苗栗住宿【水漾月明度假文旅】明德水庫旁飯店，垂手可得的湖景。可免費租借腳踏車，順遊日新島與明德水庫水陸空遊憩區。晚上幽靜，放慢腳步的好地方。

2026-03-27 09:44 鍾小殷的幸福玩樂趣


趁著苳去畢業旅行，我們也安排了一趟兩天一夜小旅行。

話說有人像我們這樣的嗎?

孩子不在家，爸媽也趕著去放風。

不得不說，我覺得國小畢旅只有兩天一夜太短了吧!

至少也要三天兩夜，不然來個五天四夜也很ok啊!

哈哈，到底是有多想自由?

總之，由於只有短短的兩天一夜，

我們只能就近在南投與苗栗之間二選一。

最後因為我想去明德水庫的日新島很久了，

加上明德水庫最新推出坐遊艇、空中自行車、高空滑索等等新東西，

就決定是苗栗啦!

既然要去明德水庫，當然就住它旁邊的飯店-水漾月明度假文旅。

水漾月明度假文旅 地理位置與停車場

水漾月明度假文旅，座落於苗栗縣明德水庫湖畔，

真的是在湖的旁邊，有些房型是可以直接看到水庫的湖景。

我覺得這裡還蠻妙的，旁邊很多一般住家，

跟一般以為的觀光風景區不太一樣。

像飯店對面就是一整排的透天住家，感覺水庫是他們家的後花園?

飯店停車場位置蠻多的，我們平日入住，

當天應該只有不到5組客人。

說真的，國旅只要是平日出遊，品質與CP值會好非常多。

水漾月明度假文旅 飯店大廳

水漾月明度假文旅算是看得出有歲月痕跡的飯店，

我是指裝潢風格，

不然在清潔度跟明亮度上，我個人是覺得算OK。

而且CHECK IN還是採用機器自助的方式呢!

有一個簡單的迎賓小茶點區域，但我們去的那天只有白開水，沒有看到國寶茶。

不知道是不是住宿的人太少，就沒有提供了。

大廳櫃台有放泡湯入浴劑，需要的人可以自行購買。

起初很疑惑為什麼要賣這個，

看到房間的浴缸之後恍然大悟，它們的浴缸是泡湯池喔!

智能販賣機 商品展售區

在大廳的一樓，有飲料、泡麵自動販賣機。

雖然離飯店50公尺左右，就有一間7-11，

不過這間7-11它只營業到晚上10點喔!

所以住飯店習慣吃泡麵的人，如果來不及在外面購買，

飯店也是可以買得到的。

除了吃的以外，還有陳列一些地方特色的商品販售。

有看到這些琉璃的擺飾品嗎?

我買了照片中那隻金黃色的貓頭鷹，

一隻是260元，價格也不貴，

對於喜歡貓頭鷹的我來說，不買好像對不起自己。

雖然我買完之後，感覺得出來林恰恰充滿疑問XDD

其它商品就是一些飯店常見的保養品、防蚊液。

幼童遊戲區


同樣在一樓，有個幼童的遊戲區。

空間不大，擺放一些圖書、玩具，

比較適合3歲前的小小孩。

桌遊室

遊戲區旁邊就是桌遊室。

以棋類的遊具為主，大人要玩也是可以啦!

腳踏車租借

住宿的旅客，飯店有提供腳踏車租借的服務。

有一般變速自行車以及電動自行車，電動一小時250元，

如果是一般的，第一個小時免費，第二個小時開始，每小時是50元。

腳踏車租借的開放時間為早上 08 :00-11:00 ，以及下午14:00-17:00。

在此告訴大家，如果騎一般變速，老實說一小時是有點趕的。

而且這個環湖地圖，請自行放大距離下去觀看，

點跟點之間，其實是有一段距離。

建議大家如果不是常在騎單車運動的人，

不需要強求一定要環一圈，哈哈哈!

水漾月明度假文旅 蜜月雙人房

飯店共有三層樓，我們入住的是蜜月雙人房，位於二樓。

蜜月雙人房跟一般雙人房的差別，就是多了一個小客廳。

進門會先看到沙發，不過我要murmur一下，這個客廳區的電視也太小了一點。

客廳區還有個辦公桌，就是比較老派的風格。

瓶裝水、茶包、咖啡與冰箱，就在辦公桌的旁邊。

再往裡面走，便是睡覺的地方。

一房一廳的空間設計，房間這裡也有電視，

這個電視大小就比較ok，比客廳的大多了。

雖然房間風格稍微舊式，但卻放了一台先進的『小美犀』。

AI智能語音助理，什麼事都能做。

像我要打電話給櫃台，一直找不到電話在哪裡，

最後是林恰恰叫我問小美犀，結果才知道，

原來要聯絡櫃台也是跟小美犀說一聲就好，真方便啊!

