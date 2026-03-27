2026-03-27 22:46 冠婷生活趣
只要一個蒸籠，在家輕鬆辦出桌級鴨肉料理，10分鐘復刻新營老店經典
[2026宅配美食推薦]華味香鴨肉饗宴，2026必囤宅配冷凍料理包，只要一個蒸籠，在家輕鬆辦出桌級鴨肉料理，10分鐘復刻新營老店經典，精燉鴨肉羹、藥膳醉鴨、滷香鴨翅、鴨油拌麵、燙青菜拌鴨油
文章目錄
- 2026必囤宅配冷凍料理包開箱
- 真空冷凍料理包系列
- 精燉鴨肉羹 185元
- 滷香鴨翅 160元
- 冰釀藥膳醉鴨 250元
- 禮盒系列
- 鴨麵禮盒 300元
- 精選鴨油禮盒組 750元
- 10分鐘復刻華味香經典人氣小吃
- 精燉鴨肉羹
- 藥膳醉鴨
- 滷香鴨翅
- 鴨油拌麵
- 燙青菜拌鴨油
- 消費資訊
- 華味香宅配美食評價好嗎
- 2026必囤宅配冷凍料理包相關資訊
2026必囤宅配冷凍料理包開箱
真空冷凍料理包系列
精燉鴨肉羹 185元
這道是華味香傳承80年的美味靈魂！
鴨肉羹湯頭帶著南部特有的微甜，勾芡恰到好處不會過於厚重，鴨肉片經過精燉依然保持彈性、不乾柴。
滷香鴨翅 160元
下酒與追劇必備！
使用古法滷製，香氣深鑽入骨髓。
冰釀藥膳醉鴨 250元
相當考驗功力的冷盤料理。
選用肥美鴨肉，浸泡在特製藥膳與酒香中，香氣高雅不刺鼻。
禮盒系列
鴨麵禮盒 300元
將店內的招牌麵食，轉化為自用送禮都適合的精緻禮盒，內附華味香手工麵條與獨家蔥酥鴨油。
精選鴨油禮盒組 750元
廚房裡的液體黃金禮盒！
比起一般豬油更健康，香氣也更優雅。
10分鐘復刻華味香經典人氣小吃
忙碌上班族的優雅餐桌，只需要一個蒸籠。
鴨肉羹、鴨翅、醉鴨通通放入蒸籠，利用水蒸氣的熱度均勻滲透，不僅能鎖住肉汁，更能還原店內現做的口感。
利用煮麵的時間，旁邊同時燙上一把時令青菜，10分鐘開飯！
精燉鴨肉羹
大多數宅配鴨肉羹最怕肉質變柴、湯底變淡，加熱後跟在店內吃的相比還原度有90%。
每一口都能可以喝到大量鴨肉、精選食材堆疊的自然鮮甜，加入一點點烏醋，層次感瞬間提升。
藥膳醉鴨
冰涼的鴨皮帶著晶瑩的肉凍，直接退冰享用或加熱再吃的鴨肉口感都相當軟嫩，酒香完美中和了鴨肉的油脂感，吃起來非常清爽，非常適合做為開胃菜或下酒菜享用。
滷香鴨翅
外皮Q彈、肉質結實有嚼勁的滷香鴨翅，滷汁鹹甜適中，咬開後藥膳與多種香料的餘韻在嘴裡散開，讓人一支接一支停不下來。
鴨油拌麵
水沸騰後下鍋5分鐘，撈起後拌入華味香蔥酥鴨油。
口感軟Q的麵條吸附了鴨油的香氣，濃郁的古早味彷彿讓人瞬移到華味香鴨肉羹總店。
燙青菜拌鴨油
只要一小匙，平凡的青菜瞬間升級成餐廳級料理。
燙好的青菜瀝乾，淋上一勺華味香鴨油與少許鹽巴，青菜瞬間變得翠綠油亮，充滿迷人的鴨油香氣。
消費資訊
購買日期：2026/02
付款方式：信用卡、銀行轉帳、貨到付款。
華味香宅配美食評價好嗎
神還原的經典鴨肉羹、香氣層次感豐富的滷香鴨翅與藥膳醉鴨、成為廚房萬用醬料之一的噴香鴨油。
精燉鴨肉羹加熱後的味道與在華味香鴨肉羹總店吃到的相似度高達 90%；藥膳香氣入骨、酒香雅緻的藥膳醉鴨與滷至入味不過鹹的滷香鴨翅，很適合當作聚餐的下酒菜；還有，只要一匙，就可以賦予普通的燙青菜或麵條老店靈魂的鴨油。
2026必囤宅配冷凍料理包相關資訊
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