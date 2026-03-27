史上規模最大海上花火節！澎縣府攜手《七龍珠 Z》跨界合作

臺灣觀光雙年曆國際級活動-「2026 澎湖國際海上花火節」將於 5 月 4日盛大開幕。澎湖縣政府今（27）日於交通部觀光署旅遊服務中心辦理台北記者會，向全球旅客揭曉活動亮點，邀請全球旅客及熱血粉絲於今年夏天走進澎湖，親身感受最具震撼力的海島花火盛典。

▲2026澎湖國際海上花火節-主視覺

今年花火節規模全面升級，除了首度攜手經典動畫《七龍珠 Z》跨界合作，更擴大辦理至 8 月底，將施放 33 場次的煙火秀，規模為歷年之最，並且邀集來自三大洲、6 個國家的國際煙火團隊共同參與，其中開幕場將由日本團隊擔崗演出，展現世界級煙火藝術水準。根據縣府規劃，花火節期間煙火秀將長達 600 秒，開、閉幕更升級至 720 秒，施放規模堪稱全台之最。

2026 澎湖國際海上花火節，最大的特色就是煙火施放點距離觀賞區僅300 公尺，同時 700 台無人機科技展演，透過空中編隊與光影變化，打造結合煙火、科技與海景的多層次視覺盛宴。，今年與《七龍珠 Z》合作，不僅是視覺與 IP 的結合，更象徵一種精神的連結。《七龍珠 Z》所傳達的「不斷挑戰、永不放棄、團結奮戰」精神，與澎湖在海島環境中所展現的堅韌與活力相互呼應，透過煙火與無人機展演重現經典場景，打造熱血與感動兼具的夜空演出。

▲2026 澎湖國際海上花火節將於 5 月 4日盛大開幕。

為豐富活動內容，縣府今年也特別規劃多樣性的周邊活動，包括集合百攤特色店家的花火市集、七龍珠主題公園、主題裝置藝術、角色打卡村、互動集章活動及聯名商品快閃店等，打造沉浸式觀光體驗，串聯在地景點、商圈與跳島旅遊，提升整體旅遊魅力。

記者會中，也公布了花火節舞台活動的卡司名單，開幕表演將邀請十鼓擊樂團跨海演出，同時安排 MARZ23、陳華以及影歌視三棲藝人王識賢擔綱演出嘉賓，閉幕場則由澎湖縣青少年交響樂團帶來精彩演出，並邀請Kimberley 陳芳語、林凡以及金曲獎最佳樂團糜先生登台，陣容堅強。除此之外，今年花火節也透過公開徵選表演團體，邀請全國優秀表演團隊，集結到花火節舞台一展魅力。

▲2026澎湖國際海上花火節首度攜手經典動畫《七龍珠 Z》跨界合作。

縣府今年特別推出「七龍珠 Z 星空電影院」，要讓旅客在海風與煙火交織的夜空下，享受沉浸式觀影體驗。澎湖縣政府表示，搭配煙火、無人機、市集與主題活動，從白天到夜晚、從本島到離島，今年花火節要將澎湖全面打造「一站式夏日旅遊體驗」。