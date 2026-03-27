週末不知道去哪嗎？跟著LE SSERAFIM趣跑咖！台北7間爆紅咖啡廳一次收。圖片來源：片山西點、passer

先前金唱片頒獎典禮期間，LE SSERAFIM 成員宮脇咲良在台北行程中打卡的「鴉埠咖啡」意外掀起社群熱議，也再次證明台北的咖啡文化早已不是只有老字號與連鎖品牌撐場；近幾個月，城市各區悄悄冒出不少風格鮮明的新咖啡打卡點，從老宅改建的靜謐空間、結合選物與展覽的複合式咖啡館，到主打單品手沖與極簡設計的小型咖啡吧，每一家都在細節中展現不同的生活態度與美學語言。

無論你是想找個角落放空、帶本書慢慢讀，還是單純想和朋友聊天拍照，都能在這些新店中找到剛剛好的節奏；更重要的是，這些咖啡廳幾乎都位在捷運可輕鬆抵達的範圍內，不需要特地拉車跑遠，只要一個午後，就能替週末安排一場不被行程追著跑的小旅行，這篇女子漾推薦你 7 間咖啡廳，讓咖啡成為城市裡最溫柔的停靠點。

咖啡廳推薦1.鴉埠咖啡 (Yaboo Café)

地址：臺北市大安區永康街41巷26號

營業時間：平日 12:00-23:00、假日 11:00-00:00

鴉埠咖啡本來就受到許多咖啡族關注了，在 Google 上有一千多則評論並達到 4.5 顆星的高評價，更有網友分享在 LE SSERAFIM 打卡前，這裡就已經很難預約了，因為開到深夜更成為許多人晚上加班、讀書的好去處，也成為了文青的聚集處，店裡還有隱藏特調「隨便你」與「隨便我」，讓咖啡師隨意調配或是根據客人喜好做選擇非常特別。

圖片來源：鴉埠咖啡

圖片來源：鴉埠咖啡

咖啡廳推薦２.有kaffe冇

地址：臺北市大安區信義路三段147巷36弄24號

營業時間：10:00-18:00（每日）

店內有兩層樓加戶外區，其中二樓有一區的擺設以歐式廚房風格為主，整體氛圍溫馨舒適，讓人有種走進朋友家作客的自在感。咖啡表現相當亮眼，風味乾淨順口、不帶苦澀；甜點部分很推薦蘋果派，口感與香氣都令人驚喜。更有趣的是，這裡連 SUPER JUNIOR 的銀赫都曾造訪過，可見咖啡實力確實不容小覷。

圖片來源：有kaffe冇

圖片來源：有kaffe冇

咖啡廳推薦3.片山西點

地址：臺北市大安區樂業街37號

營業時間：13:00-19:00（週一公休）

片山西點的甜品就像藝術品般精緻，從造型到細節都能看出對美感的高度要求，空間以大面積橘色磚牆搭配落地窗設計，明亮又具辨識度，整體散發出摩登時尚的氛圍；除了適合坐下來細細品嚐甜點之外，店家也提供客製蛋糕與甜品餐桌服務，無論是生日聚會或小型派對，都能為活動增添儀式感與話題性。

圖片來源：片山西點

圖片來源：片山西點

咖啡廳推薦4.GOLDEN CAVE

地址：臺北市大安區通化街259號1樓

營業時間：10:30-18:30

一樣也是在六張犁新開的咖啡廳，整體裝潢充滿金屬未來感，除了賣餐食、甜點之外，複合式的選物空間還聚集了設計師服飾、小物等等，邊喝咖啡還可以順便逛街，這對喜歡穿搭逛街又喜歡跑咖的人根本就是一舉兩得，如果遇到選擇障礙的話，還可以在店裡喝著咖啡吃著甜食慢慢決定。

圖片來源：GOLDEN CAVE

圖片來源：GOLDEN CAVE

咖啡廳推薦5.Cafe Parmentier

地址：臺北市大安區和平東路三段98巷2弄1號

營業時間：11:00-18:00（週一、二公休）

這家咖啡廳的開放式空間搭配歐式建築風格的裝潢，坐在裡面彷彿置身於歐洲小巷，充滿異國風情；同時又帶有韓國聖水洞咖啡廳的時髦氛圍，讓人不自覺放慢腳步細細欣賞環境。除了各式精緻飲品之外，非常推薦他們的招牌甜點「檸檬橄欖油蛋糕」，橄欖油與蛋糕完美結合，使口感更加順滑柔潤，搭配咖啡更能提升整體層次，無論是下午茶還是小聚，都非常合適。

圖片來源：Cafe Parmentier

圖片來源：Cafe Parmentier

咖啡廳推薦6.NUMERO QUATER

地址：臺北市信義區忠孝東路四段553巷22弄5號

營業時間：11:00-18:00（週一至三）、11:00-22:00（週四至日）

這家咖啡廳的開放式空間搭配歐式建築風格的裝潢，讓人彷彿置身歐洲小巷，充滿濃厚異國風情；同時又帶有韓國聖水洞咖啡廳的時尚感，氛圍輕鬆又有設計感。除了各式飲品之外，非常推薦他們的特色甜點「檸檬橄欖油蛋糕」，橄欖油融入蛋糕中，讓口感更加順滑柔潤，搭配咖啡享用，更能提升風味，是下午茶或小聚的絕佳選擇。

圖片來源：NUMERO QUATER

圖片來源：NUMERO QUATER

咖啡廳推薦7.passer

地址：臺北市大安區和平東路三段70之3號2樓

營業時間：11:00-18:00（週日、一公休）

在平凡無奇的老宅二樓隱藏著這樣別有風味的咖啡廳，一走入「passer」，都市中的喧雜彷彿都被隔絕，大片窗戶引入自然光，讓人能一邊享用咖啡與甜點，一邊望著窗外放空發呆。店內還有提供插座，也很適合需要辦公或是讀書的大家，不過若遇到客滿的情況就會限時兩小時，大家可以再稍微留意一下！

圖片來源：passer

圖片來源：passer

除了以上介紹的幾間咖啡廳，你心中是否也有一間能讓人暫時放慢腳步、好好喘口氣的私房咖啡廳呢？也許是隱藏在巷弄裡的小店，也可能是擁有獨特氛圍的老屋改建空間，無論大小，只要能帶來片刻寧靜都很珍貴。

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