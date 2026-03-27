晶華軒2026春季新菜：「四鳳呈祥」春禽宴

晶華軒春禽宴風味獨具，滋味優雅迷人。

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倍受各方老饕讚譽的台北晶華酒店晶華軒，2026年春日推出「四鳳呈祥宴」新菜單。四鳳意指雞、鴨、鴨與鴿，並依時令選擇最合適的禽種，如晶華軒平使用的是來自彰化芳苑、帶有特殊香味的「是美鴨」，春天則選用穀物飼養，鴨皮細嫩、肉質軟滑的「玉露鴨」。本回新菜色更出現太后鴨，主廚選用退役蛋鴨熬煮湯品：珍珠貝瑤柱燉太后鴨，猶如老母雞燉湯的意涵，太后鴨燉煮出的鴨湯香氣醇厚，湯品成色金黃清澈無浮油，入口卻是微黏的口感，甚好。新菜中我相當喜愛老酒醉鴨肝，細緻滑順的口感中，酒香醇厚悠長；瑤柱鵪鶉蛋燒賣的內餡，除蝦仁、豬肉及香菇外，還有「溏心」鵪鶉蛋，火候令人叫絕。此外，雲煙素鵝卷雅致，八寶糯米鴨濃豔，黑椒鴨肉酥清脆誘人，春禽宴諸多亮點。

周間午餐來到晶華軒包廂，就座前由服務人員送上涼茶，服務貼心。

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老廣碌鵝。

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老酒醉鵝肝，將鴨肝去除血管與筋膜後走水，低溫慢火加熱使其熟成定型。冷卻後浸泡在用紅棗汁、高粱酒與陳年花雕調製的老酒汁中醃漬入味，讓酒香與棗香緩緩滲入鴨肝之中。鵝肝口感細緻綿密，酒香醇厚悠長。

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泡椒皮蛋依舊可愛。

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雲煙素鵝卷的顏值不輸泡椒皮蛋，內餡有蟲草花，羊肚菌與蒿筍。

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瑤柱鵪鶉蛋燒賣。

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瑤柱鵪鶉蛋燒賣的內餡，除蝦仁、豬肉及香菇外，還有「溏心」鵪鶉蛋，火候令人叫絕。

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春筍鴨絲春捲。

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帶有空氣感的薄脆春捲外皮，包裹蟲草花、杏鮑菇、鴨絲與春筍絲內餡。

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珍珠貝瑤柱燉太后鴨，晶華軒鄔海明師傅選用高齡蛋鴨，燉湯不僅不油不騷，更有「找了好久卻不可得的鴨味」，於是取名太后鴨。以太后鴨與鹹鮮香濃的澳洲特選珍珠貝，與北海道瑤柱一起燉煮，是為「珍珠貝瑤柱燉太后鴨」。

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「珍珠貝瑤柱燉太后鴨」湯品成色金黃澄澈不見油脂，入口略微黏嘴，香氣濃郁。

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太后鴨裝盤呈上。

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鴨箱寶之八寶糯米鴨與黑椒鴨肉酥。

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黑椒鴨肉酥以用黑胡椒提味的鴨肉丁碎為內餡的千層酥。八寶糯米鴨以香酥薄脆並帶著些許脂肪的鴨皮，包裹吸飽鴨油的八寶糯米餡，並以魚子醬點綴。

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香酥馬蹄芋茸鴨。

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薑汁芥蘭，確定是至今遇上最文雅的芥蘭。

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乾清棗皇糕。

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生磨蛋白杏仁茶。

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晶華軒

地址：台北市中山北路2段39巷3號台北晶華酒店三樓

電話：02-2567-7898