2026-03-28 22:42 我是凱南Kenan
屏東琉球鄉美食【烏鬼洞5號餐館(烏鬼洞5號食堂)】烏鬼洞景點熱門熱炒店｜大啖多樣小琉球特色美食｜平價餐廳｜適合家庭、三五好友旅遊用餐名單
當天大約中午左右玩到了「小琉球烏鬼洞」，直接推薦大家在烏鬼洞風景區出入口對面的商店街吃午餐，如果是跟家人或三五好友出遊很適合來這家【烏鬼洞五號餐館】，半開放式的用餐空間，大啖一道道具有小琉球風味的在地熱炒美食，又有櫻花蝦炒飯、炒琉球板條、炒麵等主食，也能吃到炒鯊魚肚、炒小卷、清燙小卷、香酥魚卵、飛魚卵香腸、鬼頭刀香酥魚肉、櫻花蝦炒蛋等鮮味熱炒及酥炸類小吃，當然也少不了時蔬和湯品，店內販售的品項是一口氣說不完的豐富，有選擇障礙的朋友，店家也貼心搭配好在地風味餐，推薦給自由行的散客族群，來吃過一次便會對小琉球美食留下美味難忘的印象喔！
【烏鬼洞5號餐館(烏鬼洞5號食堂)】
地址：屏東縣琉球鄉信義路49號
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【烏鬼洞5號餐館(烏鬼洞5號食堂)】
地址：屏東縣琉球鄉信義路49號
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