我覺得這間飯店的衛浴挺不錯，空間大以外，維持得蠻乾淨。

有淋浴區，也有浴缸可以泡澡。

有一個缺點，就是吹風機是釘在牆壁上的那種，扣分。

不過浴缸又加了分回來，這根本就是泡湯池啊!

所以大廳有販售泡湯粉，也是很合理。

整體而言房間我覺得還不錯，比較可惜的地方是插座部份很少，

畢竟是比較老舊的飯店，可能當初設計上，不會有太多插座。

我們住的蜜月雙人房是看不到湖景的，如果大家想住有湖景的房間，

它們也有正湖景與側湖景房可選喔!

水漾月明度假文旅 飯店早餐

早餐用餐的地方也是在一樓，有一個餐廳。

如果住宿的人多，應該是會提供自助式buffet。

不過我們去的時候，是直接端上一整盤的套餐形式。

我們是覺得沒差，因為現在早餐對我們來說，已經不是住飯店的重點了。

而且清粥小菜也很好吃啊!

水漾月明度假文旅 入住心得

水漾月明度假文旅不是走新穎時尚路線，但在湖畔的寧靜氛圍，

空間舒適、環境整潔。

其實很適合想要遠離喧囂、好好放空的人。

而且可能因為入住的人不多，安靜到一點聲音都沒有，

林恰恰還說，二樓這一整層，該不會只有我們吧?

我們自己在這邊入住的這晚，有徹底放鬆到的感覺。

全台唯一湖中島-日新島

最後分享一下，住水漾月明度假文旅，可以去哪裡玩。

我們隔天就直接借飯店腳踏車，騎去日新島。

其實日新島距離飯店超近，走路只要5分鐘就可以到，

但想說既然有提供腳踏車，就騎一下順便運動。

這也是我第一次騎腳踏車過吊橋耶!特別的體驗。

日新島是全台灣唯一一座，位於湖中的小島，可由兩座吊橋抵達。

島上只有一間咖啡廳，然後有很多動物。

像是孔雀、雞、鵝...等等，就自然的在島上走來走去。

老實說島上沒有什麼東西，也不大，

這也是我為什麼想去很久，卻遲遲沒去的原因。

我覺得這裡不需要特地走一趟，可以當作是順遊的景點，

或是像我們悠閒的住一晚後，隔天來這走走，也很ok。

日新島是需要門票的喔!

一個人是100元，可抵50元島上消費。

我們是跟飯店買門票，一張只要50元，但就無法抵消費了。

苗栗明德水陸空遊憩區

不只玩日新島，明德水庫今年也有新東西了。

全新升級陸、 水、 空三棲玩法，可以坐遊艇、空中自行車、高空滑索、單車漫遊。

當初我就是為了空中自行車決定要來明德水庫住一晚，

目前都是要網路預約，但我們去的那天並沒有開放預約購票。

當天確實也沒看到有人在玩空中自行車，只有團客在坐遊艇環湖。

大家如果想來嘗鮮，歡迎鎖定明德水庫官網，

上面有更詳細的資訊喔!

官網:https://www.minghu.com.tw/

簡單的兩天一夜，就有滿滿充到電的感覺。

不要嫌棄國旅了，平日的國內旅行，品質很不錯，真的!

 水漾月明度假文旅

地址:苗栗縣頭屋鄉明德路54號

官網:https://www.younglake.com.tw/Home/Index

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

#飯店 #生態旅遊 #苗栗景點 #苗栗旅遊 #住宿推薦

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

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#打卡景點

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2026-03-07 19:20 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026WBC全民瘋棒球

#一起Team Taiwan

超多人飛日本應援

我們留守也沒忘加油

#世界の山ちゃん❤

日本人氣連鎖居酒屋

人氣最旺的就屬招牌夢幻炸雞翅❤

鹹香鹹香的允指美味

還有醬烤口味、各式炸物燒烤

連酒喝起來濃度都較高

是喝一口就有感的程度~

難怪隔壁桌2個女生

喝到越聊越High

其一還瞬間趴下昏睡

但一下又起來繼續聊

就這樣趴趴醒醒的好特別...><"

且整間店鬧哄哄

完全不用擔心自己太吵

絕對可以放心暢談囉!!

