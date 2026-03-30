2026-03-30 15:02 旅遊經
「亞洲 50 最佳餐廳」1-50名單出爐 香港「大班樓」重返榜首榮耀，台灣2家上榜！
「亞洲 50 最佳餐廳」1-50名單出爐 香港「大班樓」重返榜首榮耀，台灣2家上榜！
【旅遊經 洪書瑱報導】
「亞洲 50 最佳餐廳」於日前( 25) 日在 香港舉行的盛大頒獎典禮，1-50名入選名單出爐！今(2026)年共有 17 個城市的優秀食府入選，其中 8 間餐廳首度入圍，4 間重新入圍的餐廳！最重要的亮點之一，由香港 The Chairman「大班樓」繼 2021 年後再度重返榜首之位，其中城市中，以曼谷表現最為亮眼，共有9 間入選餐廳成為榜單之冠，而東京緊隨其後，有 7 間餐廳登榜，而居三為香港、首爾及新加坡各有 6 間餐廳佔榜，而國人最在意的台灣成績，有二間入圍，分別為推崇日台料理傳統的台北餐廳 Logy（No.22）以及台中的新加坡菜食府 JL Studio，由主廚林恬耀（Jimmy Lim）掌舵，以 No.50 上榜。
今(2026)年度榜單涵蓋 17 個亞洲城市，其中 3 個城市為首次亮相，分別是：卡紹利、檳城及烏布。卡紹利初次有餐廳躋身第 1-50 名榜單，而檳城和烏布則以往有餐廳入選第 51-100 名榜單，如今進一步晉身前 50 名榜單。2026 年度榜單亦迎來 8 間新登榜及 4 間重新入圍的餐廳，反映了亞洲餐飲界生生不息的活力與演變。
大家所矚目的焦點即是榜首為何家？其香港粵菜先驅 The Chairman「大班樓」為「亞洲最佳餐廳」，餐廳菜色廣受讚譽的食府，致力呈現幾乎失傳的華南珍貴食材及粵菜傳統，排名由上年度的 No.2 攀升至榜首，這也是大班繼 2021 年後再度榮登「亞洲最佳餐廳」寶座。
值得一提的是──香港為今(2026)年度的主辦城市，雖然今年入選餐廳雖不及曼谷、東京，但榜單表現強勁，前一二名均花落香港，隨著 The Chairman「大班樓」重登榜首，Wing「永」亦登上No.2，其主廚兼店主鄭永麒（Vicky Cheng）以精湛法式廚藝革新中國八大菜系。香港另有 4 間餐廳獲得肯定，包括以食材為本的 Neighborhood（No.24）、拿坡里餐廳 Estro（No.32）、位於香港四季酒店（Four Seasons Hong Kong）的高雅食府 Caprice（No.35），以及洋溢拉丁美洲風格的 Mono（No.46）。來自香港、致力在亞洲款待業推動再生農業的 Zero Foodprint Asia 零碳足食（亞洲）執行董事陳碧琪（Peggy Chan），獲頒 Champions of Change Award「變革獎」。
曼谷以 9 間入選餐廳稱冠亞洲。入選名單包括：上年度 No.1得主 Gaggan 位列 No.3，憑藉非凡的體驗式印度料理，繼續成為 The Best Restaurant in Thailand「泰國最佳餐廳」。曼谷的上榜餐廳還包括：由主廚 Thitid ‘Ton’ Tassanakajohn 以創意手法演繹其古老家傳食譜的 Nusara（No.5）；名廚 Gaggan Anand 與奢華時尚品牌合作、備受矚目的 Gaggan at Louis Vuitton（No.8）；創新泰南餐廳 Sorn（No.12）；當代德國餐廳 Sühring（No.18）；主打前衛中泰融合菜的 Potong（No.25）；以一段墨西哥與印度跨國愛情故事為藍本的 Ms. Maria & Mr. Singh（No.27）；受現代泰式風味啟發的 Le Du（No.36）；以及將泰式咖哩飯（Khao Gaeng）文化昇華的新入榜餐廳 Wana Yook（No.47）。除此之外，曼谷 Baan Tepa（No.53）憑藉在環保美食領域的持續領導地位，獲頒 SustainableRestaurant Award「可持續餐廳獎」。Thitid ‘Ton’ Tassanakajohn 則榮獲由同業票選的 Inedit Damm Chefs' Choice Award「Inedit Damm 廚師之選獎」。
東京共有 7 間餐廳佔榜，包括：主打新派法式日本料理的 Sézanne（No.16）；中日融合餐廳 Sazenka「茶禪華」（No.21）；受秘魯風味啟發的 Maz（No.28）；法式長桌餐廳 Florilège（No.31）；傳統日式料理中融入法式風格的 Myoujyaku「明寂」（No.33）；北歐風餐廳 Crony（No.34）；以及向傳統鄉村「里山」（satoyama）料理致敬的 Narisawa（No.37）。今年排名最高的日本餐廳為大阪的 La Cime（No.13），榮膺 The Best Restaurant in Japan「日本最佳餐廳」。
首爾方面，Mingles（No.4）以糅合香港與歐陸風味的時令韓式料理著稱，再度成為 Nongshim Shinramyun（農心辛拉麵）贊助的 The Best Restaurant in South Korea「韓國最佳餐廳」得主。傳統韓國餐廳 Onjium 名列 No.14，其主廚 Cho Eun-hee 同時獲選為 Asia’s Best Female Chef「亞洲最佳女廚師」。以都市綠洲為靈感的 Eatanic Garden 位列No.26。韓裔美籍名廚 Sung Anh 主理的 Mosu以 No.41 重返榜單。倡導素食寺刹料理的 Bium（No.43）首次入榜。以傳統韓式發酵菜為賣點的 7th Door 則排名 No.49。位處時尚的江南區、融入法國菜風格的 San 以 No.54 入選第 51-100 名榜單，並獲得於頒獎典禮前夕公布的 One To Watch Award「最值得關注獎」。
※.2026 亞洲 50 最佳餐廳名單(1-50名)：
圖片：主辦單位提供