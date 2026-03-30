2026-03-30 10:06 冠婷生活趣
最強冷凍料理包！只要一個蒸籠，10分鐘開席
[2026冷凍料理包推薦]華味香鴨肉饗宴，2026必囤宅配冷凍料理包，只要一個蒸籠，10分鐘就可以讓家裡的餐桌，充滿華味香台南新營老店的香氣，精燉鴨肉羹、花生豬腳、滷香鴨翅、鴨油拌麵、燙青菜拌鴨油
文章目錄
- 2026必囤宅配冷凍料理包開箱
- 真空冷凍料理包系列
- 精燉鴨肉羹 185元
- 滷香鴨翅 160元
- 經典花生豬腳 250元
- 禮盒系列
- 鴨麵禮盒 300元
- 精選鴨油禮盒組 750元
- 10分鐘復刻華味香經典人氣小吃
- 精燉鴨肉羹
- 花生豬腳
- 滷香鴨翅
- 鴨油拌麵
- 燙青菜拌鴨油
- 消費資訊
- 華味香宅配美食評價好嗎
- 2026必囤宅配冷凍料理包相關資訊
2026必囤宅配冷凍料理包開箱
真空冷凍料理包系列
對於忙碌的現代人來說，家裡冰箱常備幾款冷凍料理包已經是生活標配，但要吃到像現煮一樣、甚至能撐起一桌好菜質感的選擇並不多。
從湯品、主食到靈魂醬料一應俱全的華味香冷凍料理包，完美解決全家人的晚餐，而且不需高超廚藝、加熱即食，10分鐘端上餐廳等級美味。
精燉鴨肉羹 185元
這道是華味香傳承80年的美味靈魂！
鴨肉羹湯頭帶著南部特有的微甜，勾芡恰到好處不會過於厚重，鴨肉片經過精燉依然保持彈性、不乾柴，推薦加一點點烏醋，風味層次直接升級。
滷香鴨翅 160元
退冰即食或微波熱吃都適合，根本下酒神伴侶，使用古法滷製，香氣深鑽入骨髓。
經典花生豬腳 250元
豬腳彈牙、花生綿密，充滿膠質，蒸煮後的滷汁淋在飯上，可以多吃兩碗。
禮盒系列
鴨麵禮盒 300元
將店內的招牌麵食，轉化為自用送禮都適合的精緻禮盒，內附華味香手工麵條與獨家蔥酥鴨油。
精選鴨油禮盒組 750元
廚房料理神隊友+1！
不論是普通的燙青菜或是簡單的麵條，只要拌入一匙，香氣層次瞬間提升，讓普通的午餐一秒變身為老店水準的鴨油拌青菜。
10分鐘復刻華味香經典人氣小吃
忙碌上班族的優雅餐桌，只需要一個蒸籠、10分鐘的時間，就可以把傳承80年的老店經典直接搬上桌。
鴨肉羹、鴨翅、醉鴨通通放入蒸籠，利用水蒸氣的熱度均勻滲透，不僅能鎖住肉汁，更能還原店內現做的口感。
利用煮麵的時間，旁邊同時燙上一把時令青菜，10分鐘開飯！
精燉鴨肉羹
最驚艷的是這款精燉鴨肉羹。
加熱後的湯頭依然保有微甜鮮美，芡汁濃稠度適中，重點在於鴨肉不乾柴，搭配脆口筍絲，只要加幾滴烏醋，相似度高達90%，完全解決了宅配最怕的肉質變柴問題。
花生豬腳
豬腳皮Q彈牙、肉質軟嫩，充滿豐富膠質；花生燉至綿密鬆軟，吸飽了甘甜滷汁，單吃或配飯都非常奢侈。
滷香鴨翅
皮Q肉嫩，獨門滷汁透骨入味。
鴨油拌麵
麵條下鍋煮5分鐘撈起，拌入華味香蔥酥鴨油香氣瞬間炸裂。
口感軟Q的麵條吸附了鴨油的香氣，滿滿的古早味彷彿讓人瞬移到華味香鴨肉羹。
燙青菜拌鴨油
簡單燙個地瓜葉或青江菜，淋上鴨油就是辦桌味。
燙好的青菜瀝乾，淋上一勺華味香鴨油與少許鹽巴，青菜瞬間變得翠綠油亮，充滿迷人的鴨油香氣。
消費資訊
購買日期：2026/02
付款方式：信用卡、銀行轉帳、貨到付款。
華味香宅配美食評價好嗎
原本擔心冷凍料理包會讓美味打折扣，但華味香的表現真的必須給個讚。
華味香的冷凍料理包成功將複雜的鴨肉料理簡化，對於沒時間下廚但對味道挑剔的朋友們來說，真的是不錯的選擇。
2026必囤宅配冷凍料理包相關資訊
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