這輪點下來除酒好喝外

個人推薦來此必點~

酸甜解膩的洋蔥蕃茄❤

吃完又可再多吃一點

店家相當用心~

怕客人覺得吃雞翅麻煩

筷子紙套背面提供優雅吃秘訣

且還用Q版漫畫風呈現呢

#日本美食#日系居酒屋#世界の山ちゃん#世界幻手羽先

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2026-03-17 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

春天的儀式感，就是賞花 🫠

八百種玫瑰，5000多株，從含羞嬌嫩含苞待放，台北玫瑰園尋尋覓覓，那ㄧ種最得人心呢？

是花的顏色？還是花的型狀呢？或者說，一叢叢花海呢？

今年入我眼也入我心的玫瑰品種

第一名的是來自法國的⟪風中玫瑰⟫

輕鬆賞花中，每一種花株的顯眼位置有寫上花名的名牌，對照花朵，從顏色和花瓣觀賞，會發現百百種的玫瑰品種，各有其獨特，有些品種的花型和顏色還長的很像，都好好看就是了…

開展以來，到今天（3月16日），我來過三次，還會繼續來🌸

  • 超過十年的玫瑰展，算算是第14年了，連看五年的卡娃思，年年都驚艷，過去曾迷上好幾年的「奇蹟玫瑰花」，現在又有新認識的品種取代，2026年玫瑰展驚艷連連！
  • 目前的花況超棒的，天天都有新綻放的花朵，前幾天在花海裡一株花開三朵，在附近聞到超強的花香味，聞到了花香的來源，看到了千層花瓣胭脂紅好大花朵的⟪風中玫瑰⟫。

🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。
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🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）
🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）

🔺🔻甜蜜飄移、水蜜桃飄移玫瑰花，有層次的花色，一年四季開花不間斷，靠近些有甜蜜迷人的濃香，⟪水蜜桃飄移 Peach Drift⟫玫瑰，多花叢開，花期長 😘。

🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。
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🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。
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🔺⟪博斯科貝爾⟫：英國玫瑰，鮭粉紅，杯型，四季開花。
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🔺⟪紫戀⟫：強香，花瓣多，波浪裂瓣（芳香玫瑰園公開資訊）
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🔺⟪紅色達文西⟫：也稱紅色達芬奇，法國玫瑰，暗紅色微香，花半可到900~100，一莖可開多種花，可爬圍牆或圍籬。
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🔺⟪白伊甸⟫：一莖多花，淡香，花色外圍青白中心粉紅，在台灣花開時間主要在春季，正是現在玫瑰展時節。
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🔺⟪櫻霞玫瑰⟫：淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
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🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘
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🔺⟪莫梅森的紀念品⟫：1843年法國育種，淡粉紅色花朵濃郁茶香，花名來自於馬勒梅城堡，拿破崙皇后約瑟芬所居住之處。被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
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🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠
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多到記不住的百款玫瑰品種，萬紫千紅繽紛美艷，台北玫瑰展的五大展區，從哪開始觀賞！

  • 800品種5000多株，雖然說看得眼花撩亂，多年賞花經驗，不要愛貪心的慢看漫拍，我們可以專注在一眼看上，或者說聞到花香，也或者是不熟悉的品種來開始認識。
  • 五大展區，先擇一區來觀賞，譬如從秘密花園開始，新生北路和民族東路交叉口的入，進入園區，一地理位置順序慢慢觀賞。
  • 在台北玫瑰園更可以大開眼界，來自歐洲英法的外品品種以很多，在每一個圍起來的小小花圃裡，更可以盡情地認識欣賞，有的玫瑰樹年齡上小，慶幸自己過了半百年紀仍可以輕鬆的彎下腰或屈膝來觀賞。

主辦舉辦的「玫瑰品種大蒐集」活動，賞花找花參加就有機會得到精美贈品，有Lacoste經典玫瑰香精、osewaya冰封玫瑰手鍊、心語花意花藝教室玻璃花園、Cristina candle玫好恕語小茶臘。

辦法，見官方臉書粉專，https://www.flowersfestival.taipei/event/501.html

延伸閲讀（回顧）

【2022台北玫瑰展】萬種風情的2022年玫瑰花展【士林官邸玫瑰園 】

台北玫瑰展2026官網https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=21












卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#法國 #展覽帶逛 #臺北玫瑰展

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全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

2026-03-16 18:14 女子漾／編輯周意軒
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝

隨著春天腳步到來，超商冰品市場也正式進入換季熱潮。3月起各大便利商店陸續推出全新冰品與冰沙，其中「抹茶」與「水果系清爽口味」成為今年春季主角。從全家抹茶季回歸的伊藤園抹茶霜淇淋，到7-ELEVEN推出的蜂蜜柚子系列霜淇淋與思樂冰，清爽又帶層次的春季冰品，已成為不少消費者近期的打卡新寵。以下整理3月話題最高的超商冰品亮點，一起看看今年春天有哪些必吃新品。

