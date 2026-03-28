2026-03-28 21:33 ～17七公主的小天地～
【松山區咖啡】台北微風廣場美食，【成真咖啡】必吃彩虹飯、叻沙義大利麵！響應世界水資源日超加分【台北咖啡廳推薦】
已經忘了幾次回訪不同分店的成真咖啡，每次都有新料理可以嘗鮮，也能重溫最愛的經典餐點！更讓人覺得暖心的是，成真咖啡對水資源的守護與企業社會責任，讓人忍不住想支持到底，必推必再訪！
成真咖啡-微風廣場店
地址：台北市松山區復興南路一段39號2樓
電話：02-6605-8392
時間：週一至週日 11:00-2130
成真咖啡的微風廣場店，明亮溫暖的簡約風格讓人放鬆。木質桌椅、柔和燈光與綠植點綴，兼具舒適與文青感，還有提供私隱包廂，不論是一個人的咖啡時光或朋友聚餐，都能享受自在又溫馨的氛圍。
成真咖啡的菜單從早午餐、主餐飯類與義大利麵、開胃小點、甜點飲品一應俱全！
跟大家分享成真咖啡-微風廣場店的美味！
炙燒椒香雪紋豚彩虹飯 NT $380
濃叻沙海鮮義大利麵 NT $400
西班牙蒜辣蝦佐酸種麵包 NT $380
宇治京都抹茶舒服蕾 NT $380
蜂蜜鮮奶茶（冰）NT $170
紅玉茶香那提義式咖啡（熱）NT $170
炙燒椒香雪紋豚彩虹飯 NT $380
色彩繽紛的彩虹飯，一上桌就讓人眼睛為之一亮。炙燒雪紋豚帶有微微的椒香，搭配顆粒分明的米飯與鮮豔蔬菜，每一口都是視覺與味覺的雙重享受，吃起來香氣十足，讓人忍不住一口接一口。
濃叻沙海鮮義大利麵 NT $400
濃郁的叻沙醬汁完美包覆每一根義大利麵，海鮮新鮮彈牙，帶有淡淡椰香和辣味的層次感。這道義大利麵口味獨特，是成真咖啡的招牌創意料理之一，讓人每一口都充滿驚喜。
西班牙蒜辣蝦佐酸種麵包 NT $380
蒜香濃郁、微辣開胃，蝦肉鮮甜彈嫩。搭配外酥內柔的酸種麵包沾上蒜香橄欖油與蝦汁精華，每一口都充滿蒜香與海鮮鮮味，越吃越涮嘴。
宇治京都抹茶舒服蕾 NT $380
抹茶控絕不能錯過的舒服蕾，淋上香濃宇治抹茶液與綿密奶霜完美結合，甜度恰到好處，入口即化，附贈抹茶紅豆更帶來滿滿的療癒感，是餐後的最佳甜點選擇。
蜂蜜鮮奶茶（冰）NT $170
紅玉茶香那提義式咖啡（熱）NT $170
冰涼蜂蜜鮮奶茶甜而不膩，奶香與蜂蜜香氣交織，是炎熱午後的清爽飲品，讓人一喝就想再來一口。
紅玉茶香那提以細緻奶泡搭配微微的茶香與咖啡香，口感溫潤而不苦澀，非常適合寒冷天氣裡慢慢品味。
成真咖啡在2026年世界水資源日推動「一小時關水行動」，用日常實踐永續理念，對於重視企業社會責任的餐廳，當然要支持！而每一次來成真咖啡都會從料理得到驚喜，也總能吃到熟悉又安心的經典美味。真的會讓人一直來……當然我也是！
成真咖啡-微風廣場店
地址：台北市松山區復興南路一段39號2樓
電話：02-6605-8392
時間：週一至週日 11:00-2130
官網：https://www.cometrue-coffee.com/
FB：https://www.facebook.com/cometrue10216/?locale=zh_TW
IG：https://www.instagram.com/cometrue_breezecenter
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