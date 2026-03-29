【內有影片】70公分的生死交界！從秋吉台野生動物園Safari Land看「風險商品化」的體驗溢價與營運架構

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企業在優化服務流程時，最高指導原則通常是：「盡可能降低顧客的焦慮感與摩擦力」。但在某些特定的商業模式裡，刻意營造的「失控感」與「恐懼」，卻是極具溢價空間的特選商品。

這趟九州與山口之旅，我們來到了「秋吉台野生動物園」。當我坐上那輛特製的叢林巴士，隔著鐵網將生肉遞給獅子的那一刻，我看到的不再只是大自然的野性，而是一套極其精密的「風險控管機制」與令人拍案叫絕的商業設計。

可愛的遊園車

傳統動物園的營運邏輯是「人走在開放的步道上，動物被關在籠子裡」。這是一種由上而下的展示模型，顧客體驗很安全，但往往缺乏深刻的記憶點。

但在秋吉台野生動物園，這個視角被完全「反轉」了。

寬廣的荒野還給了獅子、黑熊與獵豹，而人類則是「自費」將自己關進了一輛焊滿粗大鋼條的叢林巴士裡。當巴士駛入猛獸區，巨大的黑熊趴在車窗上，獅子張開血盆大口，隔著雙層鐵網的縫隙，從我們手中的長夾咬走生肉。

人與猛獸的距離，被壓縮到大約只有「七十公分」。你可以聞到野獸的腥風，感受到牠們粗重的喘息。那種腎上腺素狂飆的真實顫慄感，是任何頂級的 VR 設備都無法複製的震撼。

餵食用

要在營業額與遊客生命安全之間取得平衡，背後仰賴的是一套嚴謹的實體營運架構：

1.實體防線的極致拿捏（感官開放，物理隔離）：

獵豹

以特製鐵夾餵食猛獸

巴士的玻璃與雙層防護鐵網，構成了這項服務的「絕對安全邊界」。這層防線允許視覺、聽覺與嗅覺無障礙地穿透，給予顧客 100% 的沉浸式體驗；但在物理層面上，卻能完全阻斷猛獸致命的實體攻擊。

2. 受控的服務接觸點（標準化互動載體）：

那把用來餵食的「特製長鐵夾」，就是企業精心設計的服務接觸點。遊客絕對不能用手直接餵食，只能透過這把長鐵夾與猛獸互動。這個工具既滿足了顧客想要「親自餵食」的慾望，又確保了操作流程的封閉性與防呆安全性。

餵食用特製鐵夾

3. 營運風險的物理隔離（閘門管控）：

動物園將草食動物與肉食猛獸劃分在不同區域，這種嚴格的動線管控，確保了不同風險等級的區域絕對隔離，防止了最可怕的營運災難（猛獸跑到草食區或遊客區）。

商業洞察：把「風險」打包成高級商品的服務設計

車窗上黏著餵食的肉塊

從營運架構反推回商業模式，秋吉台野生動物園給我們上了精彩的一課：「風險商品化」。

傳統動物園只能收取低廉的門票，因為它提供的是缺乏刺激感的「基礎服務」；而秋吉台野生動物園透過將人類關進籠子（場景反轉），提供了一套「安全模擬求生」的體驗。他們成功將餵食猛獸的「心跳加速」，轉化為消費者願意掏出高價購買的「體驗溢價」。

當你能夠在一套「絕對受控的安全環境」中，精準釋放一部分的「刺激與失控感」給顧客時，這項服務的商業價值就會呈指數型上升。

那七十公分的距離，不僅僅是人與野獸的物理間距，更是這家企業精心計算出來的「商業護城河」。

在您的企業或服務流程中，是不是也存在著某種可以被安全包裝、用來強烈刺激顧客感官與記憶點的「七十公分」呢？找出它，或許這就是您創造驚人溢價的下一個商業契機。

小老虎

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