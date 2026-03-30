2026-03-30 10:39 女子漾／編輯周意軒
兒童節最狂聯名！麥當勞×超級瑪利歐12款公仔必收 韓風蒜香炸雞＋親子活動一次看
今年兒童節真的不用想去哪玩，因為麥當勞直接幫你安排好了。從韓風蒜香炸雞、人氣甜點回歸，到《超級瑪利歐銀河電影版》聯名公仔，一路從「吃的」延伸到「玩的」，整個四月根本就是麥當勞主場。再加上華山限定親子體驗活動，不只小朋友會瘋，大人也很難不跟著一起入坑，這波可以說是直接把童年回憶搬進現實。
韓風香蒜甘醬系列登場：蒜味控真的會失控
這波最大亮點之一，就是4月1日正式開賣的「韓風香蒜甘醬」系列。主打韓國人氣蒜味炸雞風味，選用韓國直送不倒翁香蒜甘醬，蒜香與醬油鹹甜交織，香氣直接衝擊味蕾。
「韓風香蒜甘醬炸鷄腿」主打外酥內嫩，一咬下去蒜香整個爆開；「韓風香蒜甘醬鷄腿堡」則多了高麗菜與番茄，讓重口味也能吃得不膩。這系列不只好吃，還搭配APP活動。只要用優惠券購買，除了送雪碧，還有機會抽「蒜你會拍迷你相機」，等於邊吃邊玩。
麥當勞 ×《超級瑪利歐》：12款公仔開啟收藏地獄
這次真正讓網友暴動的，是《超級瑪利歐銀河電影版》聯名。直接推出12款角色公仔，從經典的瑪利歐、碧姬公主、耀西，到電影人氣角色羅潔塔、公主、奇可全部到齊。最大特色不是只有收藏，而是可以玩公仔能當掛飾，也能變換姿勢當桌面擺設，甚至掃描QR code還能進入數位互動場景。販售採三波推出，等於每週都在逼粉絲回鍋一次，收藏控基本上完全躲不掉。
兒童節限定體驗：直接把瑪利歐世界搬到現實
這次不只是吃跟買，麥當勞還把體驗做滿。4月3日到4月6日，在華山文創園區打造沉浸式親子空間，包含麥麥盒創作隧道、錄音故事間、共讀書屋等，讓小朋友可以直接玩故事。再搭配Happy Meal主題包裝與互動讀本，從吃到閱讀再到體驗，整個流程設計非常完整。
經典回歸＋隱藏亮點：紫薯控與奶昔控都要注意
除了新品與聯名，還有兩個不能忽略的重點。
第一是「迷你Q紫薯」4月15日回歸
外層酥脆、內餡綿密，一直都是隱藏版人氣王，這次回歸基本上會再被搶爆。
第二是奶昔擴大試賣
全台22間門市喝得到，香草、草莓兩種口味，還有限時優惠價69元。