港澳伴手禮推薦TOP 10 蛋塔、曲奇人氣店家一次看

2026-03-30 09:52 網路溫度計DailyView

根據交通部觀光署公布的2025年觀光人數統計，台灣出境旅客人次達1,894萬4,436人次，創下歷史新高。其中，前往香港為162萬6,176人次、澳門為56萬7,529人次，合計成為第三大熱門旅遊地，僅次於日本與中國。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出港澳必買十大伴手禮，從玩具公仔、曲奇、蛋塔，到杏仁餅，有吃有拿，美味與紀念價值兼具。《網路溫度計DailyView》也將依不同時節與送禮需求，持續推出各式主題的《送禮溫度計》，協助讀者在各種場合中，輕鬆挑到合適又不踩雷的送禮選擇。就讓我們一起展開這趟愉快的港澳之旅，帶回滿滿特色好禮，也把旅行的溫度分享給身邊重要的人。

No.10 杏仁餅

翻攝官網／英記餅家、FB／晃記餅家

杏仁餅是澳門最具代表性的傳統糕點之一，其餅體通常以杏仁粉、豬油與糖製成，口感鬆化、香氣濃郁，適合作為下午茶點心。

澳門杏仁餅歷史悠久，購買過的網友紛紛開箱分享其中差異，例如，澳門三大伴手禮店中，英記餅家香氣濃郁，特色鐵盒包裝大方精緻、適合送禮；鉅記餅家則以低甜度、酥鬆扎實的口感及便利分店著稱；咀香園餅家甜度適中，有杏仁果增加咀嚼感。

另外，晃記餅家入口微脆，杏仁香氣層次分明、香甜不膩；還有位於小巷內的最香餅家，先以手工敲打再經過炭烤，帶有迷人炭烤香氣，被部落客推薦為「炭燒飄香60年的手工杏仁餅老店」、「只有老饕才知道的傳奇小店」。

小知識：含肉成分的產品不能帶回台灣！有些杏仁餅有夾肉鬆或豬肉餡，購買前須詳讀成分標示，違者最高恐面臨新台幣100萬元罰鍰。

No.9 菠蘿油

當外酥內軟的現烤菠蘿包夾入厚切牛油，鹹甜交織的好滋味襲來，誰會不被征服呢？

菠蘿油是香港茶餐廳文化中不可或缺的經典角色，許多美食家特地前往距離旺角站、太子站都很近的「金華冰廳」，點一份得獎菠蘿油來品嚐，「個人覺得比起檀島咖啡館、蘭芳園、金鳳茶餐廳等都好吃」、「馳名菠蘿麵包香港第一，酥酥脆脆」、「香港第一冰火菠蘿油，果然名不虛傳」。

No.8 蛋捲

翻攝官網／蛋卷皇后、FB／龍記蛋卷

蛋捲以薄脆口感與濃郁蛋香聞名，是集合「鬆、脆、濃」等美味要素為一體的點心。在烘焙過程中，蛋液與麵糊需快速烘烤並迅速捲製，形成多層薄片般的結構，口感酥脆且層次分明。

包括德成號、蛋卷皇后、龍記蛋卷等，被多位美食網紅列為必買店家。其中香港僅此一家、位於北角的「德成號」，甚至被譽為全港最難買的神級蛋捲，僅週四至週六開放現場購買，通常一開門沒多久即全數售罄。到訪的網友留言表示，「細緻的蛋香、牛油香、剛好的厚薄及酥脆度，我個人非常的喜歡」、「吃起來的確是比一般的還要香也很脆」、「幾乎是街坊鄰居來排隊代購」、「我提早30分鐘到的，居然已經排200人了」。

No.7 蝴蝶酥

翻攝官網／皇玥

擁有酥脆外皮、濃郁奶油香氣的蝴蝶酥，多層次的酥皮讓每一口都有爽脆感，是下午茶與伴手禮的熱門選項。近年在社群平台上聲量頗高的品牌包括Valerie Pastry、曲奇四重奏、帝苑酒店、皇玥，都曾有多位部落客與IG美食帳號的開箱分享。

