聯名京都抹茶百年名店！Mister Donut抹茶季可愛上市

Mister Dount 連兩年和日本京都近兩百年的抹茶名店伊藤久右衛門聯名，從第一波的波波隆尼，到第二波的一系列甜點，整體來說表現不錯，當作抹茶控的下午茶小點是不錯選擇。

Mister Donut招牌的波堤，今年抹茶季加入柚子抹茶波堤，波堤外層有先沾上一層柚子風味醬，再裹上抹茶可可沾醬，最後撒上黃色的脆片；有果粒的柚子醬味道蠻突出，加上抹茶可可醬，和每季必吃的生抹茶波堤都不錯～

蜜抹茶波堤的外型很可愛，波堤外沾上糖蜜後呈現像玻璃紙的光澤，不過味道上就沒特別表現，以味道來說比較喜歡柚子和生抹茶波堤。

蜜抹茶波堤，55元；柚子抹茶波堤，59元；雙茶蜜柚歐菲香組，55元

歐菲香這次縮小變成可愛的迷你版，而且是抹茶和焙茶一起販售，一次吃得到兩種口味很不錯～不過縮小版後歐菲香的酥脆口感沒那麼明顯，個人喜歡一般尺寸版本，老公倒是很喜歡這次的組合。

都有滿滿抹茶內餡的抹茶波波隆尼和抹茶紅豆糰子派，內餡味道不太相同，波波隆尼是注入抹茶鮮奶油，味道比抹茶紅豆糰子派重一些。波波隆尼的麵糰香氣明顯，和老公分食半顆挺剛好，吃整顆可能會有一點膩感。

抹茶紅豆糰子派的多層次派皮口感是鬆軟路線，紅豆泥甜度有點太高一些，抹茶餡第一口有很微的人工感，偏微妙的一款。

抹茶紅豆糰子派，69元； 雙茶蜜柚歐菲香組，55元；抹茶波波隆尼，79元

之前抹茶季有買5送1、買6送2的活動，這系列活動雖已結束，有些門市仍會有不定期活動，抹茶季的尾聲，有看到優惠時可以考慮入手～