲水面，展現壯觀的生態之美。 圖：Arizona Game and Fish Department／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】慢遊加慢活，生態主題旅遊風潮興起，海外賞鳥觀光提供貼近自然的沉浸式體驗，也成為連結環境與深度旅行的重要方式。亞利桑那憑藉其多元棲地與完整生態系，正逐步成為台灣旅客探索生態的新興旅遊亮點。

亞利桑那旅遊局台灣代表處處長蔡璧如表示：「季節精準的賞鳥生態主題旅遊，伴隨著沉浸式渡假，成為了慢遊的象徵，而亞利桑那州由北至南都有這樣得天獨厚的環境，讓熱愛生態的遊客一賭大自然精彩生命力與珍稀動物足跡與風采。」

透過全年多元且具主題性的活動規劃，亞利桑那不僅滿足專業賞鳥族群的深度需求，也為一般旅客提供親近自然、輕鬆入門的生態旅遊新選擇。

▲探索亞利桑那多元生態，體驗結合賞鳥與深度旅遊方式。 圖：Boyce Thompson Arboretum／來源

生態旅遊第一招／觀察百變地貌 揮想像力開發豐富賞鳥熱點

亞利桑那州橫跨沙漠、河岸、濕地與草原的多元地貌，形塑出層次豐富的鳥類棲地，為旅人打造出兼具深度與廣度的探索路線，帶來截然不同的賞鳥體驗。

位於西南部的尤馬（Yuma）鄰近三大國家野生動物保護區，總探索面積逾1,000平方英哩，涵蓋沙漠、草原至森林等多樣生態系。旅客可在此觀察走鵑、大藍鷺與白翅鳩等代表性鳥類，並深入造訪「 Cibola National Wildlife Refuge」（記錄超過288種鳥類）、「科法國家野生動物保護區」（Kofa National Wildlife Refuge）及「帝國國家野生動植物保護區」（Imperial National Wildlife Refuge）於觀景塔上有機會一覽大白鷺、肉桂鴨，甚至偶見大角羊出沒。

▲亞利桑那州梅薩（Mesa）的下鹽河動態賞鳥體驗可觀察各種鳥類活動。 圖：Visit Mesa／來源

春季特別是4月與冬季為尤馬最佳賞鳥時節。轉往亞利桑那中部，位於梅薩（Mesa）的「下鹽河」（Lower Salt River, Mesa）則提供結合戶外活動的動態賞鳥體驗。每年5至8月夏季期間旅客可透過皮划艇順流而下，在河岸間觀察大藍鷺、雪鷺等水鳥，甚至有機會目睹白頭海鵰的英姿。建議於清晨出發不僅可避開高溫與人潮，也更有利於觀察鳥類活動，沿途亦可一睹著名的鹽河野馬，為自然探索增添亮點。

而在北部亞利桑那，距離普雷斯科特（Prescott）市中心不遠的「沃森森林濕地保護區」（Watson Woods Riparian Preserve）展現四季分明的賞鳥魅力。這片占地126英畝的河岸生態區以高聳的棉白楊與柳樹林構成豐富棲地，冬季可觀察白頭海鵰與魚鷹等遷徙水鳥，夏季則可見黃林鶯與林鴨等繁殖鳥類。在當地長年保育與復育努力下，園區現已成為橡實啄木鳥、小山雀與綠背鷺等多樣鳥種的重要棲息地。

▲亞利桑那州謝拉維斯塔（Sierra Vista）被譽為「美國蜂鳥之都」。 圖：Brian G. Prescott／來源

生態旅遊第二招／把握候鳥遷徙季節 親眼見證精彩空中遷徙秀

把握候鳥遷徙季節，展現出令人驚豔的自然奇觀，成為全球賞鳥與生態攝影愛好者追逐的焦點，仔細感受自然循環與生命流動的壯麗時刻。

被譽為「美國蜂鳥之都」的「謝拉維斯塔」（Sierra Vista）於每年4至9月迎來約15種蜂鳥遷徙至此，在山谷間輕盈飛舞，為靜謐自然景致增添靈動氣息。

▲亞利桑那州聖佩德羅河濱國家保護區（San Pedro Riparian National Conservation Area）是候鳥重要棲息之所。 圖：City of Sierra Vista／來源

走訪「拉姆齊峽谷保護區」（Ramsey Canyon Preserve）可近距離觀察藍喉蜂鳥與暗頂霸鶲等多樣物種；而鄰近的「聖佩德羅河濱國家保護區」（San Pedro Riparian National Conservation Area）則記錄超過100種繁殖鳥類與250種遷徙鳥類，是北美重要的候鳥棲地之一。