Threads上有網友附圖發問，「誰知道這是哪家的蝴蝶酥，意外收到一整盒，好吃到不行」，吸引多名網友回答。原來是被稱為「蝴蝶酥界愛馬仕」的帝苑酒店蝴蝶酥，美味的層次感與奶香平衡備受稱讚，留言提到，「店名就叫Fine Foods，是帝苑的餅店」、「帝苑的自助餐廳雅苑座，其中一個最大的賣點就是無限量供應招牌蝴蝶酥」、「香港人表示，帝苑蝴蝶酥真是No.1」、「除了蝴蝶酥，帝苑的芒果拿破侖也超級好吃」、「美福牛排的超市有賣，但現在不知道還有沒有」。

No.6 泡麵、乾燥麵

香港的即食麵文化源遠流長，與茶餐廳與快節奏城市生活密不可分。最具代表性的產品有公仔麵、出前一丁以及各式海鮮風味乾麵。公仔麵在當地人的日常生活中已存在幾十年，其Q彈麵身與濃郁湯底深受各年齡層喜愛，出前一丁則因其彈性口味變化與容易搭配港式食材而受歡迎。

出前一丁是日清食品於1968年推出的經典速食麵品牌，日文意為「外送一份」。它自1969年進入香港，已深入當地文化，茶餐廳的「餐蛋丁」（餐肉煎蛋出前一丁）、「撈丁」（撈麵）都是經典美食。網友留言提及，「香港的出前一丁有超級多口味，比日本本地還多」、「出前一丁真的好吃，我老公會稱它為『好吃麵麵』」。

小知識：相較於其他品牌，香港人普遍認為出前一丁品質較佳，甚至在茶餐廳點餐「轉丁」（表示想把麵換成出前一丁），通常需要額外收費。

No.5 蜜餞

香港蜜餞歷史悠久，源於華人傳統保存水果與口味開發的技術，帶有酸甜回甘的口感，不像蛋塔需要冷藏，在常溫下保存期長、體積輕巧，在本地與外地遊客中都有固定支持者。最經典的種類包括甘草檸檬、話梅、陳皮梅等，不僅可解膩，也被視為具有代表性的小吃之一。

關於香港蜜餞推薦店家，有永吉街檸檬王、啟發食品、信記等。其中，上環永吉街的「檸檬王」最具知名度，原先僅是一台小攤車，獲得香港著名美食家蔡瀾推薦後聲名大噪，如今已從攤商轉成店面。熟客紛紛表示，「甘草檸檬酸甜回甘＋特有甘草香，超多人回購」、「水蜜桃、鹹檸檬、粒粒糖薑⋯也都蠻有人氣」、「米其林推薦的斷貨王，沒買到真的會哭」、「吃完甘草檸檬終於懂為什麼一堆人指定，下次去絕對買個20包」。

另外，有些旅客到澳門旅遊，會前往當地的「永吉檸檬」購買蜜餞，包含川貝檸檬、話梅、陳皮及甘草檸檬等，都是店內熱門商品。

No.4 月餅

中秋節不可或缺的經典美食「月餅」，在港澳更是百年傳承與創新並存的代表。傳統口味如蓮蓉、雙黃月餅歷久不衰，依舊是許多人心中的首選；而冰皮月餅、流心奶皇月餅則展現現代創意，口感更加清爽細緻。近年隨著健康意識抬頭，有「流心專家」之稱的皇玥，也推出低糖流心奶皇與低糖流心芝麻月餅，成功吸引年輕族群關注。

香港月餅名家除了知名大牌美心，榮華餅家與奇華餅家等也各有擁護者。Threads有網友分享香港10款必買伴手禮，首先就推薦美心的奶黃月餅，「年年都要買好多美心月餅」、「美心月餅好吃又好看」；也有人提到其他品牌，「大家都知道半島酒店最出名的是月餅」、「皇玥餅藝，以流心月餅引起搶購風潮」、「大同、恆香、望月，高級點可以選飯店如四季、半島、國金軒，小眾手工可選生隆餅家、美其香、卓越食品餅店」。

No.3 蛋塔、葡式蛋塔

翻攝官網／泰昌餅家、IG／hashtagbhk

Threads網友熱烈討論「蛋塔與葡式蛋塔的差異」，指出兩者在口感與歷史來源上不同，經常被遊客混淆，增添話題性。香港的蛋塔店家眾多，泰昌餅家是傳統經典港式，常見排隊人龍，承載老香港茶餐廳的味道記憶；Hashtag B的花朵造型拿破崙焦糖千層蛋塔在社群上爆紅，經常有網紅在IG與小紅書上打卡分享；創意酸種蛋塔名店Bakehouse則是以酥脆塔皮搭配滑順餡料，分店眾多、方便旅客購買；而中環高人氣創意丹麥酥店的Vission Bakery，被譽為「香港烘焙界愛馬仕」，以創新開心果口味吸引排隊人潮。

