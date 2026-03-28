清明連假聚餐首選！燒肉殿 10 週年海陸豪華盛宴登場 1299元品味厚切牛舌

記者/鄭欣宜報導

面對近年餐飲市場原物料成本持續攀升、價格普遍調整的趨勢，位於大安區的人氣燒肉品牌「燒肉殿」於迎接品牌成立10週年之際，宣佈推出期間限定「10週年慶套餐」，並以實際行動回饋消費者，主打高品質卻更親民的價格策略。

簡潔醒目的店面設計，搭配醒目的招牌燈，好吃燒烤吸引不少老饕慕名而來。圖/燒肉殿提供

此次推出的10週年慶套餐，每人只要1299元，即可享用包含坊間居酒屋一份近千元的厚切牛舌和橫隔膜、公主和牛肩小排、明蝦、小龍蝦、紅鱈蟹腳等多樣高檔食材，集結海陸精華，讓消費者以更輕鬆的價格，體驗豐盛又有質感的燒肉饗宴。

厚切牛舌熱氣騰騰、新鮮美味，吸引愛吃燒肉的老饕。圖/燒肉殿提供

隨著清明連假（4月3日至4月6日）四天連續假期即將到來，聚餐、出遊需求升溫，燒肉殿也看準節慶聚會商機，推出高CP值套餐選擇，無論是親友聚會、朋友相約或家庭聚餐，都能輕鬆享受一場滿足感十足的燒肉盛宴，成為連假期間的熱門用餐選擇之一。

燒肉殿表示，在整體市場價格上揚的環境下，品牌選擇「逆勢操作」，希望透過價格調整與套餐升級，降低消費門檻，讓更多消費者在經濟壓力下，依然能自在享受高品質燒肉。此次10週年慶，不僅是品牌的重要里程碑，更是回饋長期支持顧客的一次誠意展現。

每張桌子皆配備烤爐與抽風設備，讓顧客可以安心享受燒烤的樂趣。舒適的座椅與寬敞的用餐空間，適合全家大小來用餐。圖/燒肉殿提供

業者進一步指出：「我們希望做到的是，用更實在的價格，提供更有感的享受。」從食材選擇到整體用餐體驗，皆持續優化，只為讓每一位來訪的顧客，都能感受到物超所值的滿足感。

菜色選擇多元，包含各式牛肉、豬肉、雞肉、羊肉、海鮮，以及熟食、小菜、野菜與甜點。圖/燒肉殿提供

隨著4月1日活動正式開跑，加上清明連假助攻，預期將帶動一波來客熱潮。燒肉殿也誠摯邀請消費者把握假期時光，與親友一同前來歡慶10週年，享受一場兼具品質與價格優勢的燒肉盛宴。

燒肉殿

地址：大安區敦化南路一段160巷19號

電話：(02) 2731-5415