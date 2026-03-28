2026-03-28 11:47 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜中西區。「府前烤鴨專賣店」飄香27年知名烤鴨店，從三角窗舊址搬遷至全新的店面。
位在府前路上大大紅色扛棒很顯眼。
「府前烤鴨專賣店」創立1999年至今27年歷史，原店面地處在很顯眼的三角窗，也是台南市很知名的烤鴨店之ㄧ，據說原址因屋主需要整修店面，因此才搬遷至目前店面繼續營業，小高得知訊息立馬收入口袋名單，直到開幕半年後專程前來購買，來到店面發現門面很整潔舒服，服務員都是原班原馬老員工，掌廚者就是創店老闆娘本人，觀察菜單烤鴨整體價位很合理，小高就外帶半隻烤鴨回家享用，品嚐完覺得美味定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。
透天店面門面不大騎樓下有吊掛鴨隻，這些整隻烤鴨有烤好的和未烤的。
騎樓下有擺放2座碳烤爐來炭烤鴨隻。
一樓小小的店面就擺放著料理台，店面很小因此提供外帶的服務。
牆面掛著菜單供客人點餐參考，半隻烤鴨定價是340元，全隻烤鴨定價是630元。
料理台裡是老闆娘親自切鴨肉。
小高就購買半隻烤鴨340元。
這半隻烤鴨有附上自製的荷葉餅、蔥段及醬汁等供顧客搭配享用。
這烤鴨份量足夠表面油油亮亮真美觀。
這鴨皮焦香帶點油脂肉質軟Ｑ很好吃。
這碗裡是經過熱炒過的半隻鴨架。
這鴨肉整體口感沙茶味種很開胃好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「府前烤鴨專賣店」銷售空間整潔舒服,服務很親切,整體口感有水準定價合理範圍,值得樂天小高推薦給您品嚐。
店家資訊：府前烤鴨專賣店
地址: 700臺南市中西區府前路一段106號
營業時間：10:30–19:00（週一公休）
電話: 06-213-0087
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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