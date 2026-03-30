港澳伴手禮推薦TOP 10 蛋塔、曲奇人氣店家一次看

根據交通部觀光署公布的2025年觀光人數統計，台灣出境旅客人次達1,894萬4,436人次，創下歷史新高。其中，前往香港為162萬6,176人次、澳門為56萬7,529人次，合計成為第三大熱門旅遊地，僅次於日本與中國。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出港澳必買十大伴手禮，從玩具公仔、曲奇、蛋塔，到杏仁餅，有吃有拿，美味與紀念價值兼具。《網路溫度計DailyView》也將依不同時節與送禮需求，持續推出各式主題的《送禮溫度計》，協助讀者在各種場合中，輕鬆挑到合適又不踩雷的送禮選擇。就讓我們一起展開這趟愉快的港澳之旅，帶回滿滿特色好禮，也把旅行的溫度分享給身邊重要的人。

No.10 杏仁餅

翻攝官網／英記餅家、FB／晃記餅家

杏仁餅是澳門最具代表性的傳統糕點之一，其餅體通常以杏仁粉、豬油與糖製成，口感鬆化、香氣濃郁，適合作為下午茶點心。

澳門杏仁餅歷史悠久，購買過的網友紛紛開箱分享其中差異，例如，澳門三大伴手禮店中，英記餅家香氣濃郁，特色鐵盒包裝大方精緻、適合送禮；鉅記餅家則以低甜度、酥鬆扎實的口感及便利分店著稱；咀香園餅家甜度適中，有杏仁果增加咀嚼感。

另外，晃記餅家入口微脆，杏仁香氣層次分明、香甜不膩；還有位於小巷內的最香餅家，先以手工敲打再經過炭烤，帶有迷人炭烤香氣，被部落客推薦為「炭燒飄香60年的手工杏仁餅老店」、「只有老饕才知道的傳奇小店」。

小知識：含肉成分的產品不能帶回台灣！有些杏仁餅有夾肉鬆或豬肉餡，購買前須詳讀成分標示，違者最高恐面臨新台幣100萬元罰鍰。

No.9 菠蘿油

當外酥內軟的現烤菠蘿包夾入厚切牛油，鹹甜交織的好滋味襲來，誰會不被征服呢？

菠蘿油是香港茶餐廳文化中不可或缺的經典角色，許多美食家特地前往距離旺角站、太子站都很近的「金華冰廳」，點一份得獎菠蘿油來品嚐，「個人覺得比起檀島咖啡館、蘭芳園、金鳳茶餐廳等都好吃」、「馳名菠蘿麵包香港第一，酥酥脆脆」、「香港第一冰火菠蘿油，果然名不虛傳」。

No.8 蛋捲

翻攝官網／蛋卷皇后、FB／龍記蛋卷

蛋捲以薄脆口感與濃郁蛋香聞名，是集合「鬆、脆、濃」等美味要素為一體的點心。在烘焙過程中，蛋液與麵糊需快速烘烤並迅速捲製，形成多層薄片般的結構，口感酥脆且層次分明。

包括德成號、蛋卷皇后、龍記蛋卷等，被多位美食網紅列為必買店家。其中香港僅此一家、位於北角的「德成號」，甚至被譽為全港最難買的神級蛋捲，僅週四至週六開放現場購買，通常一開門沒多久即全數售罄。到訪的網友留言表示，「細緻的蛋香、牛油香、剛好的厚薄及酥脆度，我個人非常的喜歡」、「吃起來的確是比一般的還要香也很脆」、「幾乎是街坊鄰居來排隊代購」、「我提早30分鐘到的，居然已經排200人了」。

No.7 蝴蝶酥

翻攝官網／皇玥

擁有酥脆外皮、濃郁奶油香氣的蝴蝶酥，多層次的酥皮讓每一口都有爽脆感，是下午茶與伴手禮的熱門選項。近年在社群平台上聲量頗高的品牌包括Valerie Pastry、曲奇四重奏、帝苑酒店、皇玥，都曾有多位部落客與IG美食帳號的開箱分享。

Threads上有網友附圖發問，「誰知道這是哪家的蝴蝶酥，意外收到一整盒，好吃到不行」，吸引多名網友回答。原來是被稱為「蝴蝶酥界愛馬仕」的帝苑酒店蝴蝶酥，美味的層次感與奶香平衡備受稱讚，留言提到，「店名就叫Fine Foods，是帝苑的餅店」、「帝苑的自助餐廳雅苑座，其中一個最大的賣點就是無限量供應招牌蝴蝶酥」、「香港人表示，帝苑蝴蝶酥真是No.1」、「除了蝴蝶酥，帝苑的芒果拿破侖也超級好吃」、「美福牛排的超市有賣，但現在不知道還有沒有」。

No.6 泡麵、乾燥麵

香港的即食麵文化源遠流長，與茶餐廳與快節奏城市生活密不可分。最具代表性的產品有公仔麵、出前一丁以及各式海鮮風味乾麵。公仔麵在當地人的日常生活中已存在幾十年，其Q彈麵身與濃郁湯底深受各年齡層喜愛，出前一丁則因其彈性口味變化與容易搭配港式食材而受歡迎。

出前一丁是日清食品於1968年推出的經典速食麵品牌，日文意為「外送一份」。它自1969年進入香港，已深入當地文化，茶餐廳的「餐蛋丁」（餐肉煎蛋出前一丁）、「撈丁」（撈麵）都是經典美食。網友留言提及，「香港的出前一丁有超級多口味，比日本本地還多」、「出前一丁真的好吃，我老公會稱它為『好吃麵麵』」。

