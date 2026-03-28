新疆《大盤雞麵》｜一碗吃到鼻水直流的巷弄美味，味蕾先行的旅行

誤打誤撞吃到的一碗麵，意外地讓人記憶深刻。

這一份大盤雞麵 吃得我鼻水直流。在街頭隨意走進一家主打陝西風味的小店，看到有維吾爾族的麵食，就坐了下來。

這碗新疆麵食料理，或許不如食譜裡描述得那樣講究費工，但味道不是第一口就驚艷，而是吃著吃著，隨著熱氣與辛辣在舌尖交織，慢慢堆疊上來。

雞肉的油香混著蔥段的清甜，馬鈴薯與辣椒一同燉煮，帶出微微的麻與辣。

Q彈帶勁的麵體吸附著湯汁，簡單，卻很有力道。

吃得過癮之餘，心裡也暗自盤算，下次要再來試試那傳說中的皮帶麵。

看著空碗，思緒不自覺飄遠。

新疆，一直在我的旅行清單裡。那片遼闊的土地與風土文化，多半來自課本與影像的拼湊，至今仍停在想像之中。

雖然人還沒到那裡，但味覺先行，已經領我踏上這段未竟之旅。