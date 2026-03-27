85℃新品爆紅！愚人節「小桃氣買一送一」、苦瓜爆檸雙話題新品登場

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隨著氣溫逐漸回升，手搖飲市場進入春夏旺季，85℃近期同步推出話題新品與限時優惠，從甜系蜜桃氣泡到創意苦瓜檸檬系列，不只主打清爽口感，更結合節日與公益議題，成功掀起討論。

愚人節限定爆紅！「小桃氣」買一送一只要61元

85℃在4月1日愚人節推出限定快閃優惠，大杯人氣飲品「小桃氣」買一送一，兩杯只要61元。這款飲品主打蜜桃果香結合氣泡水，入口先是濃郁香甜，接著氣泡在舌尖跳動，甜而不膩的清爽感成為春日必喝款。

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夏季話題回歸！「苦瓜爆檸」打造清爽新層次

除了甜系飲品，85℃也同步推出「苦瓜爆檸茶」與「苦瓜爆檸咖啡」，於3月26日正式回歸。以檸檬清香搭配苦瓜微苦風味，透過手工爆打30下，讓酸、苦、香三種層次融合，入口清爽又帶回甘，成為夏季解膩代表款。

茶飲版本走清新路線，而咖啡版本則結合果香與咖啡醇厚感，呈現更有記憶點的創意風味。

不只是飲料！聯手全障運傳遞「不怕苦」精神

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苦瓜系列結合115年全國身心障礙國民運動會暖身宣傳，以「不怕苦，一起拼」為概念，象徵運動員面對挑戰的堅持與毅力。透過全台門市曝光，讓消費者在品嚐飲品的同時，也能關注即將於5月在新北登場的體育盛事，提升品牌社會連結。

每週五咖啡日！第二杯半價再掀省錢熱潮

除了新品，85℃持續推出固定優惠，每週五「咖啡日」享中大杯咖啡第二杯半價，最高可省53元。整體來看，從愚人節限定促銷到夏季新品回歸，再加上長期優惠機制，85℃這波操作不只搶攻春夏飲料市場，也成功創造話題與消費動能。