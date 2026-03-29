2026-03-29 13:37 樂天小高＠美食之旅
吃。高雄市。美食|茄萣區。「邵陽燒餅」飄香近20年興達港觀光漁市知名的燒餅店，傳承湖南口味的燒餅店。
位在濱海路上大大紅色扛棒很顯眼。
這間「邵陽燒餅」開業至今已近20年歷史，也是小高從年輕吃到老的燒餅店，經過這麼多年生意還是如此的好，「邵陽燒餅」是來自湖南邵陽陸配所創立的，這幾年經過媒體的報導闖出名號，發展至今，也是興達港觀光漁市必買的伴手禮之一，目前高達18種口味供顧客挑選，觀察整體定價是合理範圍內，品嚐完覺得美味值得推薦給您品嚐。
騎樓下有放置料理台當作銷售空間。
料理台裡堆滿已經烘烤好的燒餅供參考，櫥窗裡燒餅大概有紅豆燒餅30元、椰子燒餅30元、鮮肉燒餅35元、沖繩黑糖燒餅25元、桂花燒餅30元、花生燒餅35元、香蒜燒餅35元、香芋燒餅30元、香甜燒餅35元、雪菜燒餅35元、蘿蔔絲燒餅35元、黑芝麻燒餅30元....等等。
料理台裡面有多位工作人員休息中，裡面推滿禮盒提供給顧客攜帶。
這裡採取自助式包裝來服務顧客。
料理台裡應該是老闆娘親自來服務。
小高就外帶沖繩黑糖燒餅30元、香甜燒餅35元、雪菜燒餅35元、蘿蔔絲燒餅35元及黑芝麻燒餅30元等。
這些燒餅整體口感有水準不錯吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「邵陽燒餅」銷售空間整潔舒服,服務親切,整體口感有水準定價合理範圍,值得樂天小高推薦給您品嚐。
店家資訊:邵陽燒餅
地址:852高雄市茄萣區濱海路一段558號
營業時間:12:00–21:00（週一、二、三公休）
電話: 07-698-7371
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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