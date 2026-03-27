希臘夢幻遊(1)四大島嶼慢旅，遇見浪漫愛琴海

希臘島嶼有各式風貌，除了是有浪漫藍白房子的度假勝地，你知道還能探索大自然洞穴美景與閱讀歷史悠久的古文明嗎？希臘島嶼是旅人嚮往地中海風情的最佳去處，本文介紹最值得一遊的四個島嶼，讓你感受它們各自的精彩。

錯綜複雜的白色迷宮—米克諾斯島

為了防禦海盜，米克諾斯街道窄小且錯綜複雜，為了反射陽光熱能，白色房子林立成為建築主色調，行走在此猶如穿梭在白色迷宮中。這裡每一間房子都各具特色，居民喜歡在門框、窗框、屋頂或是樓梯漆上繽紛的色彩，顏色對比搶眼好看極了！每個轉角幾乎都能拍出美照，巷弄間還可發掘許多特色小店，甚至國際時尚品牌也在此開了分店呢！

米克諾斯以「風之島」聞名，這五座建於16世紀龐大的白色風車，利用強勁的海風磨麥製麵粉，是當時愛琴海重要的穀物加工中心。每當夕陽西下，白牆總會染上一層美麗的金色光影，是旅客拍照與觀賞日落的熱門景點，更是希臘最具代表性的視覺標誌。

天堂海灘白天是逐浪享受陽光的沙灘，日落時分世界頂尖DJ接管現場，音樂重低音隨著海風擴散，將整片沙灘變成巨大的露天舞池，成為萬頭鑽動的露天派對，被稱為「歐洲最狂海灘之一」，是米克諾斯最具代表性的派對文化。

藍頂白牆教堂的經典呈現—聖托里尼島

西元前1500年，一次巨大的火山爆發形成聖托里尼現今的火山口海灣，島上的城鎮大多建在火山懸崖上，俯瞰整片愛琴海。令人一眼難忘的是此處白色牆壁配上藍色圓頂的建築，大多數是東正教教堂，因造型特殊是風景名信片常見的風景，也是愛琴海浪漫的代表。

在費拉可見到建築一層層延伸到海的盡頭，白天是浪漫的藍白建築，夜晚則化為點點燈火，在不同時段展現不同的風貌。驢子曾是連接舊港與山頂小鎮最原始的交通工具，如今騎乘驢子到山頂成為非常難得的觀光體驗，500多個陡窄石階，騎驢子往上行刺激又好玩。

伊亞有號稱「全世界最美的愛琴海夕陽」，它的美不只是太陽落入海面，而是整座懸崖城鎮與光影共舞，讓原本純白的房屋從粉橘變為金紅色，而藍頂教堂與風車成為優雅的前景剪影，當太陽沉入愛琴海的那一刻，聚集的旅人會自發性鼓掌歡呼，那種跨越國界共同讚嘆大自然的感動，是伊亞獨有的儀式。

韓劇《太陽的後裔》拍攝地—扎金索斯島

扎金索斯島是一處把藍色發揮到極致的地方，站在懸崖看著沉船灣那片藍到不真實的海水，讓人體悟原來世上真有如夢境般的風景。沉船灣沙灘上有一艘1980年走私船的遺骸，因海難而擱淺在沙灘上，形成著名的海灘景觀，是韓劇《太陽的後裔》拍攝地，也讓人聯想到宮崎駿《紅豬》中，那個隱密的世外桃源。

這裡有數個連綿的天然石拱門與洞穴，當陽光穿過海水射入洞穴，白色岩壁會將光線反射，讓整座洞穴呈現出一種帶有螢光感的「電光藍」，陽光與海水融合讓四周充滿藍色光芒，船隻穿行其間，彷彿進入一個會發光的海洋世界，更像是一個非常超現實的夢境。

歐洲古老文明發源地—克里特島

克里特島是希臘最大及人口最稠密的島嶼，也是歐洲米諾斯古文明發源地，這座「克諾索斯宮殿遺址」是當時政治與文化中心，擁有規模宏大的宮殿，宛如一座巨大的迷宮，前衛的建築設計、鮮豔的壁畫與複雜的城市規劃，展現古時海權帝國的歷史榮光。

這座克里特島首府市中心著名的地標「獅子噴泉」，是威尼斯共和國時代建造，由四隻支撐水盆的雄獅組成，噴泉下方的圓柱形底座上，刻畫極其精美的神話浮雕，展現17世紀精湛的石雕工藝。這座噴泉不只是藝術品，更是透過長達15公里的輸水管線，為整座城市提供清涼的飲用水。

永信旅行社有兩個行程有上述景點的安排，米克諾斯與聖托里尼是共同景點，另有札金索斯及克里特島兩種選擇，想感受希臘島嶼的魅力不妨參考，相信能帶給你難忘的旅程。

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