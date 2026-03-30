2026-03-30 12:03 女子漾／編輯王廷羽
清明連假去哪玩？台北11大展覽推薦：《蜷川實花》夢幻花海、《咒術迴戰》閉展倒數必看
清明連假即將到來，大家規劃好出遊行程了嗎？還沒有想法的話不如安排一天和親朋好友去逛逛展覽！除了話題爆棚的《蜷川實花》夢幻花海，還有一整排動漫展讓人直接回到童年，再加上質感滿滿的韓國當代女性藝術家聯展，重點是還能免費入場完全值得安排。這篇幫大家整理好清明連假必逛的7大展覽，一起看下去吧~
文章目錄
- ★藝文類展覽一次看
- 台北｜華山文創園區《蜷川實花展：彼岸之光，此岸之影》
- 台北｜富邦美術館《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》
- 台北｜富邦美術館《富邦典藏展》
- 台北｜中正紀念堂《「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己》
- 台北｜中正紀念堂《光影魔法美術館II Art in Wonderland II》
- 台北｜索卡藝術《Remembered Moments》
- ★動漫 IP展覽一次看
- 台北｜松山文創園區《咒術迴戰展〈劇場版咒術 0〉篇》
- 台北｜國立臺灣科學教育館《航海王動畫 25 週年紀念特展》
- 台北｜國立臺灣科學教育館《葬送的芙莉蓮特展 台北站》
- 台北｜華山文創園區《蠟筆小新互動體驗展》
- 台北｜國立臺灣科學教育館《七龍珠 英雄崛起─台北》
★藝文類展覽一次看
★藝文類展覽一次看
台北｜華山文創園區《蜷川實花展：彼岸之光，此岸之影》
由蜷川實花攜手EiM團隊打造，把鏡面、光影與真實影像融合到極致。展場以多層次空間設計串聯，每走進一區都像進入不同的幻境。最經典的「720度花海」讓人彷彿被色彩吞沒，搭配約2,000條水晶裝置反射光線，整體視覺既華麗又迷幻。不論是想拍照還是純粹感受藝術氛圍，都會讓人停留很久。
《蜷川實花展 with EiM》展覽期間：2026/01/17(六)－2026/04/19(日)
展覽時間：10:00－18:00（依現場公告為準）
展覽地點：華山1914文化創意產業園區 東2C、D棟
延伸閱讀：日本最強光影藝術來台！《蜷川實花展 with EiM》8 大看點＋沉浸式花海拍照攻略
台北｜富邦美術館《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》
富邦美術館攜手法國瑪格基金會推出「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」特展，透過近50件戰後時期的重要典藏，首度在台灣大規模呈現三位現代藝術巨擘的創作脈絡。展覽包含賈科梅蒂近3米高的罕見大型雕塑《站立的女人 II》、曾刷新雕塑史上最高拍賣紀錄的《行走的人 I》，以及米羅從未在台公開的巨幅掛毯與兩位藝術家的珍稀版畫，並收錄考爾德以動態結構開創的新型雕塑語彙，完整勾勒戰後藝術以抽象與現代主義為基礎的革新力量。
《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》展覽期間：2025/12/24(三) – 2026/04/20(一)（週二休館）
展覽時間：11:00-18:00（17:30停止售票入場）
展覽地點：富邦美術館 1 樓水景展廳（台北市信義區松高路79號）
台北｜富邦美術館《富邦典藏展》
富邦美術館精選珍稀的20至21世紀現當代藝術作品，擴大規模打造「富邦典藏展」，即日起率先開放「富邦典藏展」其中一展廳（星光展廳），聚焦常玉最為獨特的「粉紅時期」，集中公開1929至1930年代鮮少露面的逾10件早期油畫作。不僅有大眾熟悉的《白蓮》（White Lotus）及《一帆風順》（Bon Voyage），亦特別呈現常玉極具個人風格的花卉靜物、裸女與動物系列，帶領觀眾徜徉於其融合東方詩意與西方繪畫語彙的藝術世界。
《富邦典藏展》展覽期間：2025/12/24(三)起 （周二休館）
展覽時間：11:00-18:00（17:30停止售票入場）
展覽地點：富邦美術館3F星光展廳、日光展廳（台北市信義區松高路79號）
台北｜中正紀念堂《「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己》
「永恆畢卡索」光影藝術展以全台首次亮相的沉浸式多媒體技術，邀觀眾踏入這位20世紀藝術大師的內在世界。透過環景投影、動態影像與音樂同步交織，經典作品得以在流動光影中重新被看見，從藍色時期的寂寥、粉紅時期的柔情，到立體派的形式突破，完整呈現畢卡索創作生涯的革新軌跡。展覽亮點聚焦於《格爾尼卡》的光影重構，以強烈視聽語言再現反戰核心；而「七位繆思」章節則以光影講述藝術家生命中重要的情感與靈感來源，讓畢卡索的創作秘密以更具情感張力的方式躍動於空間。
《「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己》展覽期間：2026/01/01（四） – 2026/04/06（一）
展覽時間：週一至週日 10:00-18:00
展覽地點：中正紀念堂 第 1 展廳
台北｜中正紀念堂《光影魔法美術館II Art in Wonderland II》