另外，有部落客整理了澳門蛋塔地圖，包含Bamu、曼撻格利亞葡撻專家、瑪嘉烈蛋撻、安德魯餅店等店家，口味各有千秋，吸引許多網友前往一探究竟。

小知識：港式蛋塔與葡式蛋塔的差別在於，蛋塔外皮以曲奇皮為主，內餡則以滑嫩蛋奶為核心；葡塔外皮是多層次酥皮，表面帶焦糖化烘烤痕跡，風味更濃郁，口感略帶焦香。

No.2 曲奇

「曲奇」一詞源自英語cookie，在粵語文化中專指奶油餅乾，以高比例牛油製作，口感酥鬆、入口即化，與一般餅乾明顯不同。

香港曲奇餅乾禮盒往往設計精美，因此成為送禮首選，以珍妮曲奇的「聰明小熊鐵盒」最為知名。網友評價，「吸引人的地方，就是那股濃郁的奶油香氣，和入口即化的鬆軟口感，單吃或配茶、配咖啡都是絕配」、「到現場的時候要先領號碼牌」。另一家品牌「曲奇四重奏」，則以低糖、天然食材為賣點，甚至推出專為需要控制血糖的顧客製作的款式。

No.1 玩具公仔

香港作為中西文化交匯之地，玩具公仔產業發展相當成熟。特別是結合影視與IP文化的收藏型公仔，從早期港產漫畫角色，到近年風靡全球的設計師玩具（Designer Toys），如各大潮流品牌推出的限量公仔，皆展現出香港創意產業的豐沛能量。此外，香港擁有大型主題樂園與深厚的影視文化背景，讓公仔不只是紀念品，更成為具有收藏價值的熱門商品。

香港著名「玩具街」主要有兩條，包含九龍深水埗的福榮街和香港島灣仔的太原街，聚集各式模型、經典公仔及限定收藏品。還有港鐵列車、經典計程車與街頭雪糕車等，本地城市元素亦被轉化為精品玩具，及香港迪士尼樂園的限定角色商品，皆是旅客搶購的焦點。

網友提到，「深水埗的福榮街是玩具天堂」、「來香港必買鴻興玩具」、「鴻興玩具在灣仔太原街經營多年，是香港玩具收藏界的名店。不只是一家店，在太原街甚至有幾間不同的門市，分別專攻不同類別」、「喜歡懷舊老物件和玩具的玩家，一定要把雅俗共想排進香港行程」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月23日至2026年3月22日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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#澳門 #香港 #經典角色

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

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大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

2026-03-17 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

春天的儀式感，就是賞花 🫠

八百種玫瑰，5000多株，從含羞嬌嫩含苞待放，台北玫瑰園尋尋覓覓，那ㄧ種最得人心呢？

是花的顏色？還是花的型狀呢？或者說，一叢叢花海呢？

今年入我眼也入我心的玫瑰品種

第一名的是來自法國的⟪風中玫瑰⟫

輕鬆賞花中，每一種花株的顯眼位置有寫上花名的名牌，對照花朵，從顏色和花瓣觀賞，會發現百百種的玫瑰品種，各有其獨特，有些品種的花型和顏色還長的很像，都好好看就是了…

開展以來，到今天（3月16日），我來過三次，還會繼續來🌸

  • 超過十年的玫瑰展，算算是第14年了，連看五年的卡娃思，年年都驚艷，過去曾迷上好幾年的「奇蹟玫瑰花」，現在又有新認識的品種取代，2026年玫瑰展驚艷連連！
  • 目前的花況超棒的，天天都有新綻放的花朵，前幾天在花海裡一株花開三朵，在附近聞到超強的花香味，聞到了花香的來源，看到了千層花瓣胭脂紅好大花朵的⟪風中玫瑰⟫。

🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。
🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。

🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）
🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）

🔺🔻甜蜜飄移、水蜜桃飄移玫瑰花，有層次的花色，一年四季開花不間斷，靠近些有甜蜜迷人的濃香，⟪水蜜桃飄移 Peach Drift⟫玫瑰，多花叢開，花期長 😘。

🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。
🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。

🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。
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🔺⟪博斯科貝爾⟫：英國玫瑰，鮭粉紅，杯型，四季開花。
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🔺⟪紫戀⟫：強香，花瓣多，波浪裂瓣（芳香玫瑰園公開資訊）
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🔺⟪紅色達文西⟫：也稱紅色達芬奇，法國玫瑰，暗紅色微香，花半可到900~100，一莖可開多種花，可爬圍牆或圍籬。
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🔺⟪白伊甸⟫：一莖多花，淡香，花色外圍青白中心粉紅，在台灣花開時間主要在春季，正是現在玫瑰展時節。
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🔺⟪櫻霞玫瑰⟫：淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
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🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘
🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘

🔺⟪莫梅森的紀念品⟫：1843年法國育種，淡粉紅色花朵濃郁茶香，花名來自於馬勒梅城堡，拿破崙皇后約瑟芬所居住之處。被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
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🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠
🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠

多到記不住的百款玫瑰品種，萬紫千紅繽紛美艷，台北玫瑰展的五大展區，從哪開始觀賞！

  • 800品種5000多株，雖然說看得眼花撩亂，多年賞花經驗，不要愛貪心的慢看漫拍，我們可以專注在一眼看上，或者說聞到花香，也或者是不熟悉的品種來開始認識。
  • 五大展區，先擇一區來觀賞，譬如從秘密花園開始，新生北路和民族東路交叉口的入，進入園區，一地理位置順序慢慢觀賞。
  • 在台北玫瑰園更可以大開眼界，來自歐洲英法的外品品種以很多，在每一個圍起來的小小花圃裡，更可以盡情地認識欣賞，有的玫瑰樹年齡上小，慶幸自己過了半百年紀仍可以輕鬆的彎下腰或屈膝來觀賞。

主辦舉辦的「玫瑰品種大蒐集」活動，賞花找花參加就有機會得到精美贈品，有Lacoste經典玫瑰香精、osewaya冰封玫瑰手鍊、心語花意花藝教室玻璃花園、Cristina candle玫好恕語小茶臘。

辦法，見官方臉書粉專，https://www.flowersfestival.taipei/event/501.html

延伸閲讀（回顧）

【2022台北玫瑰展】萬種風情的2022年玫瑰花展【士林官邸玫瑰園 】

台北玫瑰展2026官網https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=21












卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#法國 #展覽帶逛 #臺北玫瑰展

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[嘉義住宿]阿里山隙頂住宿首選，房內欣賞日出雲海、無邊際泳池、頂樓放空、奢華度假｜璦勒芬莊園民宿

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2026-03-25 15:26 Rhsuan

最近在朋友的分享中，被阿里山隙頂一間新開幕的莊園民宿璦勒芬莊園民宿」默默燒到，位置就在以前常追雲海的路線附近。樂爸就趁著假期跟朋友約一約來到阿里山放風啦～璦勒芬莊園民宿 位於隙頂生力農場後側，從阿里山公路轉進小巷，短短約 50 公尺，即可看見佇立在山景之中的民宿。



一下車就被眼前的山嵐美景吸引而拍起照，熱情的小管家上前招呼，原來民宿莊園取名為「璦勒芬」，正是源自藏匿於右前方這座外型神似大象的「象山」。


璦勒芬莊園民宿的外觀相當有設計感與質感，能在這充滿茶香、雲海主題的隙頂民宿區，且鄰近阿里山英迪格酒店落腳，更讓人期待它有所自信能展現自己的獨特魅力。




一樓是接待大廳兼品茶區，聽說未來還會規劃交誼廳與更多娛樂設施。現場提供的茶葉來自生力農場，35 年種茶資歷、獲獎紀錄一字排開，對愛喝茶的人來說，入住期間大概會直接把一樓當成第二個房間（笑）。


從大廳到民宿外觀的設計都能感受到，璦勒芬莊園民宿刻意留白了許多空間，並大量運用大片玻璃，引入自然光線，讓整體視野更加通透，同時把周圍的山嵐景色完整保留下來。這樣被自然包圍的空間感，大概正是現在大家最嚮往的自然系度假氛圍吧。




 

完成 check in及簡單介紹後，我們其實是直接被帶往頂樓，而在接下來的入住期間，絕大多數時間也都待在頂樓活動。有別於我們入住其它旅宿多只把重點放在大廳或房間，璦勒芬莊園民宿似乎把亮點藏在更高的地方——先在這裡賣個關子，接下來就來開箱樂爸今天入住的房間吧！


