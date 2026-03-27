4月免費快閃店一次收！《《獵人》《KKOTKA》《卡娜赫拉》全登場，北中南5大打卡點搶先看。圖片來源：WAYTOFUN楽玩多、WeTrust信賴互動、野獸國提供

不知不覺，2026已經要邁入4月了，這個月的快閃店熱鬧到不行。不只有可愛IP角色卡娜赫拉《莓果祭典》、《勾卡KKOTKA》，還有掀起回憶殺的《暗殺教室》劇場版快閃店，而且活動北中南部都有，除此之外還幾乎通通免費入場。今天女子漾就幫大家整理5大必逛快閃店，不管是想拍照、收周邊，還是單純走走放鬆，照著踩點就對了～

4月快閃推薦1.卡娜赫拉《莓果祭典》快閃店

莓果系少女心爆擊！卡娜赫拉《莓果祭典》快閃店登陸台中草悟廣場

春天的可愛代表，絕對少不了卡娜赫拉的小動物！這次P助與粉紅兔兔直接把整座草悟廣場變成莓果祭典，從入口就能看到滿滿草莓與藍莓元素堆疊出的夢幻場景。

莓果聖代。圖片來源：WeTrust信賴互動提供

現場打造六大打卡點，包括超巨大「莓果聖代」、「草莓龍出動」、「閃亮莓」、「甜莓扭蛋」以及熱鬧的「繽紛莓果市集」，每一區都不是單純拍照背景，而是帶有故事感的場景設計，像是坐上草莓龍開啟冒險、或走進滿是甜點的市集氛圍，拍起來更有沉浸感。

草莓龍出動。圖片來源：WeTrust信賴互動提供

甜莓扭蛋。圖片來源：WeTrust信賴互動提供

除了拍照，現場同步推出近50款莓果系列周邊，從日常實用的串珠掛飾、零錢包、ID卡套，到通勤族會用到的側背包、飲料提袋，再到居家療癒系的抱枕與收納盒，整體選品偏向「日常可愛化」，不是只收藏，而是可以真的帶進生活裡。

近50款莓果系列周邊_卡哇伊「串珠掛飾」、超萌「大頭零錢包」一起帶回家。圖片來源：WeTrust信賴互動提供

近50款莓果系列周邊。圖片來源：WeTrust信賴互動提供

《卡娜赫拉的小動物 莓果祭典》 活動日期：2026年3月20日（五）～5月17日（日）

活動地點：PARK2 草悟廣場（台中市西區英才路534號）

營業時間：11:00－21:00

圖片來源：WeTrust信賴互動提供

4月快閃推薦2.《KKOTKA》快閃店

韓系療癒感滿點！勾卡KKOTKA快閃店把A11變成春日花園

短尾矮袋鼠勾卡KKOTKA這次以「春日花園派對」為主題，把整間快閃店變成充滿黃色含羞草的溫柔空間。五大打卡點包含「主視覺打卡牆」、「春日花園派對」、「花花心意」、「愛心勾卡KKOTKA」以及「賣萌四連拍」，整體視覺走的是柔和粉嫩路線，不是強烈可愛，而是偏日常療癒感，很適合拍出有氛圍的照片。

愛心勾卡 KKOTKA。圖片來源：WeTrust信賴互動提供

周邊同樣走生活風格路線，像是飾品收納盒、無框畫、磁吸燈箱，到上班族會用的便當盒、馬克杯、證件套，再延伸到帽T、編織包與抱枕，幾乎把療癒感延伸到日常所有角落。

毛巾繡鑰匙圏。圖片來源：WeTrust信賴互動提供

飾品收納盒。圖片來源：WeTrust信賴互動提供

帽T。圖片來源：WeTrust信賴互動提供

編織包。圖片來源：WeTrust信賴互動提供

《勾卡KKOTKA 快閃店》 活動日期：2026年4月2日（四）～5月3日（日）

活動地點：新光三越信義A11 B1

主視覺打卡版。圖片來源：WeTrust信賴互動提供

4月快閃推薦3.《暗殺教室》劇場版快閃店

是誰的童年回憶殺！《暗殺教室》劇場版快閃店北中南同步開跑

《暗殺教室》劇場版上映同步推出限定快閃店，直接把粉絲的青春回憶搬進現場！現場三大打卡點包含「10週年大合照」、「我們的時光」主題牆，以及潮田渚、赤羽業角色立牌，其中畢業合照區幾乎是情緒爆點，一看就會被拉回當年追番時的記憶。

