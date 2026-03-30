【和田玉溫潤如玉的真相】by寶石獵人林燃

今天來幫大家介紹​和田玉的分類與品級

​和田玉不求「透」，而求「油」，評價標準在於其油潤度、細度、和白度。再說淺顯點就是潤度，好的和田玉是很溫潤的！

​1. 按「顏色」劃分及主要品類

​白玉： 最受推崇，其中最高等級為「羊脂白玉」（質地細膩，白如羊脂，油性極強）。

​青白玉： 介於白與青之間，產量較大，性價比高。

​青玉： 色調從淡青到深青，質地最為堅韌，常用於製作大型器皿。

​碧玉： 呈鮮綠色或墨綠色，以顏色鮮豔、無黑點者為上品。

​黃玉/墨玉/糖玉： 特殊品種。黃玉極其罕見（價比羊脂）；墨玉色黑如漆；糖玉因氧化鐵滲入呈紅褐色。也有人稱紅玉。





















​2. 按「產狀」劃分（等級區別顯著）

​籽料（子料）： 最高級。產於河床中，經過千萬年沖刷，磨圓度好，且自帶自然皮色，油性最足。

​山流水： 中高級。產於河流上游，稜角稍被磨平，品質介於山料與籽料之間。

​山料： 基礎級。直接從礦山開採，外形不規則，質地相對較乾，缺乏油潤感。





















​二、 和田玉的真假分辨

​和田玉主要必須注意「石英岩仿冒」以及「二上色籽料」（人工染色假皮）這兩點。

​1. 感受「油潤度」

​真品： 像摸一塊固體的羊油，越盤玩越油。

​仿品（如石英岩或玻璃）： 摸起來較乾澀、滑膩，呈現的是「玻璃光」而非「油光」。

​2. 尋找「毛孔」（籽料關鍵）

​真籽料： 表面分佈著無數像人類皮膚一樣的細小「汗毛孔」，這是千萬年河水沖刷撞擊形成的自然痕跡。

​仿籽料： 表面通常過於光滑，或是人工噴砂出的孔洞分佈過於規律、不自然。

​3. 測試硬度與密度





​硬度： 和田玉硬度在 6.0-6.5，可以輕易劃動玻璃而玉石本身無損。

​壓手感： 和田玉比重較大，放在手心有明顯的「墜手感」。

分辨真假和田玉，除了依賴專業的鑑定證書外，觀察「油潤度」、「結構」和「皮色」是最核心的技巧。





























​4. 辨別皮色（人工二上色）

​真皮： 顏色是從內而外散發出來的，色料過渡自然，深淺不一，紋路走向不一，且顏色會「長」進裂隙裡。

​假皮： 顏色過於鮮艷、呆板，且浮在表面，裂縫處的顏色特別深（色素堆積）。

如果在旅遊景點或路邊攤看到幾百塊錢就能買到白潤無瑕的「羊脂白玉籽料」，那 99% 都是假的。

雖然​和田玉種類繁多，但產地對價格影響是巨大，不僅僅是玉，很對彩寶都是看產地。

​新疆料： 價格最高，尤其是和田地區產的籽料，被視為正宗。

​俄料（俄羅斯）： 以「白」著稱，但質地較死白、缺乏靈氣，價格約為新疆料的 1/3 到 1/2。

​青海料： 較透明、水氣重，缺乏油脂感，價格相對親民。

​韓料： 產自韓國，色澤偏黃綠，結構鬆散，是市場上最低端的和田玉。

而在和田玉的鑑賞中，「油」和「潤」常常被連在一起說，但其實它們分別代表了觸覺（體感）與視覺（光感）。

​我再簡單解釋一下，因為「玉石」光看照片很看辨別的。

所謂「油」是指手感（推不推得開），「潤」是視覺（嫩不嫩、乾不乾）。

​1. 什麼是「油」？（觸覺與油脂感）

​「油」是指玉石表面像塗了一層固體油脂。

​視覺上的油： 這種光澤比較「柔和」、「內斂」。它不像玻璃那樣刺眼，而是一種糯糯的、像煮熟的羊油凝固後的光亮。

​觸覺上的油（盤玩感）： 這是和田玉最迷人的地方。當你用手指推開玉石表面時，會感到一種「滑而不膩、似阻非阻」的感覺。

​真油： 越盤越亮，彷彿油是從玉石內部「冒」出來的。

​假油： 有些商家會抹保養油（油石），那種油手一摸就掉，擦乾後玉石會顯得很乾澀。

































​2. 什麼是「潤」？（視覺與水頭感）

​「潤」是指玉石看起來「細膩、溫潤、不乾枯」。

​細度： 潤感來自於內部結構的極度細小。如果結構粗，你看起來就會覺得這塊玉「很乾」。

​溫潤感： 這是一種「半透明」的狀態。

​太透： 叫「水」，像玻璃或冰塊，這在翡翠是優點，但在和田玉叫「水透」，反而顯得輕浮。

​不透： 叫「石」，像一般的石頭，太悶了。

​潤： 介於兩者之間，像小孩子的皮膚，有一種水分被鎖在裡面的感覺，這就是「溫潤如玉」。

挑選和田玉時，「油性」比「白度」更重要。

一塊玉如果不油、不潤，就算再白，也只是「白石頭」。真正頂級的和田玉，應該是看起來溫潤（像嬰兒皮膚），摸起來冒油（像凝固羊脂）。

這些年玩和田玉的人不多了，但這並非是和田玉失去了價值，而是市場經歷了一場「結構性」的洗牌。

​早年玩家多，當時還能以合理的價格買到不錯的新疆籽料。

而現在​頂級籽料已經貴的買不起，隨著開採限制與資源枯竭，真正優質的紅皮白肉籽料，價格已漲至天價。

普通籽料，玩家又看不上。

導致市場充斥著大量乾澀、缺乏靈魂的廣義和田玉（如低端俄料、韓料）。

資深玩家不屑一顧，新手買了之後發現沒有增值空間，市場自然流失。

且和田玉的美是屬「內斂」型的，且需要時間體會（油潤感需要養）。

在快節奏的現代生活中，願意花數年時間去盤一塊玉石、感受其中變化的玩家自然也就少了。

更別說​玉石行業一直存在「買入容易賣出難」的問題。（相當於彩寶、貴寶石而言更是）

​除非是頂級大師的作品、或極品籽料，否則一般的和田玉很難在二級市場（拍賣或回購）中快速變現。

當投資者發現玉石的「金融屬性」減弱時，熱錢便會撤離，轉向黃金或更有流動性的奢侈品。（鈦晶、紅、藍寶石）

話雖如此，但愛玉的養玉人仍然不在少數。對古玩圈來講……和田玉的價值依然優於瓷器與字畫。（穩定性）

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