凱撒趣淘漫旅三館接力 攜手 nac nac 打造親子體驗

旅客入住凱撒趣淘漫旅台北，每晚2,899元起贈nac nac 活力益菌沐浴露再抽超人氣Noodoll馬鈴薯娃娃。圖：凱撒趣淘漫旅台北提供



【旅遊經 洪書瑱報導】

凱撒飯店連鎖旗下生活旅宿品牌「趣淘漫旅」，主打「冒險」、「科技」與「自由」的風格，深受年輕族群、親子家庭以及喜愛戶外活動的旅客歡迎，為迎接四月兒童節，同時也以孩童為主角與親子家庭延長假期，攜手母嬰生活品牌nac nac推出親子企劃，即日起至7月底期間，串聯全台三館打造限定童趣住房體驗，每晚2,899元起，將品牌概念「為旅程而生」透過不同城市展現，打造各具特色的旅程節點。









凱撒趣淘漫旅攜手母嬰品牌nac nac串聯三館打造期間優惠活動。圖：凱撒趣淘漫旅台北提供







此次與凱撒飯店連鎖合作是台灣知名母嬰品牌nac nac，全新推出「活力益菌洗護系列」，以益生菌、後生元與水生源配方守護兒童肌膚健康，並透過童趣設計鼓勵孩子建立自主洗護習慣，讓洗澡時光也成為親子互動的一部分。活動期間入住趣淘漫旅三館皆可獲得nac nac活力益菌沐浴露與草本精油驅蚊貼片活力組合。



※.台北趣淘漫旅：







凱撒趣淘漫旅台北1樓大廳外打造充滿童趣拍照場景，旅客完成指定任務並拍照打卡，即可獲得湯姆熊小禮和nac nac 活力益菌全系列產品。圖：凱撒趣淘漫旅台北提供



台北趣淘漫旅率先推出「小手拉大手，一童來趣淘」住房專案，成為旅客在都市中的節奏轉換站。即日起至5月31日止，入住台北趣淘漫旅探索客房每晚含早餐2,899元起，除可獲得nac nac活力組合外，一樓戶外空間亦設置親子互動拍照場景，旅客完成合照打卡即可獲得限量湯姆熊歡樂世界小禮，並有機會抽中nac nac 活力益菌全系列產品及超人氣Noodoll馬鈴薯娃娃。

※.台南趣淘漫旅：







凱撒趣淘漫旅台南推出「冒險小英雄，一童趣探險」住房專案，豪華景觀客房每晚3,699元起，享早餐、飯店六項冒險活動再享nac nac活力組。圖：凱撒趣淘漫旅台南提供



5月1日至6月30日，台南趣淘推出「冒險小英雄，一童趣探險」住房專案，為旅人打造自然假期的冒險基地，豪華景觀客房每晚3,699元起，享早餐、飯店六項冒險活動，並有機會抽中nac nac活力益菌全系列產品及 3D 立體彩繪恐龍拼圖，現場同步設置nac nac氣味探索遊戲區，完成體驗即可獲得童趣貼紙。

※. 台東趣淘漫旅：







凱撒趣淘漫旅台東推出「親子趣淘野安心體驗」主題活動，凡入住指定房型並攜帶12歲(含)以下兒童之旅客，即贈nac nac活力組和專屬兒童互動卡。圖：凱撒趣淘漫旅台東提供



「台東」6月1日至7月31日，推出「親子趣淘野安心體驗」主題活動，邀請家庭旅客開啓台東親子之旅的第一步，在不同城市的旅途中創造美好回憶。凡入住指定房型並攜帶12歲(含)以下兒童之旅客，即贈nac nac活力組和專屬兒童互動卡，分享旅程體驗還有機會免費獲得nac nac活力益菌旅行組。







凱撒飯店連鎖表示，透過三館親子多元主題規劃，展現趣淘漫旅結合生活與探索的品牌特色。