10週年大合照。圖片來源：WeTrust信賴互動提供

角色人形立牌。圖片來源：WeTrust信賴互動提供

商品部分規模更是誠意滿滿，近80款周邊包含盲抽立牌、大徽章、夜光流沙杯墊、滑鼠墊、ID卡套等，從收藏到實用一次滿足，對粉絲來說幾乎是進去就很難空手出來。

近80款全新周邊強勢來襲。圖片來源：WeTrust信賴互動提供

近80款全新周邊強勢來襲。圖片來源：WeTrust信賴互動提供

店內實景照-貼布繡。圖片來源：WeTrust信賴互動提供

《暗殺教室 劇場版快閃店》 活動日期：2026年3月27日（五）～4月29日（三）

活動地點：台北京站、台中大魯閣、高雄大遠百威秀影城



4月快閃推薦４.《SSEBONGRAMA》快閃店

不走浮誇可愛！SSEBONGRAMA快閃店主打「情緒療癒空間」

如果你已經看膩高彩度可愛風，這個快閃店很推薦去逛！《SSEBONGRAMA》以「SSEBONG’S ATELIER」為主題，把空間打造為一間生活感工作室。角色BOORI、COCORI、MONDE不只描繪快樂，也呈現焦慮與平凡，這次快閃店則把這些情緒轉化為沉浸式場景，讓整體更像是一個「情感避風港」。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

現場設計偏向慢節奏體驗，，可以停下來感受空間與角色故事，而且快閃店空間很大，二樓還有GD的貓「ZOAful Winter」及LINE FRIENDS的周邊商品，特別適合想找個地方放鬆、或最近有點疲憊的人。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

《SSEBONGRAMA 快閃店》 活動日期：2026年3月27日（五）起

活動地點：AIPXA LAND（台北市大同區南京西路44號）



4月快閃推薦5.TAEMori《COZY NEST 快閃店》

療癒感直接拉滿！TAEMori《COZY NEST 快閃店》化身「耍廢也很幸福」的舒適窩

如果說有哪一檔快閃店是「走進去就不想出來」，TAEMori絕對榜上有名，這次以「COZY NEST 舒適窩」為主題，整體空間用溫暖鵝黃色搭配柔和馬卡龍色，打造像家一樣的放鬆場景，從沙發、床鋪到生活角落，都藏著TAEMori的可愛身影。TAEMori本身就帶有溫柔陪伴的設定，這次透過居家場景延伸，讓人有種「被好好接住」的感覺，除了拍照打卡外，也可以和角色待著放空一下。

COZYNEST快閃店。圖片來源：野獸國提供

COZYNEST快閃店。圖片來源：野獸國提供

COZYNEST快閃店。圖片來源：野獸國提供

COZYNEST快閃店。圖片來源：野獸國提供

COZYNEST快閃店。圖片來源：野獸國提供

COZYNEST快閃店。圖片來源：野獸國提供

周邊部分同樣誠意滿滿，一次推出12款限定商品，從小夜燈、抱枕、室內拖鞋，到公仔與絨毛吊飾，幾乎把「療癒生活」全部包進來。加上台灣限定收納小包、相簿與貼紙等實用單品，無論收藏或日常使用都很可以。

COZYNEST快閃店商品。圖片來源：野獸國提供

COZYNEST快閃店商品。圖片來源：野獸國提供

現場還有早鳥明信片、小卡隨機贈送與滿額抽獎活動，收藏控絕對會失控，唯一要注意的是採分時段整理券入場，熱門時段很容易滿，想逛建議提早到場卡位。

COZYNEST快閃店商品。圖片來源：野獸國提供

《TAEMori COZY NEST 快閃店》 活動日期：2026年3月27日（五）～4月19日（日）

活動地點：微風南山 2F（台北市信義區松智路17號）

營業時間：依百貨營業時間為準

圖片來源：野獸國提供

4月快閃推薦6.《HUNTER×HUNTER》獵人快閃店

全球動漫迷期待已久的《HUNTER×HUNTER》快閃店將在3月登場！展覽以七大經典篇章為主軸打造沉浸式場景，帶粉絲重返小傑、奇犽的冒險旅程。從故事起點「獵人試驗篇」，到情緒張力十足的「蟻王篇」，每個區域都以原作名場面設計，讓人彷彿走進漫畫世界。

展場還設計互動體驗，其中最受期待的就是「水見式」念能力測試裝置，透過模擬水量變化與結晶效果，讓粉絲測試自己屬於六大念能力系哪一類，儀式感十足。另外「貪婪之島」大型互動抽獎機也同步登場，每次300元即可參加遊戲，有機會抽到限定周邊。

圖片來源：WAYTOFUN楽玩多提供

商品區更是粉絲的天堂，推出百款以上台灣首發周邊，包括念能力吊飾盲盒、西索撲克牌、庫洛洛拖鞋、飛坦直傘等角色商品，還設有抽卡機、拍貼機與姓名貼機，粉絲們快筆記快閃活動資訊！

圖片來源：WAYTOFUN楽玩多提供

《HUNTER×HUNTER》獵人快閃店 活動期間：2026/03/20(五)－05/17(日)

活動時間：11:00－19:00

活動地點：松山文創園區 南向製菸工廠