▲亞利桑那州威爾科克斯（Willcox）成群沙丘鶴遷徙飛舞的場面蔚為壯觀。 圖：Brian G. Presc／來源

隨著季節轉入秋冬，壯觀景象延續至威爾科克斯（Willcox）每年10月至翌年2月約有兩萬隻沙丘鶴遷徙至「Willcox Playa」成群飛舞的畫面蔚為奇觀。每年1月舉辦的「Wings Over Willcox Birding & Nature Festival」更透過導覽行程、專題講座與自然展覽，讓旅客深入體驗遷徙季節的生態魅力。此外鄰近的「Chiricahua National Monument」擁有超過200種鳥類，為延伸探索亞利桑那多樣鳥類生態的理想據點。

生態旅遊第三招／走訪重要生態區 走進大自然的多重宇宙

亞利桑那從沙漠植物園到峽谷高原處處都是值得探索的生態秘境，多樣棲地串聯豐富賞鳥路線，滿足鳥迷以近距離見證瀕危鳥類的身影。

位於蘇必利爾的「博伊斯湯普森植物園」（Boyce Thompson Arboretum, Superior）被美國國家奧杜邦學會列為「重要鳥區」記錄約275種鳥類，其中62種具保育地位。園區內匯集超過10,000種沙漠植物，從河岸棲地到林地生態，為各類鳥種提供理想棲息環境，旅客可在此觀察科斯塔蜂鳥等特色物種，並透過導覽步道輕鬆入門賞鳥體驗。

▲亞利桑那州格倫峽谷國家遊憩區為全球少數可以觀察到加州神鷲地區之一。 圖：Thomas H. Whetten／來源

鄰近佩吉（Page）與大峽谷，「格倫峽谷國家遊憩區」則提供另一種壯闊的自然體驗。此地為全球少數可觀察到珍稀加州神鷲野放族群的地區之一，展翼近3公尺的巨鳥翱翔於科羅拉多河上空，成為令人難忘的生態景象。此外，亦有機會觀察西南柳鶲與墨西哥斑點貓頭鷹等稀有物種，展現北亞利桑那獨特的生態價值。而以涼爽氣候著稱的「旗桿鎮」，則結合高原景觀與濕地生態，成為春夏賞鳥的熱門據點。

在「卡奇納濕地保護區」（Kachina Wetlands Preserve）已記錄超過247種鳥類，包括小葦鳽與短嘴半蹼鷸等珍稀物種；旅客亦可於夏季搭乘「亞利桑那雪碗纜車」（Arizona Snowbowl）輕鬆觀察紅面鶯與啄木鳥，或在「Buffalo Park」白天賞鳥、夜晚觀星，感受自然與星空交織的多層次體驗。

生態旅遊第四招／參與當地節慶活動 與愛好者相聚分享經驗

亞利桑那州全年舉辦多項以鳥類生態為主題的活動，透過節慶、導覽與教育體驗，展現其作為北美重要賞鳥目的地的多元魅力。

旅客可於克拉克代爾（Clarkdale）參與結合景觀列車與生態教育的「Verde Canyon Railroad」猛禽主題活動，在搭乘列車前近距離認識猛禽與其棲地生態，深入了解保育議題。於謝拉維斯塔（Sierra Vista）舉辦的「Southwest Wings Birding Festival」為亞利桑那歷史最悠久的賞鳥節之一，並多次被評選為全美五大賞鳥活動，每年分別於5月與8月舉辦，吸引全球賞鳥愛好者齊聚交流。

每年7月登場的「聖多納（Sedona）蜂鳥節」，則以輕鬆愜意的休閒節奏，結合蜂鳥觀察、市集與講座活動，讓旅客近距離感受飛羽魅力。

此外，8月於圖桑（Tucson）舉行的「Southeast Arizona Birding Festival」，提供專業導覽、專題講座與鳥類辨識工作坊，適合不同程度的鳥迷深入探索生態。

而4月在卡頓伍德（Cottonwood）舉辦的「Verde Valley Nature & Birding Festival」，則融合導覽行程、展覽、市集與親子活動，打造兼具教育與娛樂的自然體驗。

從沙漠綠洲到高海拔森林，亞利桑那得天獨厚生態環境孕育出超過數百種鳥類，不僅能觀察候鳥遷徙與珍稀物種，更能走入多元棲地，感受自然散發的生命力節奏，提供旅客全然不同的生態旅行新選擇。

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