2026-03-29 11:01 ～17七公主的小天地～
【台北美食】許雪莉泰國時尚餐廳【中山區美食】時髦泰式料理新選擇，從香料鮭魚到金沙咖哩泰國蝦，每道都驚艷【中山聚餐】
台北中山區是美食一級戰區，想找一間兼具氛圍感加料理水準的泰式餐廳，就不得不說許雪莉泰國時尚餐廳，從環境到料理都讓人留下深刻印象，是一間很適合約會、聚餐的質感系泰式餐廳。
許雪莉泰國時尚餐廳
地址：台北市中山區新生北路一段66號1樓
電話：02-2523-3367
時間：週二至週日 11:30-15:00, 17:30-22:30
店內裝潢走的是現代時尚風格，搭配暖暗色燈光與些許南洋元素點綴，整體氛圍既有質感，又不會過於拘謹帶點私密及浪漫；還有戶外用餐區，拍照也超出片！不論是白天用餐或晚上聚會，都帶有一種放鬆的節奏，很適合好好享受一桌泰式料理。
阿桐師以三十年廚藝堅持呈現最道地的泰國風味，嚴選泰國香料與食材，並以手工醬汁勾勒出經典的酸、辣、鹹、甜層次。這份對正宗滋味的執著，都體現在許雪莉泰國時尚餐廳的菜單裡，每一道都展現出純粹而細膩的泰式靈魂。
跟大家分享許雪莉泰國時尚餐廳的美味！
金沙咖哩泰國蝦佐法國麵包 NT $900
香料蘿蔓鮭魚 NT $680
阿桐的魚 NT $780
泰式打拋豬 NT $540
椰子汁 NT $150
什錦水果冰 NT $200
泰國茉莉香米飯/飯 NT $20
金沙咖哩泰國蝦佐法國麵包 NT $900
濃郁的金沙結合咖哩香氣，鹹香中帶著奶香與微辣層次，整體醬汁超級加分。蝦肉質Q彈紮實，吸附滿滿醬汁後更是過癮。附上的法國麵包，拿來沾醬完全是靈魂吃法，好吃到不想浪費。
香料蘿蔓鮭魚 NT $680
一開用清爽開場，鮭魚外層微微炙燒，帶點香料氣息，魚肉油脂細緻不膩，搭配脆口蘿蔓生菜一起入口，清新又有層次。喜歡吃辣可以沾綠辣椒醬，辛香直衝味蕾，不吃辣的則可用羅旺仔醬。兩款醬料都是店家調製，襯托料理的靈魂。
阿桐的魚 NT $780
店內最具特色的一道料理。魚肉炸至外酥內嫩，再搭配帶點酸甜與辛香的泰式醬汁。外皮酥脆、內裡多汁，醬汁讓整體味道更有記憶點，是那種會讓人一口接一口的類型。
泰式打拋豬 NT $540
可選中式還是泰式的打拋豬，在許雪莉泰國時尚餐廳必選泰籍阿桐師掌廚的泰式打拋豬呀！這道是經典泰式靈魂料理，香氣濃厚、微辣帶勁，九層塔與肉末，搭配泰國茉莉香米飯一起吃，米飯的清香剛好平衡重口味的打拋豬，超下飯超無敵的一道料理。
椰子汁 NT $150
什錦水果冰 NT $200
椰子汁清甜順口又解膩，還帶有果肉，讓整體用餐節奏更加平衡。
充滿碎冰的什錦水果冰，帶有小果肉，好清爽！
在台北美食戰區中，許雪莉泰國時尚餐廳以時髦氛圍與正宗泰味吸睛。從清爽鮭魚到濃郁金沙咖哩蝦，再到椰子汁與水果冰收尾，輕鬆完成一場剛剛好的味覺旅行。
許雪莉泰國時尚餐廳
地址：台北市中山區新生北路一段66號1樓
電話：02-2523-3367
時間：週二至週日 11:30-15:00, 17:30-22:30
FB：https://www.facebook.com/dawnthaicuisine/?locale=zh_TW
IG：https://www.instagram.com/thaibysherry/
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