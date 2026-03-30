「小草書屋」重建募款中！20年守護弱勢孩子 下一步揭曉

甘樂文創提供

青年節這天（3/29），新北三峽一場書屋重建發佈會上，台上有著三位已經長大的年輕人，有人在廚房掌勺，有人穿上軍服，也有人走進設計領域。三個人如今在社會上位置不同，卻都曾是同一個地方接住的孩子。那個地方就是「小草書屋」，一處位於三峽、長期陪伴高關懷與弱勢兒少放學後生活的社區據點。

走過十多年，小草書屋已陪伴超過300位孩子長大，只是當孩子一個個往前走，這個空間本身卻正面臨老舊、違建與搬遷壓力。也因此，團隊在此刻啟動重建計畫，因為當這個據點消失，原本承接的那段放學後時間，將再次出現空缺。青年節讓人看見的是十年前的孩子已經長大，兒童節前夕更現實的問題則是，下一個放學後還不知道要去哪裡的孩子，要去哪裡。

當這個地方不在了，放學之後，那些沒有地方可去的孩子，會往哪裡走？當缺乏陪伴與引導，風險又會在哪裡出現？

中離率上升、詐騙案變多 青少年最危險的時間其實在放學後

如果只看名字，小草書屋很容易被誤認成閱讀空間，但實際上，它承接的是放學後最容易失守的那段時間。

為何這段時間很重要？其實小草書屋的焦慮並不抽象，把這個問題放回更大的社會背景來看，根據教育部統計，全台高中職學生中離率（休學與學籍喪失）已連續10年攀升，112學年度來到6.93％的新高，相較103學年度的3.52％，幾乎翻倍。另根據新北市政府警察局統計，114年1月至4月，新北市查獲涉及刑事案件的青少年嫌疑犯共3,971人，較上年同期增加2,358人，增幅達146.19％；涉案類型以詐欺案占比最高，達47.22％，其次為毒品案10.27％。若把年齡層再往上看，18歲至24歲青年涉案也以詐欺案為主，占52.66％。

這些數字之所以值得放進來，不只是因為都在上升，而是指向同一件事：當孩子離開學校之後，若放學後的時間缺乏穩定陪伴、明確安排與足夠引導，原本應該被接住的那段空白，就可能被其他人際關係、活動，甚至風險填補。當支持系統鬆動，趁隙而入的可能是詐騙、毒品甚至幫派吸收，就不再只是社會新聞，而是一步步靠近孩子日常生活的現實。

從被接住的孩子 到各自承擔起一份責任

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小草書屋創辦人林峻丞表示，小草書屋不希望等到孩子出事後再介入，而是希望在孩子可能掉入社會縫隙之前，就先在社區裡把陪伴與支持一點一點補起來，讓原本容易失守的那段時間，有地方承接。

而這樣的陪伴，也確實在一些孩子身上留下了很具體的改變。

20歲的翔書於小學一年級進入書屋，原本只是個會獨自待在空蕩家裡的孩子，如今回到甘樂食堂，從外場做到內場，煮飯給孩子們吃；22歲的小宇從小四認識小草書屋創辦人林峻丞、小六正式進入小草書屋，如今成為國軍，走向軍旅生活，回頭看年少的自己，他最想說的是：「好好訓練、好好吃飯，情緒不要那麼暴躁」。元元則從曾經沉默、低落的少女，長成考上台藝大視覺設計相關科系的年輕創作者。

甘樂文創提供

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現場也出現一個明顯的時間對比畫面，當年曾在書屋活動中與小宇互動的前新北市市長朱立倫，這次再度在現場擁抱已長大的他。照片裡那個還帶著稚氣的孩子，如今已是身形挺拔的軍人，時間沒有被說出口，但所有人都看得出來。小草書屋陪伴孩子走過十年，從當年被接住的孩子，到如今成為軍人的青年再度相擁，這一幕也使各界重新聚焦小草書屋的存在意義。

對這些青年而言，這裡已經是第二個家，即便成年、出社會，有時下班後還是會回到書屋，或靜靜待在附近河邊，因為這裡承載的是在成長關鍵時期，讓人可以被陪伴、也能好好長大的地方。

從絲瓜小隊到書屋據點 小草書屋把陪伴一路延伸

《網路溫度計DailyView》

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小草書屋平常做的事情，看起來很瑣碎，卻其實都很關鍵。從免費晚餐、晚間課程，到協助學校聯繫、跟家庭溝通，目的都是讓孩子不要在生活裡太早失速。

林峻丞受訪時直言，現有社會安全網並非沒有資源，問題在於許多家庭尚未達到正式介入或轉介標準，卻早已需要長期支持。以小草書屋目前陪伴的孩子來看，大約有9成都不符合社會支持條件，但放學後仍需要晚餐、課程、情緒支持，也需要有人協助聯繫學校與家庭。小草書屋所做的，不是制度內服務的延伸，而是補上制度邊界之外那段沒有人承接的時間。

運作十多年來，小草書屋已陪伴超過300位孩子，日常工作從免費餐點、晚間課程，到情緒支持與家庭協調，逐步形成一套完整的生活支持系統。對孩子而言，這裡不是單純來上課的地方，而是放學後有人等、有地方吃飯、也有人願意理解的空間。