小知識：相較於其他品牌，香港人普遍認為出前一丁品質較佳，甚至在茶餐廳點餐「轉丁」（表示想把麵換成出前一丁），通常需要額外收費。

No.5 蜜餞

香港蜜餞歷史悠久，源於華人傳統保存水果與口味開發的技術，帶有酸甜回甘的口感，不像蛋塔需要冷藏，在常溫下保存期長、體積輕巧，在本地與外地遊客中都有固定支持者。最經典的種類包括甘草檸檬、話梅、陳皮梅等，不僅可解膩，也被視為具有代表性的小吃之一。

關於香港蜜餞推薦店家，有永吉街檸檬王、啟發食品、信記等。其中，上環永吉街的「檸檬王」最具知名度，原先僅是一台小攤車，獲得香港著名美食家蔡瀾推薦後聲名大噪，如今已從攤商轉成店面。熟客紛紛表示，「甘草檸檬酸甜回甘＋特有甘草香，超多人回購」、「水蜜桃、鹹檸檬、粒粒糖薑⋯也都蠻有人氣」、「米其林推薦的斷貨王，沒買到真的會哭」、「吃完甘草檸檬終於懂為什麼一堆人指定，下次去絕對買個20包」。

另外，有些旅客到澳門旅遊，會前往當地的「永吉檸檬」購買蜜餞，包含川貝檸檬、話梅、陳皮及甘草檸檬等，都是店內熱門商品。

No.4 月餅

中秋節不可或缺的經典美食「月餅」，在港澳更是百年傳承與創新並存的代表。傳統口味如蓮蓉、雙黃月餅歷久不衰，依舊是許多人心中的首選；而冰皮月餅、流心奶皇月餅則展現現代創意，口感更加清爽細緻。近年隨著健康意識抬頭，有「流心專家」之稱的皇玥，也推出低糖流心奶皇與低糖流心芝麻月餅，成功吸引年輕族群關注。

香港月餅名家除了知名大牌美心，榮華餅家與奇華餅家等也各有擁護者。Threads有網友分享香港10款必買伴手禮，首先就推薦美心的奶黃月餅，「年年都要買好多美心月餅」、「美心月餅好吃又好看」；也有人提到其他品牌，「大家都知道半島酒店最出名的是月餅」、「皇玥餅藝，以流心月餅引起搶購風潮」、「大同、恆香、望月，高級點可以選飯店如四季、半島、國金軒，小眾手工可選生隆餅家、美其香、卓越食品餅店」。

No.3 蛋塔、葡式蛋塔

翻攝官網／泰昌餅家、IG／hashtagbhk

Threads網友熱烈討論「蛋塔與葡式蛋塔的差異」，指出兩者在口感與歷史來源上不同，經常被遊客混淆，增添話題性。香港的蛋塔店家眾多，泰昌餅家是傳統經典港式，常見排隊人龍，承載老香港茶餐廳的味道記憶；Hashtag B的花朵造型拿破崙焦糖千層蛋塔在社群上爆紅，經常有網紅在IG與小紅書上打卡分享；創意酸種蛋塔名店Bakehouse則是以酥脆塔皮搭配滑順餡料，分店眾多、方便旅客購買；而中環高人氣創意丹麥酥店的Vission Bakery，被譽為「香港烘焙界愛馬仕」，以創新開心果口味吸引排隊人潮。

另外，有部落客整理了澳門蛋塔地圖，包含Bamu、曼撻格利亞葡撻專家、瑪嘉烈蛋撻、安德魯餅店等店家，口味各有千秋，吸引許多網友前往一探究竟。

小知識：港式蛋塔與葡式蛋塔的差別在於，蛋塔外皮以曲奇皮為主，內餡則以滑嫩蛋奶為核心；葡塔外皮是多層次酥皮，表面帶焦糖化烘烤痕跡，風味更濃郁，口感略帶焦香。

No.2 曲奇

「曲奇」一詞源自英語cookie，在粵語文化中專指奶油餅乾，以高比例牛油製作，口感酥鬆、入口即化，與一般餅乾明顯不同。

香港曲奇餅乾禮盒往往設計精美，因此成為送禮首選，以珍妮曲奇的「聰明小熊鐵盒」最為知名。網友評價，「吸引人的地方，就是那股濃郁的奶油香氣，和入口即化的鬆軟口感，單吃或配茶、配咖啡都是絕配」、「到現場的時候要先領號碼牌」。另一家品牌「曲奇四重奏」，則以低糖、天然食材為賣點，甚至推出專為需要控制血糖的顧客製作的款式。

No.1 玩具公仔

香港作為中西文化交匯之地，玩具公仔產業發展相當成熟。特別是結合影視與IP文化的收藏型公仔，從早期港產漫畫角色，到近年風靡全球的設計師玩具（Designer Toys），如各大潮流品牌推出的限量公仔，皆展現出香港創意產業的豐沛能量。此外，香港擁有大型主題樂園與深厚的影視文化背景，讓公仔不只是紀念品，更成為具有收藏價值的熱門商品。

香港著名「玩具街」主要有兩條，包含九龍深水埗的福榮街和香港島灣仔的太原街，聚集各式模型、經典公仔及限定收藏品。還有港鐵列車、經典計程車與街頭雪糕車等，本地城市元素亦被轉化為精品玩具，及香港迪士尼樂園的限定角色商品，皆是旅客搶購的焦點。

網友提到，「深水埗的福榮街是玩具天堂」、「來香港必買鴻興玩具」、「鴻興玩具在灣仔太原街經營多年，是香港玩具收藏界的名店。不只是一家店，在太原街甚至有幾間不同的門市，分別專攻不同類別」、「喜歡懷舊老物件和玩具的玩家，一定要把雅俗共想排進香港行程」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月23日至2026年3月22日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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