2026-03-29 13:03 旅遊經
偽歐洲之旅 理想大地推「理想旅程-心流」體驗！感受南北歐與縱谷交會之美！
偽歐洲之旅 理想大地推「理想旅程-心流」體驗！感受南北歐與縱谷交會之美！(攝影：洪書瑱)
【旅遊經 洪書瑱報導】
清明兒童連假即將到來，國人可從4/3至4/6，連假4天連假，想至歐洲玩樂，若沒有特休，基本上是無法成行，若非常嚮往南歐或北歐風情，花蓮「理想大地」真的是一處前往歐洲的偽出國遊。理想大地飯店主體採用大量高低錯落的西班牙風格別墅，搭配紅瓦白牆與摩爾式的鑄鐵窗櫺，以及一條長達 2.2 公里的人工運河（應許河），展現一種南歐風情；「星巴克花蓮理想門市」以「童話星巴克」吸引眾人目光，如今進入2.0──理想 PAARK 水岸再增新魅力，與豐之谷一同展現北歐風情畫！
花蓮理想大地於今(2026)年春天推出2026感官體驗——「理想旅程」。飯店與週邊附屬設施「理想PAARK水岸生活」與「豐之谷生態園區」，提供旅客更多元豐富的遊程，大大展現歐洲旅遊風情，也將視角延伸至壯麗的縱谷平原，透過提升自然體驗與深化在地連結，將渡假昇華為一場與大地的深度對話。首波推出「心流 (Flow)」體驗，引領旅人在中央山脈與海岸山脈交會的能量場中，找回失落已久的生活節奏。
理想PAARK水岸生活，童話星巴克(攝影：洪書瑱)
理想PAARK水岸生活(攝影：洪書瑱)
理想PAARK水岸生活，童話星巴克(攝影：洪書瑱)
理想PAARK水岸生活，童話星巴克(攝影：洪書瑱)
理想PAARK水岸生活(攝影：洪書瑱)
理想PAARK水岸生活，童話星巴克(攝影：洪書瑱)
理想PAARK水岸生活，可野餐(攝影：洪書瑱)
理想PAARK水岸生活，亦可帶毛小孩(攝影：洪書瑱)
紅極一時，位於花蓮壽豐的「星巴克花蓮理想門市」，自開幕以來便因其獨特的建築風格與地理位置，成為全台最具話題性的星巴克之一，被稱為「童話星巴克」，而這一帶的水岸進入2.0階段，更是美到不可方物， 不僅可以大啖美食、散步、野餐，旅人甚至可在此開啟森光遊湖體驗，搭乘小船穿梭於錯落的綠意與光影間，用不同的視角或旅遊心情，來感受水岸建築與縱谷平原共生的靜謐氣息，開啟一場猶如北歐的水岸風情。其中「神農生活 MAJI TREATS」，開展春季企劃「LOCAL LOCAL TAIWAN」，透過日用土產選物，重新定義花蓮日常的高級感。緊鄰的獨立建築「理想食光 Foodie」，則是一個集結在地靈魂品牌的進駐空間，純白簡約的建築體延攬大片自然採光，與園區內波光粼粼的運河景色交織成畫。
神農生活(攝影：洪書瑱)
(攝影：洪書瑱)
(攝影：洪書瑱)
(攝影：洪書瑱)
(攝影：洪書瑱)
「理想大地」是台灣唯一飯店內附設的自然生態公園，「豐之谷生態公園」是依傍中央山脈地下湧泉復育出萬坪純淨綠地，進入園區映入眼簾是一大篇茂密的澳洲茶樹林，也是如孔雀等鳥類、昆蟲與蛙類等覓食、居住之地，小型綠色生態圈內，旅人可搭乘竹筏探險巡航在湧泉河道，漫步於清香繚繞的澳洲茶樹區，或在靜謐的水岸享受釣魚樂趣。此外，更有手工窯烤麵包、騎乘單車探索等活動，讓旅人在與自然的互動，感受一場場慢活體驗！
豐之谷生態公園(攝影：洪書瑱)
豐之谷生態公園_澳洲茶樹林(攝影：洪書瑱)
澳洲茶樹林(攝影：洪書瑱)
澳洲茶樹林_香草DIY(攝影：洪書瑱)
澳洲茶樹林_香草DIY(攝影：洪書瑱)
旅遊絕對不能缺乏美食相伴，故餐飲美學也是理想生活的核心，今年特別邀請被譽為「花蓮風土詩人」葉志龍主廚，與飯店戴順亮主廚團隊聯手打造「心流 / 風土特色料理」。葉主廚長年鑽研花東在地食材，擅長將原民傳統野味、客庄醬香與閩南風味，巧妙融合西式與法式的精準技法。菜單設計理念以「讓味道在旅途中流動」為核心，嚴選花東海鮮與山林素材，將海洋的鮮與山林的香交織成感官旅程，每一道料理都是一段能被身體記住的土地記憶。
心流 / 風土特色料理(攝影：洪書瑱)
心流 / 風土特色料理(攝影：洪書瑱)
心流 / 風土特色料理(攝影：洪書瑱)
心流 / 風土特色料理(攝影：洪書瑱)
心流 / 風土特色料理(攝影：洪書瑱)
心流 / 風土特色料理(攝影：洪書瑱)
心流 / 風土特色料理(攝影：洪書瑱)
心流 / 風土特色料理(攝影：洪書瑱)
心流 / 風土特色料理(攝影：洪書瑱)
心流 / 風土特色料理(攝影：洪書瑱)
另外，也特別為旅人打造專屬場域，開啟深度的感官體驗，如：梳式按摩，在溫和的經絡梳理間與身體展開久違的對話；房客穿梭於綠意中，沈浸於森林療癒與藍曬植物創作，運用陽光與植物將自然的光影節拍凝固於作品裡。最後在水岸茶席的一抹茶香裡，徹底消弭日常緊繃。此外，房內亦準備了靜心筆記、靜享眼罩以及兩款特製茶包——入住夜裡的「入境茶」安撫神經，晨間的「喚醒茶」則喚醒靈魂，讓旅人從入住房間的那一刻起，便優雅進入這場身心療癒時光的「理想旅程」。另，透過官網訂製相關旅程，將入住限定等級套房，並享有專屬迎賓小禮的驚喜升等。
花蓮理想大地渡假飯店小火車(攝影：洪書瑱)
應許河(攝影：洪書瑱)
花蓮理想大地渡假飯店_應許河(攝影：洪書瑱)
花蓮理想大地渡假飯店_應許河(攝影：洪書瑱)
與孔雀偶遇(攝影：洪書瑱)
與孔雀偶遇(攝影：洪書瑱)
森林療癒(攝影：洪書瑱)
森林療癒(攝影：洪書瑱)
睡眠療瘉(攝影：洪書瑱)
花蓮理想大地渡假飯店最新推出的「理想旅程—心流(Flow)感官體驗」住宿內容包含：一泊三食、二套遊船行程、二項職人體驗，每房售價 NT＄9,990 起，於今(27)日正式開賣，獨家限量名額限時開放預約。旅人不妨趁著休閒，來場歐洲的偽出國之旅！