《網路溫度計DailyView》

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林峻丞指出，目前小草書屋主要承接國小課後生活，而孩子進入國中後，則由青草職能學苑銜接，兩者分工如下：

・小草書屋：以國小為主，提供放學後餐食、課業與生活陪伴。

・青草職能學苑：延伸至青少年階段，著重職能探索與技能培養。



這套系統並非一開始就存在，而是逐步發展而來。2006年，林峻丞回到三峽，從帶著孩子種絲瓜的「絲瓜小隊」起步，2010年成立甘樂文創，開始穩定投入在地陪伴工作；2015年小草書屋啟用，2017年再成立青草職能學苑，才慢慢把陪伴從課後延伸到職能探索。

使用多年後 書屋空間與功能出現明顯限制

《網路溫度計DailyView》

而青年節舉辦的「小草書屋重建啟動發佈會」，表面上是一場公開新書屋藍圖與募款計畫的記者會，但走到現場，很難不先注意到現在這棟書屋的狀況。

台灣城鄉永續關懷協會理事長金志丞表示，小草書屋在三峽已陪伴超過300位孩子，對許多孩子來說，這裡不只是讀書的地方，而是被理解、被照顧，甚至願意一再回來的地方。如今書屋所在的60年老屋面臨安全與使用問題，也讓重建變得更迫切。

小草書屋目前還沒有重建，現場可見的仍是一棟兩層樓老屋，而它的前身其實是熱炒店。也因為如此，整體動線與空間配置本來就不是為教育、課後陪伴與孩子日常生活設計，團隊只能在有限條件下勉強調整使用。

甘樂文創公關經理陳令佳受訪時坦言，除了空間功能不足，屋況本身也已經撐到極限邊緣。從現場照片可見，屋內已有天花板崩壞、電線外露與走火風險、漏水與鼠患等問題。這些困境疊加在一起，讓小草書屋面對的早已不是單純「老舊」，而是安全、衛生、合法使用與空間承載量都同時拉警報。書屋也在2023年起持續被檢舉違建，地主最後決定出售土地，團隊接到消息後經過討論，才決定買下土地自己重建。

買地重建，不是因為想蓋新房子，而是如果搬家，孩子的歸屬感可能驟然減少。這也說明了為什麼團隊沒有選擇「先搬去別的地方再說」。如果只是換到下一個暫時可用的據點，幾年後同樣的困境很可能重演，孩子好不容易建立起來的歸屬感，也可能再次中斷。

「這次重建的目標，不只是讓老屋變新，而是把國小、國中、高中重新串起來。」



陳令佳進一步說明，目前最大的限制，其實出現在國中之後。現有系統中，小草書屋主要陪伴國小階段，國中則由另一個地點的青草職能學苑銜接，但當孩子升上高中後，並沒有對應的空間與系統可以承接，讓原本已建立的陪伴，在這一段難以延續。



所以這次重建，同時也是為了把原本分散運作的陪伴系統整合起來，讓孩子從國小到青少年階段，都能被持續接住。重建後的小草書屋希望新增高中階段的陪伴與課程，甚至包含AI課程等規劃，讓原本在青春期後段最容易斷掉的那一段，重新接回來。

地方創生關乎孩子長大後是否能留下來

在這次重建案中，「地方創生」是一個被反覆提到的關鍵概念，但它不只是空間更新或建築改造。

地方創生基金會董事長陳美伶提到，自己過去長期在公部門，看過政府已經做了很多，卻總還是會有一些孩子漏接；而在她的理解裡，地方創生真正想達到的，不是只把空間變新、把街區變好看，而是讓教育、產業、社區支持重新連起來，讓下一代有機會留在自己的故鄉安身立命，不必一長大就只能離開。她也把這件事濃縮成兩個關鍵字：「長期陪伴、支持系統」。

把這句話翻成更白話的說法，地方創生不是做出一棟漂亮建築就算完成，而是讓地方上的孩子長大後，在家鄉也能看見出路。放在小草書屋上尤其明顯。它不是單純接孩子來寫功課，而是慢慢把陪伴往技職、往職涯、往「我以後可以靠什麼站穩」這件事延伸出去。

未來藍圖：小草書屋2.0成為下一段陪伴的起點

甘樂文創提供

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老屋的重建目標不只是換成新屋，而是把原本分散、受限、只接得到國中、功能又彼此斷裂的陪伴系統，重新整合進一棟真正能長期使用的基地裡。依現場公開的建築規劃，未來小草書屋將由上圓聯合建築師事務所規劃設計，基地位於三峽清水街，鄰近三峽老街、三峽國小與三峽河，預計打造一棟地上5層、總樓地板面積382.09平方公尺的多功能建築。

1樓作為與街道接觸的開放入口，2至3樓是主要教學與陪伴空間，4至5樓則規劃多功能場域，可用於表演、住宿與圖書分享，屋頂也保留活動平台；建築外觀還會納入三峽老街紅磚與祖師廟雙龍柱等地方元素。



小草書屋募資方式 讓陪伴不要斷在關鍵時刻

小草書屋

募資資訊｜如何支持小草書屋重建

小草書屋重建計畫已啟動募資，民眾可透過以下連結了解詳細內容與捐款方式

【了解完整募資計畫】

小草書屋資訊

地址：新北市三峽區清水街291號

電話號碼： 02-26711121

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