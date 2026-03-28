20週年的「淡水紫藤花園」入園門票350元，貴嗎？

一年只有20天左右的最佳觀賞期，專人照顧的花園，只在紫藤花開最美的時刻開放入園，只要花費350元，不僅可以享受花開之美，還有那鳥語花香的超自然環境，園區的環境就是會讓人放鬆，心情愉悅的什麼煩惱都離開，超值得划算。更何況20週年推出優惠方案，購買茶樹精油一瓶，可免費入園。

貴嗎？多次參訪後的心得，就是我的答案！

紫藤是需要細心照顧💕

全日照、重修剪、控水分、適度施肥，

需要選擇光照充足處（每日至少6小時直射光），並搭建堅固花架。

紫藤是強力攀緣植物，枝條粗壯，需建立堅固的棚架、涼亭或花

生長季需要水分充足，忌積水。花少或不開花ㄝ 通常是日照不足、氮肥過多或修剪不當（剪去花芽）導致。



冬季落葉期進行重修剪以促進花芽分化，春季與秋季是施肥關鍵期。



🔻紫藤生長迅速，需要耐心等待（有時需3-5年成熟才大量開花）





從2014年第一次拜訪一號店的之後，時間過得可快，着迷紫藤花開之美，竟也超過十年了，不論是攀爬在棚架上，或是栽種在大花盆裡、種在土裡栽培的，都好看，三月天最被關注的賞花情報，追蹤官網，隨時掌握即時花況。

🔻巧遇園主分享，照顧管理紫藤花園，一年的人資費用，超過新台幣五百萬，一個人350元觀賞一次，貴嗎？看到就賺到了。

水源園區的淡水紫藤花園，不需要預約，開園時間都可以來賞花，8000坪的園區，想看多久就可以看多久，沒有限制。

🔺園區內供應有簡餐和飲品，每次來都可以待上半天，聞花香賞花，坐在戶外的休憩區放空冥想，或回到室內休憩區喝喝飲品吃吃簡餐，補給能量，悠閒中的享受。

🔺戶外休憩區，鳥語花香，最喜歡待在這裡，放空冥想得環境，超優的清新空氣。

🔻販賣部裡書法展，是賴文鏗園主個人分享專區，常見有興趣的遊客，好奇的問，這是園主親筆書寫的嗎？沒錯的！

觀察來到園區的遊客族群有團旅、小團體、個人自由行的都有，全年齡的成年人都有，拍照中擺拍時更是笑聲連連，快樂賞花行！

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