升級回歸的《光影魔法美術館II Art in Wonderland II》將於 2026 年首次登台，由日本頂尖團隊攜手多位國際藝術家打造全新十多項光影互動裝置，帶來比以往更沉浸、更具參與感的體驗。觀眾不只用眼睛欣賞，更能以雙手、雙腳甚至全身投入創作，在奔跑、揮動、踏步間觸發即時光影變化，彷彿化身真正的「光影魔法師」。作為現象級光影巡迴展的進化版，本次展覽預計再度掀起跨世代討論熱潮，為親子與藝術愛好者打造專屬的魔法遊樂場。
《光影魔法美術館II Art in Wonderland II》展覽期間：2026/1/21（三） – 2026/4/6（一）(2/16（除夕）、2/17（初一）、2/28休展)
展覽時間：10:00-17:30（17:00停止售票及入場）
展覽地點：中正紀念堂2、3展廳（臺北市中正區中山南路21號）
台北｜索卡藝術《Remembered Moments》
這檔展覽由三位韓國女性藝術家共同展出，聚焦在「記憶、時間與情感」的轉化。作品透過厚塗技法堆疊出強烈的質地與層次，近看甚至能感受到顏料的重量與筆觸痕跡。相較前面幾檔熱鬧型展覽，這裡更偏向靜態欣賞，很適合安排在午後慢慢逛，而且免費入場，CP值非常高。
《Remembered Moments》韓國女性藝術家聯展展覽期間：2026/03/21(六)－2026/04/25(六)
展覽時間：週二至週六 10:00－19:00（週日、週一休館）
展覽地點：索卡藝術・台北（台北市中山區堤頂大道二段350號）
延伸閱讀：台北必去展覽！《Remembered Moments》韓國女性藝術家聯展開展，展覽時間、亮點一次看
★動漫 IP展覽一次看
★動漫 IP展覽一次看
台北｜松山文創園區《咒術迴戰展〈劇場版咒術 0〉篇》
以咒術迴戰劇場版為主軸，這次展覽除了靜態展示，更強調「走進故事裡」，從動畫原稿、角色設定到分鏡設計一次公開，讓粉絲能近距離理解作品細節。現場還打造多個等比例場景，將乙骨與里香的重要片段具象化呈現，無論是粉絲還是第一次接觸的人，都能感受到劇情的情緒張力！
《咒術迴戰展 劇場版0篇》展覽期間：2025/12/27(六)－2026/04/06(一)
展覽時間：10:00－18:00（17:30停止售票及入場）
展覽地點：松山文創園區 2樓多功能展演廳
延伸閱讀：動漫迷暴動！「咒術迴戰展《劇場版 咒術迴戰 0》篇」台北開展，5大必看亮點一次掌握
台北｜國立臺灣科學教育館《航海王動畫 25 週年紀念特展》
航海王25週年特展規模相當完整，以四大主題區串起整個冒險歷程，從初期出海到後期篇章一次收錄，展場透過大型場景、角色模型與動畫畫面，重現魯夫與夥伴們的關鍵時刻，讓人一邊逛一邊回憶劇情，對老粉來說是滿滿情懷，新觀眾也能快速了解這部經典作品的魅力。
《ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年特展》展覽期間：2026/01/10(六)－2026/04/06(一)
展覽時間：10:00－18:00
展覽地點：國立台灣科學教育館 7樓南側特展室
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台北｜國立臺灣科學教育館《葬送的芙莉蓮特展 台北站》
展覽透過多個經典場景還原，像是芙莉蓮與勇者一行人旅途中的關鍵片段，從出發、戰鬥到離別，都被拆解成一段段可以親身走入的空間，觀眾會隨著動線一步步前進，看著角色之間的互動與情感變化慢慢展開。沒有強烈的聲光效果，透過畫面細節、角色對白與場景氛圍去堆疊情緒，走著走著會不自覺回想起劇中的片段與台詞，逛完整個展區，會有一種「故事還沒結束」的餘韻，特別適合靜靜慢慢看。
《葬送的芙莉蓮特展》展覽期間：2026/01/03(六)－2026/04/06(一)
展覽時間：10:00－18:00（17:30停止售票及入場）
展覽地點：國立台灣科學教育館 7樓東側展覽廳
台北｜華山文創園區《蠟筆小新互動體驗展》
現場設計多個互動關卡，像是模擬動感遊戲的闖關挑戰、體驗小新日常搞怪任務，甚至還能走進野原家、幼稚園等經典場景拍照打卡，部分區域會結合體感或按鍵互動，讓人真的像參與小新的世界一樣。展區中也設有「小新博物館」，整理角色設定、經典橋段與動畫發展，從人物介紹到名場面一次回顧。整體動線節奏很快，幾乎每一區都有可以玩或拍的亮點，很適合和朋友一起邊笑邊逛、邊拍邊玩！
《蠟筆小新互動體驗展》展覽期間：2026/01/10(六)－2026/04/04(六)
展覽時間：10:00－18:00
展覽地點：華山1914文化創意產業園區 中4B館
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台北｜國立臺灣科學教育館《七龍珠 英雄崛起─台北》
展覽主打「動感體驗」，現場打造超過40座角色立像，從悟空、達爾到比克等經典角色一字排開，不只可以近距離合照，部分角色還搭配場景設計，讓人彷彿置身戰鬥現場。互動區則是最大亮點，像是模擬龜派氣功發射動作，透過感應裝置或螢幕呈現能量波效果，甚至還能體驗融合（合體）姿勢拍照打卡，整體動線以「戰鬥體驗」為核心，一邊逛一邊玩，節奏緊湊又熱血，很容易讓人一秒回到看動畫時的激動感。
《七龍珠英雄崛起》展覽期間：2026/01/08(四)－2026/04/04(六)
展覽時間：10:00－18:00
展覽地點：華山1914文化創意產業園區 紅磚六合院 西1館、西2館
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