懂吃老饕必修課！莞固和食還原正統關西「春懷石」 八道菜序演繹一期一會的極致旨味

近年來台灣餐飲界吹起一股「Fine Dining（精緻餐飲）」風潮，消費者對於高端餐飲的追求，已從單純的「吃高價食材」，昇華至「品味文化底蘊」與「五感沉浸體驗」。深諳此道的正統關西料理品牌「莞固和食」，在春光乍暖、櫻花初綻之際，磅礴推出期間限定『春懷石』。由日本總料理長笠原隆昌親自坐鎮設計，嚴選愛媛縣真鯛、螢烏賊、松葉蟹與A5黑毛和牛等海陸頂級食材，透過正統關西懷石料理講究的「起承轉合」八道菜序，為台灣高端消費者詮釋一期一會的味覺藝術，演繹四季流轉的細膩風味。

圖／由日本總料理長笠原隆昌親自坐鎮設計，正統關西料理品牌「莞固和食」磅礴推出期間限定『春懷石』。（莞固和食 提供

Fine Dining 的最高境界！總料理長笠原隆昌坐鎮，解碼莞固和食「春懷石」美學

懷石料理被譽為日本料理的最高殿堂，其核心精神在於「旬（季節）」與「器（食器）」的和諧共鳴。莞固和食本次推出的『春懷石』，正是將這種無形的四季更迭，具象化為餐桌上的藝術品。

由日本總料理長笠原隆昌親自操刀，菜單設計跳脫了粗暴的食材堆疊，轉而追求「一期一會」的極致和諧。每一道菜的呈現，皆精準捕捉了櫻花從初綻到盛開的流動時光。透過教育消費者的味蕾，莞固和食期望傳遞一個理念：品嚐『春懷石』，不僅是享受一頓奢華的盛宴，更是參與一場深度的日本文化洗禮，讓講究生活品味的高階消費者，能真正「吃懂」關西懷石料理的精髓與靈魂。

圖／菜單設計跳脫了粗暴的食材堆疊，轉而追求「一期一會」的極致和諧。每一道菜的呈現，皆精準捕捉了櫻花從初綻到盛開的流動時光。（莞固和食 提供）

頂級海味奢華集結！愛媛真鯛與伊勢龍蝦華麗共舞，迎來春日味蕾的鮮甜爆擊

為了展現春季豐饒的生命力，『春懷石』在海鮮食材的選用上堪稱全明星陣容，並透過職人精細的料理手法，帶來層次分明的銷魂口感。

當「造里刺身」端上桌，宛如一幅春日海景畫。被譽為「日本白身魚之王」的愛媛縣真鯛，在櫻花盛開之際肉質達到巔峰，透亮的魚肉入口清甜，隨著咀嚼散發出柔和優雅的脂香。春季限定的螢烏賊，一口咬下，濃郁鮮甜的海味膏脂瞬間在舌尖爆漿，帶來深邃的海洋氣息；而太刀魚與金目鯛閃爍著銀紅交錯的誘人光澤，入口即化的豐潤油脂在果醋的襯托下更顯清雅。緊接著，松葉蟹的甘甜絲滑與伊勢龍蝦的緊實Ｑ彈輪番上陣，每一口都精準擊中老饕的味蕾，將春季海鮮清雅卻又深邃的旨味發揮得淋漓盡致。

圖／伊勢龍蝦的緊實Ｑ彈精準擊中老饕的味蕾，將春季海鮮清雅卻又深邃的旨味發揮得淋漓盡致。（莞固和食 提供）

A5黑毛和牛櫻花鍋溫潤收尾，正統關西懷石菜序演繹山海交融的奢華層次

除了海鮮的清甜，『春懷石』亦完美結合了頂級肉品與珍稀食材，展現山海交融的磅礴氣勢。整套料理依循百年傳統的懷石菜序，從精緻如珠寶盒的「前菜八寸」開啟春日序幕，歷經「造里刺身」的鮮甜、「燒物」的焦香、「強肴」的醇厚，步步將味覺體驗推向巔峰。

其中最令人期待的亮點，莫過於融合了南非活鮑與頂級肉品的「A5黑毛和牛櫻花鍋」。將春季意象巧妙融入鍋物之中，細緻如大理石紋理的頂級A5和牛油花，在熱騰騰的滾湯中輕涮數秒，肉片瞬間化為銷魂的脂香，入口即化；搭配南非活鮑的鮮脆彈牙，在溫潤濃郁的高湯中交織出極致的味覺層次。最後以雅緻的「食事」收尾，讓這場春季的美味旅程留下無比悠長的餘韻。

圖／最令人期待的亮點，莫過於融合了南非活鮑與頂級肉品的「A5黑毛和牛櫻花鍋」。A5和牛在熱騰騰的滾湯中輕涮數秒，肉片瞬間化為銷魂的脂香，入口即化。（莞固和食 提供）

莞固和食南北門市同步獻上頂級春懷石，搶攻春季高端聚餐首選

莞固和食期望透過這套極具文化深度的『春懷石』，為台灣的高端宴請、週年紀念與孝親聚餐，提供一個充滿儀式感與尊榮感的絕佳選擇。本次春季限定料理將於全台南北門市同步推出，並根據不同客群需求提供多樣化的套餐選擇。

北部地區提供「柊（$1888）」與頂級規格的「楓（$2688）」套餐；南部地區則同步獻上「朝顏（$1888）」、「櫻（$2688）」以及極致奢華的「桐（$3688）」套餐。無論是哪一款套餐，皆貫徹了關西懷石料理對細節的極致追求。名額有限，邀請全台懂吃的老饕們即早預約入席，親身感受這場一期一會的春日味覺藝術。