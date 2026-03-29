空島 Skypiea民宿位在宜蘭五結鄉，這次我們入住的是空島三館「水之民宿」，整體體驗下來真的蠻喜歡的，也會讓人想直接收進包棟口袋名單。

【空島 Skypiea】水之都民宿｜宜蘭五結包棟首選・達菲熊主題房烤肉歡唱一次滿足

一到門口就可以看到前方設有桌椅和美式烤肉爐，上方還特別做了遮雨棚，就算遇到下雨天也不用擔心，想烤肉一樣可以照常進行，這點真的很加分。

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大門採用密碼鎖設計，進出方便，屋內也有提供室內拖鞋，不需要額外準備，整體入住感受蠻輕鬆的。

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客廳空間比想像中寬敞，色系走粉嫩路線，看起來舒服又不會太過花俏，裡面配置了麻將桌和歡唱設備，是包棟幾乎一定會用到的設施。

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座位區放了不少可愛的娃娃和抱枕，一群人坐在這裡聊天，氛圍會不自覺變得很輕鬆，也多了一點溫馨感。

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現場還有一個小亮點是迷你撞球台，不只小朋友會玩，大人也會忍不住試一下，而且不用的時候可以當作一般桌子使用，實用性還不錯。

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點歌系統操作起來算順手，搭配兩支無線麥克風和一支直立式麥克風，再加上超大的投影螢幕，不管是唱歌還是看電影都很有氣氛，不使用時也可以直接升降收起來，空間運用很靈活。

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廚房區配置了兩個IH爐，櫥櫃內的鍋碗瓢盆也準備得很齊全，想簡單煮東西或一起開伙都沒問題。

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對於有帶小朋友的家庭來說，這裡也有準備扮家家酒、積木和桌遊，小孩可以自己玩，大人也能稍微休息一下。

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客廳旁邊還有公共廁所，不用特地回房間，動線設計算是蠻方便的。

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走到二樓，這裡有民宿唯一一間雙人房，是以傑拉多尼貓為主題的房型，房內還有迷你溜滑梯和盪鞦韆組合，對小朋友來說吸引力很高。

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【空島 Skypiea】水之都民宿｜宜蘭五結包棟首選・達菲熊主題房烤肉歡唱一次滿足

同一層的四人房則是史黛拉兔兔主題房，空間稍微再寬一點，床邊有一個小沙發區，可以放東西也能坐著休息，紜紜也在這裡和可愛的紫色兔兔拍了合照，畫面蠻可愛的。

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三樓左邊的四人房是達菲熊主題房，整體色調柔和，看起來很舒服，待在裡面會讓人很放鬆。

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右邊則是雪莉玫房，走粉色系路線，整體偏夢幻感，喜歡粉嫩風格的人應該會很喜歡這一間。

【空島 Skypiea】水之都民宿｜宜蘭五結包棟首選・達菲熊主題房烤肉歡唱一次滿足

原本其實對達菲熊家族沒有特別印象，但這次住完之後，反而對每個角色都有了記憶點，也會覺得整體空間因為這些佈置變得更有特色。

【空島 Skypiea】水之都民宿｜宜蘭五結包棟首選・達菲熊主題房烤肉歡唱一次滿足

整體來說，【空島 Skypiea】水之都民宿真的蠻適合包棟入住的，不只有烤肉空間，還有歡唱設備，加上小朋友的遊戲配置，大人小孩都能各自找到樂趣。整個住宿過程是輕鬆、不會有壓力的，也是一種會讓人留下記憶的體驗，如果剛好在找宜蘭五結包棟民宿，這間我會蠻推薦可以考慮看看。

📌輸入優惠碼【STOWL100】凡訂房滿 2,000 元現折 100 元，數量有限，用完為止，使用期限到2026/12/31

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空島 Skypiea

電話：0935 013514

地址：宜蘭縣五結鄉成興路103巷10號

訂房連結：https://journey.owlting.com/hotels/716f75c0-f7db-4608-bf9c-105e2842625c

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