2026-03-29 15:03 旅遊經
板橋凱撒家宴中餐廳推「四川美食節」 推薦5道必吃美味！
家宴中餐廳推出「四川美食節」。圖 板橋凱撒大飯店提供
【旅遊經 洪書瑱報導】
板橋凱撒大飯店家宴中餐廳一直以來以大中華美食為底蘊，原以粵菜、滬菜與陝菜為主的主軸，為今(2026)年春季美食第一棒開「紅」盤，於4月1日起推出「四川美食節」限定主題美饌，活動期間精選10道經典川菜，運用煎、炒、乾燒等技巧，著重「清鮮為底，重辣為輔」，帶來麻、辣、鮮、香的多元層次。從紅油濃烈到藤椒清麻、道道皆為白飯殺手，如麻辣鮮香的麻婆豆腐、辣而不燥的藤椒魚頭、膠質濃郁的老媽蹄花及孜然風韻的嘴饞牛肉等，展現火候與調味上的細膩功夫，每道420元起。推薦5道必吃四川美味！
一、「川味麻婆豆腐」：
家宴中餐廳「川味麻婆豆腐」，以板豆腐搭配黑豬肉碎與郫縣豆瓣醬煨煮入味，呈現紅亮油潤、麻香鮮明的經典風味。圖／板橋凱撒大飯店提供
選用口感紮實的板豆腐，搭配黑豬肉碎與四川郫縣豆瓣醬層層煨煮，使豆腐完整吸附醬汁，呈現紅亮油潤、麻香純粹的經典風味，售價420元。
二、「藤椒魚頭」：
「藤椒魚頭」以青藤椒帶出清新麻香，融合魚頭鮮甜與高湯風味、麻而不燥，為本次四川美食節人氣亮點之一。圖 板橋凱撒大飯店提供
以清麻風味為特色，嚴選肉質細嫩的魚頭，搭配多款辣椒製成剁椒醬蒸製入味，最後淋上青花椒油，呈現麻、香、辣層層堆疊的風味表現，售價1,280元。
三、「老媽蹄花」：
以濃厚湯底為特色，選用雞骨、豬骨、雞爪與豬皮長時間熬煮，將湯頭濃縮至原量約四成，呈現乳白色澤與豐富膠質，蹄花再入湯蒸煮至質地軟嫩、骨肉易於分離，展現溫潤濃厚的風味層次，售價580元。
四、「蜀香回鍋肉」：
展現川菜經典作法，選用黑豬五花部位先蒸製後切片，使肉質保留原有油脂與風味，再與豆乾一同油炸定型，最後以郫縣豆瓣醬與甜麵醬大火快炒，搭配蒜頭與高麗菜一同拌炒入味，味道鹹鮮微辣、尾端回甜，售價420元。
五、「嘴饞牛肉」：
是一道風味濃重的料理，選用牛腱心滷製後切條，經油炸後與乾辣椒、蒜頭及青蔥一同爆炒，並加入製作辣油後保留下的辣渣與孜然調味，使香氣更為集中，並在咀嚼過程中逐漸釋放辛香風味，層次分明且帶有後勁的口感表現，售價580元。
以上圖片：板橋凱撒提供