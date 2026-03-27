2026-03-27 09:32 黑門莉
【台中西屯區】豆腐村Tofu Village 台中大遠百店 14種豆腐煲+小菜、飲料、豆腐冰淇淋吃到飽！
如果來逛大遠百、新光百貨時不想吃美食街的時候
可以推推大家來這家百貨美食-『豆腐村』
猛然一聽時,會以為同學在講豆腐家,結果居然不是..是『豆腐村』
雖然不知道在大遠百營業多久,但第一次來用餐覺得蠻好吃的~
🔻 店內環境
座位多
自助吧提供小菜四樣、飲品和白開水、冰淇淋機
經典韓式小菜~
🔻 Menu
【線上Menu】
🔻 餐點
店內會送2包海苔跟一碗豆腐
自助吧的飲品 還有抹茶~
海鮮煎餅、辣炒年糕、韓國烤肉(豬肉)、海陸豆腐煲、韓式醬燒炸雞
『豆腐村』有套餐,看看Menu其實和我們想選單點的內容差不多,而且單點還都是我們喜歡吃的
韓國烤肉 $330(豬肉)
喜歡吃泡菜,可以把能一直續用的泡菜包肉一起吃很滿足~
海鮮煎餅、辣炒年糕
辣炒年糕 $330
海鮮煎餅 $330
韓式醬燒炸雞 $289
海陸豆腐煲 $329
海陸豆腐煲附的紫米飯
豆腐多又大塊、吃起來軟嫰可口
湯料多多~ 有豬肉、蝦子、花枝、魚板
吃飽喝足後,一定要來可以無限續的豆腐霜淇淋不知道是不是季節限定,來用餐時是草莓口味
豆腐霜淇淋吃起來有淡淡的豆乳味和草莓口味,是好吃的豆腐霜淇淋
豆腐村Tofu Village 台中大遠百店
https://www.tofuvillage.com.tw/
【地址】台中市西屯區臺灣大道三段251號台中大遠百 12 樓
【TEL】04-2254-9895
【營業時間】週一~五 11:00~15:00 17:00~22:00 週六日 11:00~22:00
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