今天入住的房型除了基本的開放式掛衣區、迷你吧、浴廁空間與戶外浴缸外，還多了一個讓樂樂一看到就失心瘋的小塌塌米區，完全是他的最愛，直接樂歪（笑）。其實這間房是大家抽鑰匙決定的，沒想到運氣這麼好 XD。更貼心的是，管家早早就把浴巾摺成可愛的大象造型，迎接入住的旅客，第一眼就讓人心情大好。



小塌塌米空間還配有高檔音響，本以為這個空間會是樂爸與樂樂入住期間常待之處，殊不知......繼續賣關子，不過我們也在這裡迎接隔日的日出。



房內所有的東西都可以免費使用，也多以阿里山在地產品為主。


一走進房內，滿滿的高規格設備真的讓人小小驚訝了一下，從飲用水、衛浴設備、吹風機、垃圾桶，到床頭的燈光與電源配置等等，每個細節都感受得到非常用心提供奢華的度假感。房內配備了高檔音響、飲水機、吹風機與感應式免治馬桶，而最特別的是，衛浴設備竟然可以在進入浴室前，就先於外部以電子面板調整水溫，這種設計還真的是第一次遇到。







 


木造細節處處到位，邊角還貼心做了消邊設計，細節控(龜毛的樂爸)忍不住讚嘆這份用心。



加碼分享友人的家庭房及無障礙房，以及縮水機!? 連脫水機都使用滾筒！！





頂樓，我們大部分的時間都膩在這，這裡有2台按摩椅，餐廳，而戶外有無邊際戲水池、蒸氣室等設施，並提供食物、飲料等等，所有的東西都是免費使用。

璦勒芬莊園民宿，入住是提供一泊二食(下午茶及早餐)以及頂樓所有餐點都是免費享用，所以會有非常多住客在這裡聊天


啤酒、可樂、雪碧、豆漿、鮮奶、果汁、優格都是自取，還有提供阿里山當地茶種飲品

 



下午茶時間這裡會有甜點師，為大家客製化專屬的水果、蛋糕甜點。



很特別的留窗空間，看出去是整片茶園。



到了傍晚時分，二延平步道的夕陽落下，這裡的天空雲彩也會隨之變化，整個氛圍又是另一種浪漫的感覺，我們就在這裡等待傍晚用餐才離開前往餐廳。



隔日的早餐也在同一空間享用，陽光灑落，帶來另一種溫暖寧靜的感受，餐點大部分都是在地食蔬或食材。




用餐時剛好看到一幕美景，山嵐雲霧繚繞，「太美了！」立馬拿起相機捕捉，整個感覺有點像在日月潭，只想靜靜坐在這裡好好享受。


用完餐，太陽高昇，眼前景致又是另一種清新、開闊的感受，我們就在這裡又坐到了退房前(喝飲料喝回本 XD)~



戶外的戲水池也是一大亮點，規劃有深有淺，小朋友玩水也不用擔心。同行的夥伴還自備了造型泳圈，整個玩得不亦樂乎。在這片寬敞又舒服的環境裡戲水，放空的感覺簡直是一大享受，最後面則是蒸氣室，可惜這次沒使用到~



以上就是簡單的璦勒芬莊園民宿分享，來這裡度假可以看夕陽、看雲海、看日出、看星空銀河，而我們晚餐就直接前往生力農場吃團餐，吃完繼續前往頂樓泡茶聊天~，有時間也來體驗一趟什麼事都不用作的度假吧！附上夜間照片~



 

















Rhsuan

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人生就應盡情揮灑自己的色彩，閒暇不要留白，食尚玩家駐站、輕旅行駐站、親子就醬玩駐站、愛食記駐站、痞客邦部落客、媒體專欄、政府機關、飯店旅宿合作部落客、媒體model，還有身富使命感的媽媽都是阿璇的人生斜槓。 阿璇是個熱愛生活的人，再忙也要美好得過生活，阿璇曾在觀光領域工作，擔任各大媒體所需畫面之model，也曾下鄉野關心鄰里，執行各項庶民生活所衍生的一切，透過眼見而期許自己始終如少女般清新脫俗。

