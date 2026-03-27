桃園青年節系列活動開跑 宇宙人及公館青少年3/28熱力開唱

「青桃奏揮來．揮動新未來」記者會由開南大學競技啦啦隊帶來演出。 圖：桃園市政府青年事務局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】桃園市政府青年事務局日前舉辦「青桃奏揮來．揮動新未來」記者會，宣告「2026年桃園青年節」系列活動正式開跑。開場由開南大學競技啦啦隊帶來充滿活力與舞動的青春演出，以耀動姿態象徵青年勇於表達、敢於行動的精神，也為今年活動揭開序幕 。

▲桃園市政府青年事務局長侯佳齡及各青年團體代表均一同出席活動。 圖：桃園市政府青年事務局／提供

青年事務局表示，今年青年節以「青桃奏揮來．揮動新未來」為主題，主活動將於03/28（六）下午在桃園區藝文廣場盛大舉行。活動規劃結合舞台演出、青年市集、創意手作體驗與國際青年文化展示等多元內容，邀請青年走入公共空間展現創意能量，與城市發展激盪更多火花 。

活動當天亮點豐富，特別邀請金曲樂團「宇宙人」與超夯樂團「公館青少年」接力開唱；同時安排原住民、新住民及在地青年團隊輪番登台，展現桃園多元共融的城市風貌。此外，活動結合桃園扶輪社國際交換生帶來各國文化介紹，讓青年站上舞台分享成長故事，呈現桃園作為國際青年友善城市的開放與活力。現場亦設置 DIY 手作體驗區與青年文創市集，匯集在地創意品牌，打造屬於桃園青年的交流平台 。

▲「青桃奏揮來．揮動新未來」相關活動內容。 圖：桃園市政府青年事務局／提供

青年事務局長侯佳齡表示，張善政市長上任後高度重視青年就業、創業扶植及公共參與政策，市府致力成為青年最堅實的後盾。這次青年節不僅是一場年度慶典，更象徵青年世代與城市共創未來的重要時刻，期盼透過多元交流，讓青年勇敢發聲、積極行動。相關活動資訊可至「桃園市政府青年事務局」官網、臉書及官方 LINE（ID：@285aokgg）查詢 。

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