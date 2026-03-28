2026-03-28 11:08 舌尖上的旅人 Eric Hsu
室內玩到戶外！捷絲旅礁溪推「春日小匠人」 手作藺草再逛蘭花園
迎接春季到來，捷絲旅宜蘭礁溪館推出全新「春日小匠人」住房專案，結合角色扮演、手作體驗與戶外遊程，讓假期充滿樂趣，提供2天1夜、3天2夜等選擇，3天2夜四人家庭同行1泊1食，每人每晚1256元起，CP值超高。
針對親子客群推出的小小匠人專案，讓孩童換上裝備開啟新任務，2天1夜方案包含住宿與翌日早餐並提供手作體驗優惠加購，此次攜手「臺南市職人匠心傳統工藝推廣協會」合作打造「藺草子」手作體驗，活動中運用榻榻米杯墊製作後剩餘的藺草蓆面與尼龍布邊，引導孩子自由創作，讓每件成品都成為獨一無二的創意呈現。3天2夜方案包含「藺草子」手作課程，加送金車礁溪蘭花園附設動植物生態館門票，讓旅程從館內職人體驗延伸至戶外自然場域。
館內「傳統遊藝間」同步變身「小小匠人工坊」打卡空間，以藺草元素呈現職人工作場景，讓孩子於體驗過程中留下珍貴影像。專案價格2天1夜雙人房3348元起，3天2夜四人房10044元起。
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