2026-03-28 18:03 旅遊經
浪漫紫藤花瀑綻放滬尾 休閒農業區推賞花食農體驗！
盛開的紫藤花瀑(業者提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
每年3月下旬至4月上旬是淡水紫藤花盛開時節，滬尾休閒農業區將於明(28)及3月30日（一）推出2梯次的「紫藤花開，走讀滬尾」食農體驗遊程，遊程結合在地導覽、賞花、美食及畫藝體驗，提醒名額有限，有興趣的民眾可至滬尾休閒農業區臉書專頁報名。
專人導覽在地風景與人文故事(業者提供)
滬尾休閒農業區發展協會結合區內3家業者推出一條結合自然、文化與美學體驗的1日食農小旅行。行程從上午開始，由專業導覽人員帶領漫步滬尾，解說在地風景與人文故事，隨後前往「紫藤花園」，讓遊客在垂落如瀑的紫藤花海中，感受春季動人的花季景緻與浪漫氛圍；中午時段於「山之山食驗室」享用由「阿三哥農莊」以在地當季食材(如三空泉產的瓜果葉菜及香草茶）精心料理的特色便當，品嚐最道地的風土美味。午後安排創意畫藝體驗，利用蔬果套等農業資材作為創作媒介，透過手繪把紫藤花的柔美與旅程中的感動留在畫布上，帶回專屬的春日記憶。誠摯邀請民眾朋友走進滬尾，在花海、美食與藝術體驗交織的行程中，感受一場兼具美學與美食春日旅行（報名資訊可至「滬尾休閒農業區」臉書粉專，即日起開放報名，每團上限20人，額滿為止）。
手繪紫藤花(業者提供)
滬尾休閒農業區發展協會理事長張哲岳表示，將結合區內業者，在不同季節推出食農體驗遊程，串聯在地農業、農村文化、景觀與自然生態，期盼帶領更多民眾走進農村、認識在地。為回饋各界的支持，只要在「滬尾休閒農業區」臉書粉專報名成功，即贈送小瓶茶樹純露或茶樹精油(2選1、活動現場領取)；另外由於紫藤花花期約10-14天，花期稍縱即逝，賞花民眾請把握一年一度的賞花盛事。
新北市農業局長諶錫輝表示，不只是春季期間，四季都適合到滬尾休閒農業區旅遊休憩，滬尾休閒農業區發展協會推出符合不同季節特色的遊程，可體驗多元的農事及DIY手作活動，並品嚐業者精心製作的在地特色料理，為民眾提供療育身心的心靈處方。相關訊息及報名可至「滬尾休閒農業區臉書專頁」(https://www.facebook.com/huweitravel/?locale=zh_TW)查詢及填寫！
以上圖片：新北市政府農業局提供