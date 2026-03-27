2026兒童節清明連假 臺南旅遊攻略一次看

2026兒童節清明連假 臺南旅遊攻略，圖為學甲蜀葵花文化節01(學甲區公所提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】



一連四天4/3（週五）至4/6（週一）的清明兒童連假即將來臨，隨著春意盎然、百花齊放，臺南府城春季真可說多元精彩，臺南各地花景陸續綻放，營造出豐富多元的春日氛圍，可賞花、市集、美食與藝文展演等，適合民眾規劃一場輕鬆愜意的春日小旅行。

一、花見春日好時光賞花遊──



※.學甲蜀葵花文化節（至5/3）







學甲蜀葵花文化節02(學甲區公所提供)

臺南春季重要活動「學甲蜀葵花文化節」今年邁入第13年！活動期間每週六、日及清明連假也安排街頭藝人表演。今年花海景觀專區廣達2.6公頃，並首度打造「多層次五彩花毯」，以高聳亮眼的蜀葵花為主角，搭配青葙、火焰雞冠花、鼠尾草、紅藜及萬壽菊等多樣花卉，營造層次分明、色彩繽紛的春日景觀。賞花後更別忘了造訪學甲在地美食，如品嚐米其林必比登推薦的鮮甜虱目魚及在地老字號牛肉湯等，體驗兼具視覺與味覺的豐富行程。









虱目魚湯(歷史照片)(南市觀旅局提供)





※.南化花旗木（至4/6）







南化玉山寶光聖堂花旗木(歷史照片)(南市觀旅局提供)

除了色彩斑斕的學甲花毯，亦不能錯過南化的浪漫粉色花海！南化區公所在玉山寶光聖堂舉辦「2026南化糖蜜浪漫遇 寶光花旗尋覓境」（3/21-4/6），結合花旗木美景、市集、美食及農遊體驗，讓大小朋友都能盡情享受春日假期。賞花之餘，也推薦走訪近期全新優化開放的「龍湖步道」健行踏青。這條全長約356公尺、坡度平緩的親子友善步道，沿途林蔭環繞、生態豐富，登上步道頂端，更可遠眺嘉南平原遼闊景致。此外，更可順訪龍湖寺祈福參拜，及規劃夜宿玉井ヽ楠西區合法露營場，進行一場兩天一夜深度小旅行。



二、兒童節系列活動──

※.「葫蘆埤玩埤一下－2026童趣派對」（4/3-4/4）

葫蘆埤自然公園於4/3至4/4推出「葫蘆埤玩埤一下－2026童趣派對」，每日上午11時至16時熱鬧登場，結合超人氣闖關遊戲、街頭藝人表演與親子DIY體驗，打造出色的親子放電樂園！今年活動融入葫蘆埤特色景觀與文化為設計主軸，以水雉、菱角、吊橋與葫蘆為主題設計場域，營造兼具教育與娛樂的沉浸式體驗空間，讓大小朋友在遊玩中認識地方特色與自然生態，邊玩邊學超有趣。

※.「水域x在地 與水童行Cha Cha好」（4/3-4/6）

隆田chacha文化資產教育園區在連假期間特別規劃「水域x在地 與水童行Cha Cha好」主題活動，以官田埤塘傳說為靈感，打造沉浸式水域世界。透過「水童」、田螺精、泥鰍精等角色，結合動畫電影與互動體驗，帶領親子認識在地文化與水資源歷史，非常適合親子共遊、好友同樂！



※.「2026 蕭壠14倉兒童藝術節」（4/4-4/5）







蕭壠14倉兒童藝術節(歷史照片)(南市文化局提供)



蕭壠文化園區辦理「2026蕭壠14倉兒童藝術節」，以「四大才子」為主題，規劃兒童劇場、創作體驗、沉浸式文學、音樂展演及藝術共創等多元活動，並串聯《風・鹽・海的光》戶外裝置藝術展，打造豐富的親子藝術場域。在4月4日至5日兒童節連假推出的系列特別活動，結合兒童演出、小老闆市集、藝術互動體驗等，邀請親子一同走進倉庫展開藝術冒險！



※.「水交社童趣時光」（4/4-4/5）







水交社文化園區(南市觀旅局提供)



水交社文化園區推出的「水交社童趣時光」活動，不僅規劃闖關遊戲、街頭表演、兒童節市集與定時泡泡派對，並結合天文觀測、說故事與文化走讀等，讓孩子在遊戲中探索知識。不妨在連假期間，與親朋好友在春日暖陽下留下難忘回憶。



※.敲響百年記憶，河樂廣場「聽」見運河（4/3-4/6）









河樂廣場(南市觀旅局提供)



為迎接臺南運河百年，河樂廣場將推出沉浸式表演活動「鼓舞水城」，以鼓樂劇為核心，結合變臉、扯鈴、溜溜球、魔術等多元演出，打造穿越時空的觀賞體驗，並設計「稚兒鎧甲」互動，讓孩子化身水城小守護者。邀請大小朋友在四天的藝文饗宴中，共同寫下屬於府城的當代運河記憶。



※.「走馬瀨童心大馳騁」（4/1-12）



走馬瀨農場推出12歲以下兒童免費入園優惠，並規劃一系列精彩表演，包括：歡樂小丑氣球秀、奇幻魔術秀、親子帶動跳及扯鈴特技秀。另設童玩專區，提供多樣趣味遊戲，邀請大小朋友在連假好好FUN電!



台南觀光旅遊局林國華表示，連假期間除可走訪虎頭埤風景區，享受湖光山色與悠閒氛圍，也推薦前往臺南兩大熱門觀光遊樂據點—頑皮世界野生動物園與尖山埤渡假村，不僅是台南重要的旅遊勝地，也是中央考評獲獎連連的常勝軍。另外四月的臺南活動精彩不間斷，連假過後緊接登場的春季重頭戲—「螢光花泉季」，結合賞螢、生態與自然景觀，將再掀一波旅遊熱潮。

以上圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供





