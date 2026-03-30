2026-03-30 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走
苦楝秘境：台版天空之城雲林莿桐鄉【樹仔腳堤防步道＿苦楝樹屋希望鳥巢】&【虎尾綠園道】
雲林竟然這麼的美，說走就走的旅行，高鐵一日遊，三月上旬追賞許願藤花開，三月下旬還有花可追賞，什麼花呢？苦楝樹的花呀！
雲林有二個苦楝樹必訪的景點，其中一個還是網美熱門的拍照打卡景點😳
⒈莿桐鄉樹仔腳堤防步道⟪希望鳥巢樹屋⟫
- 位於樹仔腳堤防步道，是一處結合高大苦楝樹打造的夢幻樹屋景點，傘狀的雪白帶紫的花海包圍樹屋，逢三月花開季節自然的營造了如童話般「台版天空之城」的唯美氛圍，加上周邊的藝術裝置，是熱門的季節限定IG拍照秘境。
- 置身希望鳥巢樹屋裡，或坐或站，那隨風搖曳的苦楝花樹葉間沙沙作響，鳥兒飛來飛去的鳥聲不絕於耳，超慵懶的氛圍，悠閒舒服。
⒉位於高鐵站旁的「虎尾綠園道 (苦楝樹道)」
- 全長約 1 公里，種植成排苦楝樹，春天花開時呈現粉紫色景致，常作為綠蔭休憩空間。
苦楝希望鳥巢樹屋，位在樹仔腳堤防步道上，不僅有苦楝花可以拍，平緩好走的步道，散步中還有也是三月花開的花旗木、許願藤（錫葉藤），還有藍花楹和多顏色的九重葛，花開季節到了時候，相當的漂亮，喜歡散步愛拍照看風景朋友，應該會和我一樣的喜歡這樣的優質環境。
- 樹仔腳堤防，過去曾是一處雜草叢生的荒廢地，如今已成為每年莿桐花海節的熱門賞花景點與知名網紅打卡點，地方相關單位的努力下，成功轉型這段堤防成為知名觀光地標。
- 堤防旁還又介紹的看板，按月份季節介紹可觀賞的花。
高鐵雲林站前「虎尾綠園道」
- 站前到台大醫院虎尾院區雙向車道中間，21米寬、長約一公里的綠園道，雙排成蔭的苦楝樹園道風景。
- 全長約1,050公尺，步道寬度2~3公尺，園道總寬17公尺，起點站前東路至1公里外的清雲路、學府路旁。
- 園道內設有人行步道、石砌休憩坐椅、景觀矮燈、花草植栽等綠美化，一個綠蔭休憩散步空間。
關於苦楝樹
- 花期： 每年3至4月春末夏初是苦楝花盛開期，郊山、道路旁的美景有如紫霧籠罩，是苦楝樹最美的季節，樹形優美，是春天不可錯過的「紫色夢幻」。
- 花的特色和觀賞注意事項： 苦楝花如白雪紛飛般，擁有獨特的淡紫色，和清新的香氣，被形容為「三月浪漫的紫微醺」，若對花粉過敏，站在樹下可能會引發過敏，需注意，遠離觀賞。
- 花語： 「苦楝」諧音似「苦戀」（台語可憐），花語為「癡心」、「望向遠方」與「守護」。
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