#民宿 #阿里山

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每天都是抹茶季！京都名店北川半兵衛兼修抹茶濃縮液

每天都是抹茶季！京都名店北川半兵衛兼修抹茶濃縮液

2026-03-23 22:42 Suru

三月是抹茶季的月份，許多店家和便利商店都退出抹茶季～最近入手了這罐宇治濃萃抹茶液，在家有這罐，隨時都能是抹茶季！

這款由「尋酒趣工作室」代理的抹茶濃縮液，是京都名店北川半兵衛監修，使用的是嚴選宇治優質抹茶，不想自己刷茶時一罐就有多種變化～


這罐容量是500ml，搭氣泡水、牛奶啤酒刨冰都很可以，滿意！除了官方建議的加牛奶，以下也分享幾種試過很喜歡的組合：


➊ 抹茶咖啡拿鐵

原料：抹茶液、牛奶、濃縮咖啡

作法：牛奶當基底，加入濃縮咖啡和適量抹茶液

喜歡程度：★★★★★


➋ 清爽抹茶氣泡飲

原料：抹茶液、氣泡水、檸檬汁

作法：氣泡水當基底，倒入抹茶液，加入些許檸檬汁

喜歡程度：★★★★



草莓抹茶氣泡／牛奶

原料：抹茶液、氣泡水／牛奶、草莓果醬

作法：適量草莓果醬搭配牛奶／氣泡水，最後淋上抹茶液

喜歡程度：★★★★


-➍ 抹茶啤酒

原料：抹茶液、蜂蜜啤酒

作法：蜂蜜啤酒約7成滿，再加入適量抹茶液

喜歡程度：喜歡程度：★★★


-➎ 草莓抹茶刨冰

原料：抹茶液、冰塊、草莓果醬、新鮮草莓

作法：草莓果醬先下，攪拌機打出碎冰後中間加入新鮮草莓，最後淋上抹茶液

喜歡程度：★★★★★



整體來說是挺百搭的一款抹茶液，本身是有加糖，如果只加牛奶個人覺得甜度稍高，但做成抹茶咖啡拿鐵和刨冰淋醬效果都很好～和氣泡水也可以做很多變化，草莓季尾聲自己煮了草莓果醬後就可以和抹茶液做各種搭配，濃度也可以依個人喜好程度調整，推推～


到4/1前表單下單（https://reurl.cc/Z2j4LQ）還有超級特價，比加入代理商官方LINE還優惠，敬請把握！

Suru

Suru

喜歡抹茶，內建全台抹茶地圖，資料持續更新中。 喜歡旅遊，單身時獨旅過倫敦、東京、關西，完成網球大滿貫和迪士尼全壘打，成為人妻後持續和先生探索世界。

#草莓 #牛奶 #啤酒 #咖啡 #抹茶 #日本 #刨冰

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中華郵政ｘ義美食品跨界合作 推出「郵政130週年」聯名小泡芙禮盒

中華郵政ｘ義美食品跨界合作 推出「郵政130週年」聯名小泡芙禮盒

2026-03-24 10:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
郵局ｘ義美小泡芙聯名經典禮盒。　圖：中華郵政／提供
郵局ｘ義美小泡芙聯名經典禮盒。　圖：中華郵政／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年適逢中華郵政創辦130週年，「中華郵政公司」攜手國民品牌「義美食品」，以「郵政130義美遞心意」為主題，推出具紀念價值的「郵局ｘ義美小泡芙聯名經典禮盒」，03/20「郵政節」10:00在「i 郵購」獨家開賣，每箱含運費優惠價新臺幣320元，限量10,000盒。

本次聯名禮盒融入多項郵政元素，外裝設計包含郵政吉祥物「波波鴿」、義美人氣角色「小泡芙人」，以及首次登場的「波波鴿」好友－「波斯喵」，共同慶祝郵政130歲生日，透過郵筒與郵車，將祝福與喜悅傳遞至每個角落。

禮盒內包含2種口味小泡芙、「郵政130週年」限量明信片1張，以及「泡芙波波鴿郵筒印章公仔」1個。公仔外觀共有3種顏色，除經典紅色郵筒、綠色郵筒外，還有臺灣特有的「奧運金牌郵筒」，底部印章圖案設計3種不同款式，共9種組合搭配，隨機出貨，增添開箱驚喜與收藏趣味。

「中華郵政公司」首次與承載臺灣世代共同記憶的「義美食品」跨界合作，從郵筒到小泡芙，將熟知的生活記憶化為驚喜，數量有限，歡迎至「i 郵購」搶購，一同為「郵政130週年」獻上祝福。

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#禮盒 #經典

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