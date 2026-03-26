年底馬來西亞旅遊，就住全新開幕的吉隆坡華爾道夫酒店

吉隆坡華爾道夫酒店

華爾道夫酒店集團是什麼樣的酒店集團？

根據維基百科指出，華爾道夫酒店及度假村（英語：Waldorf Astoria Hotels & Resorts）是希爾頓全球酒店集團旗下的一家豪華度假酒店品牌。被定位於希爾頓全球下的旗艦品牌，主打最高水準的設施和服務，在上海外灘、杜拜朱美拉棕櫚島、巴拿馬等地都有其飯店。

吉隆坡華爾道夫酒店坐落於市中心，以住宅風格的全套房住宿體驗，以及充滿活力且精緻的社交氛圍為特色，堪稱客製化服務的標竿。酒店融合優雅的居家風格設計、與伊斯蘭藝術博物館(Islamic Arts Museum)合作策劃的「生活藝廊」，以及世界級餐飲與頂級養生體驗，在都市中心打造出一處精緻的避世天堂。其核心理念在於Layan Tetamu——一種重新詮釋的馬來西亞哲學，體現真誠且深度個人化的服務，確保賓客獲得身心平衡，同時感受自然流露的關懷。

法國名廚締造馬來西亞餐飲新地標—法國名廚設計館內三大餐廳

吉隆坡華爾道夫酒店宣布攜手餐飲名廚Jean-Georges Vongerichten與Garima Arora，帶來結合法式與東南亞等風情的餐廳四家。是享譽國際的法國主廚Jean-Georges Vongerichten擁有超過40年的輝煌廚藝生涯，以其融合經典法式技藝與豐富亞洲風味的獨特風格而著稱。在早年師從多位傳奇名廚後，他逐步建立了一個全球餐飲版圖，其位於紐約的旗艦餐廳Jean-Georges擁有米其林二星餐廳的榮譽。

法國主廚Jean-Georges Vongerichten

名廚Jean-Georges Vongerichten將在酒店推出KL、abc kitchens KL與The Bar by JG共三間標誌性餐飲空間。JG KL為賓客呈現一個沉靜而現代的用餐空間，將國際化的精緻風格和當地氛圍完美結合，巧妙融合法式技藝、美式靈感與亞洲元素。菜品精緻考究，秉持精準烹飪技巧與對時令的尊重，以舉重若輕地優雅呈現大膽的風味對比。

abc kitchens KL的靈感源自主廚標誌性的abc系列餐廳，營造出輕鬆且不失講究的用餐體驗。季節性菜單融合了abc kitchen「從農場到餐桌」的理念、abcV的素食創意以及abc cocina的拉丁風情。餐廳空間充滿活力且適於社交，巧妙平衡植物現代主義風格和熱帶風情的內斂雅緻。The Bar by JG則是兼具精緻與活力的空間，將法式優雅與東南亞風情融爲一體。菜單主打精緻小食與分享式料理，搭配精選酒單，詮釋Vongerichten對平衡、清新與精準的一貫追求。

曼谷米其林二星餐廳名廚Gaa演繹當代印度菜

Garima Arora作為曼谷米其林二星餐廳Gaa的主廚兼創始人，她以其對印度料理的創新詮釋享譽國際。在2018年帶領Gaa榮獲米其林一星，同時成為首位執掌米其林星級餐廳的印度女性主廚，也在之後獲選「亞洲50佳餐廳」、「亞洲最佳女主廚」等多項榮譽。 她將在吉隆坡華爾道夫酒店內打造「Yaari」餐廳。

曼谷米其林二星餐廳Gaa的主廚兼創始人Garima Arora

「Yaari」一名源自印地語，意為「友誼」，凝聚了Arora現代印度餐飲理念的精髓，也體現了印度文化中溫暖待客的傳統。餐廳菜色根植於對傳統烹飪技藝與香料運用的深刻理解，在經典之上煥發新生，兼具現代感與經典魅力。對於台灣人較不熟悉的印度菜，主廚Garima Arora在這裡展現印度美食的廣闊與多元，從南部海岸的酸香咖喱到北方的煙燻烤肉、改良版chaat特色小吃，以及從傳統印度甜點mithai中汲取靈感，製作更為精緻的甜點。

吉隆坡華爾道夫酒店