文章目錄

全家抹茶季登場　伊藤園抹茶霜淇淋回歸

全家便利商店一年一度的「抹茶季」於3月正式展開。觀察去年銷售表現，抹茶系列商品帶動相關業績成長近15%，顯示抹茶甜點依然是春季人氣口味。今年全家以「一抹茶香」為主題，一口氣推出超過10款跨品類抹茶新品，涵蓋冰品、甜點、麵包與現烤點心等。其中最受矚目的，就是曾在2024年創下超過300萬支銷量的「伊藤園抹茶霜淇淋」強勢回歸。今年同樣使用100%日本直輸鹿兒島抹茶製作，並提升抹茶粉含量，入口滑順且不甜膩，能感受到微苦回甘的濃厚茶韻。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

今年霜淇淋還搭配焦糖蘇打風味，焦糖甜香與清爽氣泡感襯托抹茶的濃郁茶香，讓整體風味層次更豐富。3月5日至3月7日透過「隨買跨店取」購買，可享5支188元優惠。

除了霜淇淋之外，全家也推出「抹茶白玉酷繽沙」，同樣使用伊藤園鹿兒島抹茶調製冰沙基底，搭配Q彈白玉麻糬，打造濃厚茶香與彈牙口感的雙重享受。即日起至3月17日推出新品嚐鮮價59元，還能依喜好加咖啡或牛奶，成為不少人午後提神的春季飲品新選擇。

圖片來源：全家官方提供
圖片來源：全家官方提供

7-ELEVEN春季冰品登場　子瑜冰沙與蜂蜜柚子系列吸睛

7-ELEVEN則推出多款水果系與韓風口味冰品，其中最受關注的是3月18日登場的「蜜梅心動冰沙」。這款新品以TWICE成員子瑜為概念打造主題杯，主打酸、甜、鹹交織的多層次風味。

冰沙結合熟甜番茄與蜜梅汁，再加入蜂蜜香氣點綴，讓整體口味更加圓潤順口。飲品中還加入番茄果肉纖維、茉莉茶凍與寒天晶凍，讓冰沙不只清爽解膩，也多了豐富咀嚼口感。新品售價99元，並推出好友分享第2杯半價優惠。

圖片來源：７－１１官方提供
圖片來源：７－１１官方提供

除了冰沙之外，7-ELEVEN自有品牌「雪淋霜」霜淇淋與「思樂冰」也吹起韓國風。3月18日起推出「蜂蜜柚子霜淇淋」與「蜂蜜柚子風味思樂冰」，靈感來自韓國經典蜂蜜柚子茶，清新柚香結合溫潤蜂蜜風味，口感清爽不膩。接著在3月23日再推出「蜜柚椰果思樂冰」，在柚子冰沙中加入椰果，增添咀嚼層次，帶來更有趣的口感體驗。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

春季冰品趨勢：抹茶濃厚系與清爽果香系從今年3月推出的超商新品來看，春季冰品主要分成兩大類型。隨著氣溫逐漸回暖，這波超商冰品新品也讓不少消費者開始提前進入「春天冰品模式」，無論是濃厚抹茶派還是清爽水果派，都能在便利商店找到屬於自己的春日療癒甜點。

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❤日本❤名古屋老店【矢場とん】~☆味噌豬排★已插旗台灣

❤日本❤名古屋老店【矢場とん】~☆味噌豬排★已插旗台灣

2026-03-07 17:06 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點特別的

#味噌豬排❤

1947年創立於名古屋的知名老店

已來台灣插旗的矢場とん❤

嚴選南九州產的豬肉

自創麵包粉作為炸衣

豬排炸到內軟而香酥

但關鍵美味還是~

特製天然釀造的秘傳味噌醬!!

職人每天僅製作當天使用份量

一年半熟成的天然釀造豆味噌

深厚風味與多汁豬排堪稱絕配

炸豬排的麵包屑

是混合細碎的生麵包屑+乾燥麵包屑

創造出輕盈酥脆的層次口感

擔心店家太熱情醬汁灑滿豬排

點餐時特別強調醬汁另外提供

就可依個人口味沾著吃

亦可沾桌上黃芥末、芝麻粉

味道都不錯也很下飯囉~!!

味噌醬煮的燉蘿蔔、腸串

都很入味，且蘿蔔多汁解膩

腸串沾芥末也超讚呀!!

#名古屋美食#矢場豬排#矢場とんグループ

Belinda的玩美甜蜜窩

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