苗栗住宿【水漾月明度假文旅】明德水庫旁飯店，垂手可得的湖景。可免費租借腳踏車，順遊日新島與明德水庫水陸空遊憩區。晚上幽靜，放慢腳步的好地方。

趁著苳去畢業旅行，我們也安排了一趟兩天一夜小旅行。

話說有人像我們這樣的嗎?

孩子不在家，爸媽也趕著去放風。

不得不說，我覺得國小畢旅只有兩天一夜太短了吧!

至少也要三天兩夜，不然來個五天四夜也很ok啊!

哈哈，到底是有多想自由?

總之，由於只有短短的兩天一夜，

我們只能就近在南投與苗栗之間二選一。

最後因為我想去明德水庫的日新島很久了，

加上明德水庫最新推出坐遊艇、空中自行車、高空滑索等等新東西，

就決定是苗栗啦!

既然要去明德水庫，當然就住它旁邊的飯店-水漾月明度假文旅。

水漾月明度假文旅 地理位置與停車場

水漾月明度假文旅，座落於苗栗縣明德水庫湖畔，

真的是在湖的旁邊，有些房型是可以直接看到水庫的湖景。

我覺得這裡還蠻妙的，旁邊很多一般住家，

跟一般以為的觀光風景區不太一樣。

像飯店對面就是一整排的透天住家，感覺水庫是他們家的後花園?

飯店停車場位置蠻多的，我們平日入住，

當天應該只有不到5組客人。

說真的，國旅只要是平日出遊，品質與CP值會好非常多。

水漾月明度假文旅 飯店大廳

水漾月明度假文旅算是看得出有歲月痕跡的飯店，

我是指裝潢風格，

不然在清潔度跟明亮度上，我個人是覺得算OK。

而且CHECK IN還是採用機器自助的方式呢!

有一個簡單的迎賓小茶點區域，但我們去的那天只有白開水，沒有看到國寶茶。

不知道是不是住宿的人太少，就沒有提供了。

大廳櫃台有放泡湯入浴劑，需要的人可以自行購買。

起初很疑惑為什麼要賣這個，

看到房間的浴缸之後恍然大悟，它們的浴缸是泡湯池喔!

智能販賣機 商品展售區

在大廳的一樓，有飲料、泡麵自動販賣機。

雖然離飯店50公尺左右，就有一間7-11，

不過這間7-11它只營業到晚上10點喔!

所以住飯店習慣吃泡麵的人，如果來不及在外面購買，

飯店也是可以買得到的。

除了吃的以外，還有陳列一些地方特色的商品販售。

有看到這些琉璃的擺飾品嗎?

我買了照片中那隻金黃色的貓頭鷹，

一隻是260元，價格也不貴，

對於喜歡貓頭鷹的我來說，不買好像對不起自己。

雖然我買完之後，感覺得出來林恰恰充滿疑問XDD

其它商品就是一些飯店常見的保養品、防蚊液。

幼童遊戲區





同樣在一樓，有個幼童的遊戲區。

空間不大，擺放一些圖書、玩具，

比較適合3歲前的小小孩。

桌遊室

遊戲區旁邊就是桌遊室。

以棋類的遊具為主，大人要玩也是可以啦!

腳踏車租借

住宿的旅客，飯店有提供腳踏車租借的服務。

有一般變速自行車以及電動自行車，電動一小時250元，

如果是一般的，第一個小時免費，第二個小時開始，每小時是50元。

腳踏車租借的開放時間為早上 08 :00-11:00 ，以及下午14:00-17:00。

在此告訴大家，如果騎一般變速，老實說一小時是有點趕的。

而且這個環湖地圖，請自行放大距離下去觀看，

點跟點之間，其實是有一段距離。

建議大家如果不是常在騎單車運動的人，

不需要強求一定要環一圈，哈哈哈!

水漾月明度假文旅 蜜月雙人房

飯店共有三層樓，我們入住的是蜜月雙人房，位於二樓。

蜜月雙人房跟一般雙人房的差別，就是多了一個小客廳。

進門會先看到沙發，不過我要murmur一下，這個客廳區的電視也太小了一點。

客廳區還有個辦公桌，就是比較老派的風格。

瓶裝水、茶包、咖啡與冰箱，就在辦公桌的旁邊。

再往裡面走，便是睡覺的地方。

一房一廳的空間設計，房間這裡也有電視，

這個電視大小就比較ok，比客廳的大多了。

雖然房間風格稍微舊式，但卻放了一台先進的『小美犀』。

AI智能語音助理，什麼事都能做。

像我要打電話給櫃台，一直找不到電話在哪裡，

最後是林恰恰叫我問小美犀，結果才知道，

原來要聯絡櫃台也是跟小美犀說一聲就好，真方便啊!

我覺得這間飯店的衛浴挺不錯，空間大以外，維持得蠻乾淨。

有淋浴區，也有浴缸可以泡澡。

有一個缺點，就是吹風機是釘在牆壁上的那種，扣分。

不過浴缸又加了分回來，這根本就是泡湯池啊!

所以大廳有販售泡湯粉，也是很合理。

整體而言房間我覺得還不錯，比較可惜的地方是插座部份很少，

畢竟是比較老舊的飯店，可能當初設計上，不會有太多插座。

我們住的蜜月雙人房是看不到湖景的，如果大家想住有湖景的房間，

它們也有正湖景與側湖景房可選喔!

水漾月明度假文旅 飯店早餐

早餐用餐的地方也是在一樓，有一個餐廳。

如果住宿的人多，應該是會提供自助式buffet。

不過我們去的時候，是直接端上一整盤的套餐形式。

我們是覺得沒差，因為現在早餐對我們來說，已經不是住飯店的重點了。

而且清粥小菜也很好吃啊!

水漾月明度假文旅 入住心得

水漾月明度假文旅不是走新穎時尚路線，但在湖畔的寧靜氛圍，

空間舒適、環境整潔。

其實很適合想要遠離喧囂、好好放空的人。

而且可能因為入住的人不多，安靜到一點聲音都沒有，

林恰恰還說，二樓這一整層，該不會只有我們吧?

我們自己在這邊入住的這晚，有徹底放鬆到的感覺。

全台唯一湖中島-日新島

最後分享一下，住水漾月明度假文旅，可以去哪裡玩。

我們隔天就直接借飯店腳踏車，騎去日新島。

其實日新島距離飯店超近，走路只要5分鐘就可以到，

但想說既然有提供腳踏車，就騎一下順便運動。

這也是我第一次騎腳踏車過吊橋耶!特別的體驗。

日新島是全台灣唯一一座，位於湖中的小島，可由兩座吊橋抵達。

島上只有一間咖啡廳，然後有很多動物。

像是孔雀、雞、鵝...等等，就自然的在島上走來走去。

老實說島上沒有什麼東西，也不大，

這也是我為什麼想去很久，卻遲遲沒去的原因。

我覺得這裡不需要特地走一趟，可以當作是順遊的景點，

或是像我們悠閒的住一晚後，隔天來這走走，也很ok。

日新島是需要門票的喔!

一個人是100元，可抵50元島上消費。

我們是跟飯店買門票，一張只要50元，但就無法抵消費了。

苗栗明德水陸空遊憩區

不只玩日新島，明德水庫今年也有新東西了。

全新升級陸、 水、 空三棲玩法，可以坐遊艇、空中自行車、高空滑索、單車漫遊。

當初我就是為了空中自行車決定要來明德水庫住一晚，

目前都是要網路預約，但我們去的那天並沒有開放預約購票。

當天確實也沒看到有人在玩空中自行車，只有團客在坐遊艇環湖。

大家如果想來嘗鮮，歡迎鎖定明德水庫官網，

上面有更詳細的資訊喔!

官網:https://www.minghu.com.tw/

簡單的兩天一夜，就有滿滿充到電的感覺。

不要嫌棄國旅了，平日的國內旅行，品質很不錯，真的!

水漾月明度假文旅

地址:苗栗縣頭屋鄉明德路54號

官網:https://www.younglake.com.tw/Home/Index